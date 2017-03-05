Avrupa hayali de büyür!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Karaman, defans göbeğini çelikten örmüştü ki Talisca şut çekmesin. Bu yüzden topu en çok sağ taraftan Quaresma taşıdı. Fakat bu taşıma toplarla değirmen dönmedi! Çoğu top kuru gürültüyle sonuçlandı. Gönül, 4 pasta gelen golle kendini de arkadaşlarını da tribünleri de ferahlattı.
İkinci devre de Kweuke hariç tüm Rize topu arkasında savunmadaydı. ‘Ölümcül bir hata’ kovaladı. Aynı zamanda Atınç ve Gönül’ü kırmızıya götürecek bir kontra atak…Ve o atağı 88’de de yakaladı. Güneş, yine son 10 dakikada düşülen müşgül durumdan ötürü oyuncularına kızacaktır.
TOLGAY GİRDİ AMA TAKIM İKİYE BÖLÜNDÜ!
Beşiktaş çok kırılgan bir görüntü verdi. Rizespor üstüne geldiğinde oyunu iki yönlü oynamakta zorlandı. Takım ‘savunmacılar’ ve ‘hücumcular’ olarak ikiye bölünmüş gibiydi. Üstelik bu görüntü Quaresma çıkıp Tolgay girdikten sonra daha bariz bir hal aldı. Düşündürücüydü bu. Hücuma rahat çıktı, fakat yüzde yüzlük çok pozisyon üretemedi.
Ama herşeye rağmen Beşiktaş kazanarak, ligde işini daha da kolaylaştırdı. Ve Şenol Güneş de böylece Avrupa Ligi’ne daha ciddi asılma olanağı buldu. Güneş, Olympiakos’u da geçerse Avrupa için de büyük hayaller kuracaktır.
Q7’NİN KORNERLERİ
GÜNEŞ, kornerlerde Q7 dışında seçenekler de oluşturmalı. Q7, hareketli toplardaki kadar başarılı değil duranlarda. Arkadaşları da kestiremiyor ortasının tipini. Talisca ile kornerleri paylaşmalı.
GERİLİMDEN UZAK DUR
BEŞİKTAŞ, puan farkı atmış, ama hâlâ rahat değil! İlk 45’te Rize biraz sertleşince oyuncular ve tribünler ‘isyankâr’ bir duyguya kapıldı. Gerilimin yaramadığını F.Bahçe derbisinde görmüştü oysa.
TARAFTAR ÇOK KIRILGAN
15 ila 41 arasında Beşiktaş’ın bocalamasının bir nedeni de sanki şampiyonluk kaçıyormuşçasına tribünün strese girmesiydi. Bu tribün Aybaba’lı Beşiktaş’tan daha kırılgan!
HAKEM
Beşiktaş kartlarında haklıydı ama ilk devre 2 Rizeliyi es geçti. Atınç’ın pozisyonunda kararsızım.
ŞENOL GÜNEŞ
En önemli müdahaleyi devre arasında soyunma odasında yaptı ve takım 2. devreyi daha sakin oynadı. Q7’yi zamanında ama Cenk’i kenara biraz geç aldı.
HİKMET KARAMAN
SABRINA hayran kaldım! Daha erken risk alsaydı dün geceden puan çıkartabilirdi. İlk 45’in son yarım saati ona aslında ipucu verdi ama o 85’e kadar bekledi.
YILDIZ GÖKHAN GÖNÜL
Sadece gol attığı için değil. Kulvarını iki yönlü çok iyi kullandığı için de..