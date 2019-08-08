Başakşehir sadece Visca'dan geçinemez
Abdullah Avcı ezberi sona eren Başakşehir’in sancısız bir geçiş yapması beklenemezdi.
Yeni hoca Okan Buruk, Başakşehir ekolünü bilse de ‘değişim, değişimdir’. Kaldı ki sadece Avcı değil, Emre Belözoğlu’nun ayrılışı da başlangıç için handikap. Yeni transferlerle formasyon ve ilk 11’deki değişim de cabası... Buruk, Başakşehir’i, geçen sezon çok fazla tercih edilmeyen 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü. Buruk, tüm alana hâkim olup, yüksek presle de erken bir gol üzerine kurmuştu planını böylece. Başakşehir ilk 10 dakikadan sonra Olympiakos’u geriye itmeyi başardı. Biri karambol olmak üzere, 2-3 fırsat da yakaladı. Ancak, geçen sezondan bakiye ‘gol kısırlığı’ aşılabilmiş değil. Bunu sadece dünkü maça bakarak söylemiyorum. Ciddi sayılabilecek hazırlık maçlarında da bu problem vardı. Zaman tanınması gerektiğini cepte tutarak söylersek, dünkü mücadelede Gulbrandsen ve Crivelli’li çift santrfor da ofansif bulanıklığı gideremedi. Çünkü temel sorun gollük pozisyon üretimi. Takım yine Visca’nın ayağına bakıyor. Visca’nın egoizmi de ayrı sorun. Gidişata isyan eden isimlerden biri de İrfan Can Kahveci’ydi... Özellikle ikinci devre bilekleri tam ısınmışken bence hakem yanlış bir yorumla 2. sarı kartı gösterip oyundan attı. Öte yandan geçen sezonun ileri ucu Robinho, dün kanadını pek verimli kullanamadı. Buruk da oyunun büründüğü yapıya rağmen Ba’yı almakta gecikti.
Bu iş komşuda biter
F.Bahçe’de kendini beğendiremeyen Valbuena’nın klasını bir kez konuşturması yetti. Başakşehir, savunmasını ters bir çalımla bozarak, golün asistini yaptı. Başakşehir, 10 kişi kalsa da yüklenmekten geri durmadı. Gol için ilk seçenekleri şuttu ve nitekim maçı 19 şutla tamamladılar. Fakat penaltı dahil, hiçbirinde fileleri bulamadılar. Hücum kurgusunda santrforu daha çok hedefleyen organizasyonlara ağırlık verilmeli. Buruk’un Başakşehir’i, 90 dakikanın tamamı hesaba katıldığında ilk maç itibarıyla Avcı’nın takımından daha hareketli göründü. Daha duygusal bir oyun anlayışının sinyali verildi. Bu da Avcı’nın işlevsel takımı için yapılan ‘sıkıcı’ eleştirisini bertaraf ediyor. Fakat bu oyunun acilen golle taçlandırılması lazım. Visca’nın sırtından geçinmeye artık son vermeli Başakşehir. 1-0 kaybedilse de bu turu atlayan komşuda belli olacak. Başakşehir tura hâlâ ortak...
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