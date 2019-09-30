Avcı hâlâ güler mi?

Puan kayıplarından sonra Abdullah Avcı’nın G.Saray ve F.Bahçe’yi kast ederek, “Çok para harcayanlarla aramızda bir galibiyet farkı var” diyerek, kendi gerçeğini görmezden gelmesi en büyük tehlikeydi. Çünkü bu söylemi geçen sezondan net hatırlıyorum. Avcı, ligin son düzlüğünde 8 puan öndeyken puan kaybetmeye başlayan Başakşehir’in gol sorununu göremiyor veya çözemiyordu. Ama ısrarla “Biz oyun gücümüze inanıyoruz” diyordu... Sonuç malum...

Hazırlık kampı maçlarına dair temel eleştirim, takımın kazanamaması değildi. Eleştirim, takımın pozisyona girememesiydi. Lig başladı aynı sıkıntı sürdü. Çünkü, Avcı’nın pasa dayalı hücum prensibine uygun bir kadro kurulamadı. Avcı’nın bunu kabullenip mevcut kadroya göre bir anlayışa geçmesi gerekirdi. Ama o bildiğinde ısrar etti. Bratislava’daki basın toplantısında “Başakşehir ve Trabzon maçları kaybedilirse geleceğinizin tartışmaya açılacağı konuşuluyor. Ne diyorsunuz” diye sorduğumda Avcı’nın yanıtı şu oldu: “Sadece gülüyorum...” Ne yazık ki gülünecek bir durum kalmadı. Aksine, ağlanacak bir tablo var.

BÖYLE DEVAM EDEMEZ

Yarın Fikret Orman, yeniden aday olup seçilse bile bu takımın ve teknik heyetinin fazla uzağa gitme şansı yok.

Trabzonspor maçı üzerine mi konuşalım? Tek kelimeyle Beşiktaş için hüzünlü... Avcı döneminde, ilk beş haftaya bakılınca, nispeten Beşiktaş oyuna iyi başladı. İstekle her noktada rakibe basıyordu siyah beyazlılar. Muhtemelen Avcı da buna dikkat çekecektir. Ne var ki olmayan iki pozisyonda Beşiktaş kendi kendisine 2 gol attı. Trabzonspor’un skor rahatlığı siyah beyazlılara daha çok boş alanlar yarattı. 4-1 yenilen Beşiktaş, sanırım bu sezon rakip ceza sahasına en çok girdiği maçı oynadı. Esasen ikinci devresi büyük oranda Gazişehir maçının tekrarına dönüştü. İki tarafta da taktiksel disiplin kayboldu ama atan yine Trabzonspor’du.

Oyunun genelinde çok iyi motive olmuş Sosa’nın liderliğinde Trabzonspor, hücum yönünde su gibi akan bir futbol oynadı. Nwakaeme de adeta “N’Koudou, Boyd ve Diaby kanatsa ben neyim” dedi. Sörloth, attığı golün dışında savunma arkasına her fırsatta sızdı. Ünal Karaman ve ekibi hakkıyla net bir galibiyet aldı ve Beşiktaş’ın uçuruma yuvarlandığını bir kez daha yüzüne vurdu. Merak ediyorum, Avcı puan tablosundaki durumu yine G.Saray ve F.Bahçe ile aradaki farka göre mi tarif edecek? Aşı tutmadı. Gülünecek hal kalmadı, Beşiktaş düşme hattında!

FİKRET ORMAN NEREDE TRABZON’A NİYE GİTMEDİ?

FİKRET Orman, dün neredeydi? Kritik Trabzonspor maçında Beşiktaş’ı neden yalnız bıraktı? Seçim kararı alarak takımın ve teknik heyetin konsantrasyonunu zaten iyice bozdu. Seçim kararı aldı ama istifa etmedi! İstifa etseydi çok aramazdım ama görevinin başında hâlâ. O ve bazı yöneticiler dün neredeydi? Avrupa’da kupa dediniz, takım düşme hattında!