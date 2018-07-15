3. olan mutsuz, 4. olan mutlu dönüyor evine

DÜNYA Kupası’nda 3.’lük maçı oynamanın gerekliliği tartışılan bir konu. Bizim gibi yarım asırda bir kupaya gidenler için böyle bir maçı oynamak mühim ama şampiyonluk iddiası taşıyanlar için biraz angarya.Nihayetinde Belçika da, İngiltere de dünkü maçı değil, bugünkü finali hayal ediyordu.

Öyle ki Eden Hazard, transfer tekliflerini 15 Temmuz’a kadar değerlendirmeyeceğini, açıklayarak, Dünya Kupası finali oynayacağına olan inanıcını ortaya koymuştu.

Diğer yanda Euro 96 için yapılan şarkının sözlerinden alınan ‘Futbol Evine Dönüyor’ sloganıyla şampiyonluk rüyası görmeye başlayan İngiltere... Belçika, grupta yendiği İngilizleri dün bir kez daha geçip ‘Dünya Üçüncüsü’ oldu. Martinez, ideal 11’in çok bozmayıp bu dereceyi istediğini ortaya koydu. İngiltere, 2. devre biraz iştahlansa da maçı büyük ölçüde kerhen oynadı.

Fakat Belçika da 3’lüğü bizim gibi yıllarca konuşmayacak. Çünkü çocukluktan beri emek verilen bu yetenekli kadrodan en az bir final bekleniyordu. Dolayısıyla, eve mutlu döndükleri söylenemez. İngiltere ise aksine, dördüncü olsa da, beklentilerin üstüne çıkıp şampiyonluk hayali kurduracak noktaya geldiği için evine mutlu dönüyor.

YURTTAŞ KANE; RUSYA'DA SENİ HİÇ BEĞENMEDİM

Messi, Ronaldo ve Neymar çok tartışıldı. Ama Kane’i gözden kaçırdık. Karnesinde yazılı 6 gol var; 3’ü penaltıdan, 1’i de tesadüfen topuğuna çarpıp geldi. 3 golün zayıf Panama’ya atıldığını unutmayalım. Gruplardan sonra etkili olamadı. Kendi çizgisini tuttursaydı belki bugün final maçına çıkacaktı. Hasılı ‘Yurtaş Kane’, Rusya’da seni hiç beğenmedim!

KALECİ KAZAKLARI

ADİDAS, Beşiktaş ve F.Bahçe’ye aynı kaleci kazağını tasarlamış, ama logolar farklı(!) Kulüpler de özel tasarıma bütçe ayırmıyor. Dünyada da kaleci kazağı sorunu var.Tişörttten hallice tasarımlar kalecinin karizmasını azalttı.

FİNAL SAATİNE DİKKAT

DÜNYA Kupası, bugün saat 18.00’de oynanıyor! Bu saat, Greenwich’e göre, değil, ‘endüstriyel futbol saati’ne göre ayarlandı. FIFA, daha çok Tokyo’lu ve Los Angeles’lının finali izleyebilmesi için en makul saati belirledi.



TITO'NUN YUGOSLAVYA'SI SPOR DÜNYASINDA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR



Yugoslavya dağılırken coğrafyası büyük acılar yaşadı. 11 Temmuz, Hırvatlar için Dünya Kupası’na yükselmenin tarihi ama ne acı ki Sırplar’ın Boşnaklar’a yönelik yapıtığı Srebrenitsa soykırımının da yıldönümüdür o gün! Yugoslava paramparça oldu ama sportif mirası yok olmadı. Biz, 2 kez Dünya Kupası görmüşken, Hırvatistan 4 kez katıldı ve bugün final oynayacak.

Bugün Sırp raket Djokovic de Wimbledon finali oynayacak, bir kez daha! Boşnaklar 2014 Dünya Kupası’na katıldı, Slovenler, geçen yıl baskette Avrupa şampiyonu oldu. Rakip de Sırbistan’dı. Ve Sırbistan futbolda da 2018 Dünya Kupası’na katıldı. Artık ayrı ayrı bahçelerde olsa da, Tito’nun Yugoslavya’yı oluşturan tüm bölgelere ektiği sportif tohumlar bugün de meyve vermeye devam ediyor...