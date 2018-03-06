Babelâ€™e deÄŸil Negredoâ€™ya bak

Ama kaleye sÄ±rtÄ± dÃ¶nÃ¼kken de bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ileride top tutmasÄ± olanÄ±ksÄ±zlaÅŸÄ±yor. Ä°lk 45â€™te savunma arkasÄ±na bir kez sÄ±zdÄ± ve onda da gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. Benzer bir pozisyonda da Babel de Taliscaâ€™yÄ± golle burun buruna getirdi.

Quaresma olmadÄ±ÄŸÄ±nda sadece fiziksel bir yoksunluk deÄŸil, aynÄ± zamanda ruhsal bir eksiklik de yaÅŸanÄ±yor. KaygÄ±sÄ±z Bay Lensâ€™in ilk devredeki en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± savunmada yaptÄ±ÄŸÄ± kritik bir mÃ¼dahaleydi.

Pozisyon kÄ±sÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda, Tolgaâ€™nÄ±n Ã¶n taraftan ziyade, arka mahallede takÄ±m savunmasÄ±yla meÅŸgul olmasÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼ksekti. Kanattan top taÅŸÄ±nmadÄ±, merkezden yeterli derin top atÄ±lmadÄ±... Haliyle soyunma odasÄ±na eli boÅŸ gidildi. Trabzonâ€™un tÃ¼m oyun planÄ±ysa bir uzun topta BeÅŸiktaÅŸ savunmasÄ±nÄ±n yapacaÄŸÄ± hata Ã¼zerine kuruluydu. Åžeklen pozisyonlar da bulundu ama Nâ€™Doye bir Burak YÄ±lmaz deÄŸildi.

GALATASARAY TÄ°TREMEYE BAÅžLAR

- GÃ¼neÅŸâ€™in 2. devreye doÄŸrudan Negredo ile baÅŸlamasÄ±nÄ± bekliyordum ama o, yaklaÅŸÄ±k 15 dakika daha beklemeyi seÃ§ti. Negredo, etrafÄ±nda bir Ã§evre yaratÄ±yor, Love ise Ã§evreyi daÄŸÄ±tÄ±yor.ÂNegredo, Ã¶nce kendiÄŸini deÄŸil, uygun seÃ§eneÄŸi arayan bir golcÃ¼. Nitekim, Babelâ€™in attÄ±ÄŸÄ± ilk golde onun yerinde Love olsaydÄ± yÃ¼zde 99 kendisi kaleye vuracaktÄ±.Â Ä°spanyolun Babel ile girdiÄŸi 2. gol iÅŸbirliÄŸi klasÄ±nÄ± bir kez daha tescilledi. UmarÄ±m GÃ¼neÅŸ de artÄ±k beratÄ±nÄ± verecektir. Bu takÄ±mÄ±n yapÄ±sal Ã¶zellikleri 0-0 giden oyunda evvela Negredo ile baÅŸlamayÄ± gerektiriyor.

Ãœstelik Ä°spanyol kanatta bile oynasa ÅŸu Lensâ€™ten daha iyi bir Ã§Ã¶zÃ¼m olacak gibi. KaÄŸÄ±t kalem fikstÃ¼r analizi yapanlar F.BahÃ§e-Trabzon aksÄ±nda BeÅŸiktaÅŸâ€™a sanmam ki 6 puan yazmÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼n akÅŸamla birlikte BaÅŸakÅŸehir ve G.Sarayâ€™Ä±n ayaklarÄ± titremeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

MAÃ‡IN ADAMI: NEGRADO

-Â Oyuna giriÅŸi maÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ydÄ±. Atan Babelâ€™den ziyade dÃ¼n akÅŸam Ã¶nemli olan attÄ±randÄ± ve o da Negredoâ€™ydu. Top tutttu, duvar oldu, asist yaptÄ±, oyuna akÄ±l kattÄ±.

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