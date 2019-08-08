Başakşehir sadece Visca'dan geçinemez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıBaşakşehir sadece Visca'dan geçinemez
GeriKenan BAŞARAN Başakşehir sadece Visca'dan geçinemez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
08.08.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Başakşehir sadece Visca'dan geçinemez

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Abdullah Avcı ezberi sona eren Başakşehir’in sancısız bir geçiş yapması beklenemezdi.

Yeni hoca Okan Buruk, Başakşehir ekolünü bilse de ‘değişim, değişimdir’. Kaldı ki sadece Avcı değil, Emre Belözoğlu’nun ayrılışı da başlangıç için handikap. Yeni transferlerle formasyon ve ilk 11’deki değişim de cabası... Buruk, Başakşehir’i, geçen sezon çok fazla tercih edilmeyen 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü. Buruk, tüm alana hâkim olup, yüksek presle de erken bir gol üzerine kurmuştu planını böylece. Başakşehir ilk 10 dakikadan sonra Olympiakos’u geriye itmeyi başardı. Biri karambol olmak üzere, 2-3 fırsat da yakaladı. Ancak, geçen sezondan bakiye ‘gol kısırlığı’ aşılabilmiş değil. Bunu sadece dünkü maça bakarak söylemiyorum. Ciddi sayılabilecek hazırlık maçlarında da bu problem vardı. Zaman tanınması gerektiğini cepte tutarak söylersek, dünkü mücadelede Gulbrandsen ve Crivelli’li çift santrfor da ofansif bulanıklığı gideremedi. Çünkü temel sorun gollük pozisyon üretimi. Takım yine Visca’nın ayağına bakıyor. Visca’nın egoizmi de ayrı sorun. Gidişata isyan eden isimlerden biri de İrfan Can Kahveci’ydi... Özellikle ikinci devre bilekleri tam ısınmışken bence hakem yanlış bir yorumla 2. sarı kartı gösterip oyundan attı. Öte yandan geçen sezonun ileri ucu Robinho, dün kanadını pek verimli kullanamadı. Buruk da oyunun büründüğü yapıya rağmen Ba’yı almakta gecikti.

Bu iş komşuda biter

F.Bahçe’de kendini beğendiremeyen Valbuena’nın klasını bir kez konuşturması yetti. Başakşehir, savunmasını ters bir çalımla bozarak, golün asistini yaptı. Başakşehir, 10 kişi kalsa da yüklenmekten geri durmadı. Gol için ilk seçenekleri şuttu ve nitekim maçı 19 şutla tamamladılar. Fakat penaltı dahil, hiçbirinde fileleri bulamadılar. Hücum kurgusunda santrforu daha çok hedefleyen organizasyonlara ağırlık verilmeli. Buruk’un Başakşehir’i, 90 dakikanın tamamı hesaba katıldığında ilk maç itibarıyla Avcı’nın takımından daha hareketli göründü. Daha duygusal bir oyun anlayışının sinyali verildi. Bu da Avcı’nın işlevsel takımı için yapılan ‘sıkıcı’ eleştirisini bertaraf ediyor. Fakat bu oyunun acilen golle taçlandırılması lazım. Visca’nın sırtından geçinmeye artık son vermeli Başakşehir. 1-0 kaybedilse de bu turu atlayan komşuda belli olacak. Başakşehir tura hâlâ ortak...

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe 2-2 Cagliari
Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gazişehir Gaziantep Al Wakrah maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?