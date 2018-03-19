Başakşehir’de ‘Güneş tutulması’
BEŞİKTAŞ’ın gol yiyeceği maçın başlamasından 2-3 dakika sonra belli olmuştu. Talisca konforu nedeniyle orta sahada üstünlüğü Avcı’ya veren Güneş, takımının atak üstüne atak yemesini kenardan izlemekle yetindi.
Avcı, Beşiktaş geriden oyun kurarken Medel’e baskı yapıp, Tosic’i ise genelde serbest bıraktı ki bireysel hata yapsın. Ama en büyük hatayı topla çıkarken Tolgay yaptı. Ancak hatayı o yapmasa bir başkası yapacaktı zira siyah beyazlılar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı gün adeta ‘Çanakkale Geçilmez’i oynuyordu. Beşiktaş, Bayern Münih’ten toplamda 8 gol yese bile bu kadar atak yiyip bunaldığı bir bölüm oynamamıştı iki maçta.
Oyunun rengi belli olduktan sonra Güneş, erken bir müdahalede bulunup golü önleyebilirdi. F.Bahçe derbisindekine benzer müdahaleler bekledim ama o gol yeme pahasına devreyi bitirmeyi yeğledi. Talisca’dan vazgeçebilirdi. Hadi ondan geçmedin, bari Lens’ten geç. Zira 4 yaş büyük Adebayor’un onunla onlarca metre depar atıp pozisyonunu bozduğu o an, aslında Hollandalı’nın iflas ettiği andı.
11 KÜS ADAM VARDI SANKİ
İkinci devrede senaryoyu değiştiren Güneş olmadı. İlk devre Mossoro’nun sakatlanması ve 2. devrede Caiçara’nın atılması oyunun mecburen Başakşehir sahasına yığılmasına neden oldu. Ama buna rağmen Beşiktaş istenilen net pozisyonları üretemedi. Çünkü siyah beyazlılar, zihinsel olarak çok dağınıktı. Birbirine küs 11 adam vardı sanki sahada. Ceza sahası civarında hareketli olmak yerine sabit kalındı. ‘Kurtarıcı’ olarak giren Oğuzhan, gerçekten sorumluluk almak yerine ‘al-ver’lerle yetindi. Eksik rakibe karşı yerden top dolaştırmak yerine ‘doldur-boşalt’la gol aranması da çaresizlikti.
Beşiktaş maçı ilk devre kaybetti, çünkü kenarda bir ‘Güneş tutulması’ vardı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avcı’ya karşı iyi bir sınav veremedi Güneş. Bu bir ‘eşik maçı’ydı ve Beşiktaş geçemedi.
MAÇIN ADAMI: ADEBAYOR
ATTIĞI uzun deparla yakaladığı Lens’ten aldığı toptan ötürü bile seçebilirim. Ama sahadaki duruşu, mücadelesi ve liderliğiyle takımını ayakta tutan bir güven abidesi.
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