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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kenan BAŞARAN Başakşehir’de ‘Güneş tutulması’
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19.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Başakşehir’de ‘Güneş tutulması’

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

BEŞİKTAŞ’ın gol yiyeceği maçın başlamasından 2-3 dakika sonra belli olmuştu. Talisca konforu nedeniyle orta sahada üstünlüğü Avcı’ya veren Güneş, takımının atak üstüne atak yemesini kenardan izlemekle yetindi.

Avcı, Beşiktaş geriden oyun kurarken Medel’e baskı yapıp, Tosic’i ise genelde serbest bıraktı ki bireysel hata yapsın. Ama en büyük hatayı topla çıkarken Tolgay yaptı. Ancak hatayı o yapmasa bir başkası yapacaktı zira siyah beyazlılar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı gün adeta ‘Çanakkale Geçilmez’i oynuyordu. Beşiktaş, Bayern Münih’ten toplamda 8 gol yese bile bu kadar atak yiyip bunaldığı bir bölüm oynamamıştı iki maçta.

Oyunun rengi belli olduktan sonra Güneş, erken bir müdahalede bulunup golü önleyebilirdi. F.Bahçe derbisindekine benzer müdahaleler bekledim ama o gol yeme pahasına devreyi bitirmeyi yeğledi. Talisca’dan vazgeçebilirdi. Hadi ondan geçmedin, bari Lens’ten geç. Zira 4 yaş büyük Adebayor’un onunla onlarca metre depar atıp pozisyonunu bozduğu o an, aslında Hollandalı’nın iflas ettiği andı.

11 KÜS ADAM VARDI SANKİ

İkinci devrede senaryoyu değiştiren Güneş olmadı. İlk devre Mossoro’nun sakatlanması ve 2. devrede Caiçara’nın atılması oyunun mecburen Başakşehir sahasına yığılmasına neden oldu. Ama buna rağmen Beşiktaş istenilen net pozisyonları üretemedi. Çünkü siyah beyazlılar, zihinsel olarak çok dağınıktı. Birbirine küs 11 adam vardı sanki sahada. Ceza sahası civarında hareketli olmak yerine sabit kalındı. ‘Kurtarıcı’ olarak giren Oğuzhan, gerçekten sorumluluk almak yerine ‘al-ver’lerle yetindi. Eksik rakibe karşı yerden top dolaştırmak yerine ‘doldur-boşalt’la gol aranması da çaresizlikti.

Beşiktaş maçı ilk devre kaybetti, çünkü kenarda bir ‘Güneş tutulması’ vardı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avcı’ya karşı iyi bir sınav veremedi Güneş. Bu bir ‘eşik maçı’ydı ve Beşiktaş geçemedi.

MAÇIN ADAMI: ADEBAYOR

ATTIĞI uzun deparla yakaladığı Lens’ten aldığı toptan ötürü bile seçebilirim. Ama sahadaki duruşu, mücadelesi ve liderliğiyle takımını ayakta tutan bir güven abidesi.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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