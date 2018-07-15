3. olan mutsuz, 4. olan mutlu dönüyor evine

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.07.2018 - 01:04, Son Güncelleme:

3. olan mutsuz, 4. olan mutlu dönüyor evine

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
3. olan mutsuz, 4. olan mutlu dönüyor evine

DÜNYA Kupası’nda 3.’lük maçı oynamanın gerekliliği tartışılan bir konu. Bizim gibi yarım asırda bir kupaya gidenler için böyle bir maçı oynamak mühim ama şampiyonluk iddiası taşıyanlar için biraz angarya.Nihayetinde Belçika da, İngiltere de dünkü maçı değil, bugünkü finali hayal ediyordu.

DÜNYA Kupası’nda 3.’lük maçı oynamanın gerekliliği tartışılan bir konu. Bizim gibi yarım asırda bir kupaya gidenler için böyle bir maçı oynamak mühim ama şampiyonluk iddiası taşıyanlar için biraz angarya.Nihayetinde Belçika da, İngiltere de dünkü maçı değil, bugünkü finali hayal ediyordu.

Öyle ki Eden Hazard, transfer tekliflerini 15 Temmuz’a kadar değerlendirmeyeceğini, açıklayarak, Dünya Kupası finali oynayacağına olan inanıcını ortaya koymuştu.

Diğer yanda Euro 96 için yapılan şarkının sözlerinden alınan ‘Futbol Evine Dönüyor’ sloganıyla şampiyonluk rüyası görmeye başlayan İngiltere... Belçika, grupta yendiği İngilizleri dün bir kez daha geçip ‘Dünya Üçüncüsü’ oldu. Martinez, ideal 11’in çok bozmayıp bu dereceyi istediğini ortaya koydu. İngiltere, 2. devre biraz iştahlansa da maçı büyük ölçüde kerhen oynadı.

Fakat Belçika da 3’lüğü bizim gibi yıllarca konuşmayacak. Çünkü çocukluktan beri emek verilen bu yetenekli kadrodan en az bir final bekleniyordu. Dolayısıyla, eve mutlu döndükleri söylenemez. İngiltere ise aksine, dördüncü olsa da, beklentilerin üstüne çıkıp şampiyonluk hayali kurduracak noktaya geldiği için evine mutlu dönüyor.

YURTTAŞ KANE; RUSYA'DA SENİ HİÇ BEĞENMEDİM

Messi, Ronaldo ve Neymar çok tartışıldı. Ama Kane’i gözden kaçırdık. Karnesinde yazılı 6 gol var; 3’ü penaltıdan, 1’i de tesadüfen topuğuna çarpıp geldi. 3 golün zayıf Panama’ya atıldığını unutmayalım. Gruplardan sonra etkili olamadı. Kendi çizgisini tuttursaydı belki bugün final maçına çıkacaktı. Hasılı ‘Yurtaş Kane’, Rusya’da seni hiç beğenmedim!

KALECİ KAZAKLARI

ADİDAS, Beşiktaş ve F.Bahçe’ye aynı kaleci kazağını tasarlamış, ama logolar farklı(!) Kulüpler de özel tasarıma bütçe ayırmıyor. Dünyada da kaleci kazağı sorunu var.Tişörttten hallice tasarımlar kalecinin karizmasını azalttı.

FİNAL SAATİNE DİKKAT

DÜNYA Kupası, bugün saat 18.00’de oynanıyor! Bu saat, Greenwich’e göre, değil, ‘endüstriyel futbol saati’ne göre ayarlandı. FIFA, daha çok Tokyo’lu ve Los Angeles’lının finali izleyebilmesi için en makul saati belirledi.

TITO'NUN YUGOSLAVYA'SI SPOR DÜNYASINDA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Yugoslavya dağılırken coğrafyası büyük acılar yaşadı. 11 Temmuz, Hırvatlar için Dünya Kupası’na yükselmenin tarihi ama ne acı ki Sırplar’ın Boşnaklar’a yönelik yapıtığı Srebrenitsa soykırımının da yıldönümüdür o gün! Yugoslava paramparça oldu ama sportif mirası yok olmadı. Biz, 2 kez Dünya Kupası görmüşken, Hırvatistan 4 kez katıldı ve bugün final oynayacak.

Bugün Sırp raket Djokovic de Wimbledon finali oynayacak, bir kez daha! Boşnaklar 2014 Dünya Kupası’na katıldı, Slovenler, geçen yıl baskette Avrupa şampiyonu oldu. Rakip de Sırbistan’dı. Ve Sırbistan futbolda da 2018 Dünya Kupası’na katıldı. Artık ayrı ayrı bahçelerde olsa da, Tito’nun Yugoslavya’yı oluşturan tüm bölgelere ektiği sportif tohumlar bugün de meyve vermeye devam ediyor...

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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