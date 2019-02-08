2019-2020 Beşiktaş'ında bu 11 yok!

Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile ilişkisi gün gün yara alıyor. Son olarak Güneş’in istifa kararı aldığı ve başkanın devre girmesiyle güç bela vazgeçtiği haberleri çıktı. Bu iş yamalarla ancak sezon sonuna kadar götürülebilir, daha öteye değil! Geçen hafta “Orman ile Güneş, birlikte yürüyüp yürümeceklerine karar versin” demiştim. Bence bu karar artık verildi: Yürümeyecekler. En azından gelecek sezon. Son bir yılda iki taraf da çok yıprandı, yoruldu bu ilişkiden. Evliliğin üçüncü evresi gibi geçti Orman-Güneş ilişkisi.... Beşiktaş, gelecek sezon için teknik heyetten kadrosuna kadar, büyük bir revizyona gitmek zorunda. Bu kaçınılmaz. Yabancı kuralındaki olası değişimi de göz önüne alarak, genç ve yerli takviyesi yapılması şart. Elden çıkarılması ve durumları gözden geçirilmesi gereken çok sayıda futbolcu var. Biraz yakından bakalım:

Atiba: Çok iyi bir profesyonel. Sahaya çıktığında çok iyi niyetle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Lakin artık fiziki durumu ve yaşı, ağır işçilik gerektiren pozisyonu için yetmiyor.

Orkan Çınar: Güneş’in güvenerek aldığı isimlerdendi. Beklenti yüksekti. Potonsiyeli var ama forma için rekabete girmeyi sevmiyor. Kiralık gittiği her takımdan şikâyet geldi. İstiyor ki forma ikram edilsin ama böyle bir dünya yok!

Adriano: Sezon başında parasal sorunlardan ötürü sıkıntılar yaşadı. Gelecek sezonun mukavelesini talep etti. Su bir kere su bulandı. Yoksa, Caner Erkin’den çok daha verimli bir futbolcu.

Mustafa Pektemek: Güneş, 2015’ten bu sezona değin, ligde hiç oynatmadı. Kerhen forma buldu. Sözleşmesi zaten sezon sonu bitiyor. Uzatılacağına dair dedikodular çıktı. “Aman” diyeyim. Ayrılık vakti çoktan geldi de geçti.

Quaresma: Ayrılık kararını zaten aldı. Hesap kitap işi uzadı. Beşiktaş, Portekizli futbolcunun kariyerinin en güzel yıllarını yaşadığı kulüp oldu. İlk geldiğinde 20 bin kişiye statta imza attı. Daha topa ayağı değmemişti. Bugünse şampiyonluklar yaşamış bir Quaresma var. İlk geldiği gibi, yine statta bir veda yakışır ona. Çünkü ne olursa olsun o, bir mahalle topçusu duygusuyla oynadı. Endüstriyel futbola inat; çalımlar attı, trivela’lar ve rabona’lar yaptı...

Roco: İstabnul seyahati haddinden fazla uzadı. Ağır olduğu biline biline alındı. Stopere en ihtiyaç duyulan halde dahi Güneş çok tercih etmedi. İtalyanların tabiriyle ‘bidon transfer’ hanesine yazılan bir isim oldu.

Tolga Zengin: Onun da sözleşmesi bitiyor. Ayrılık kaçınılmaz. Devre arası kampına Güneş’e rağmen götürülmedi. Şimdi yeniden TFF listesine eklendi. Olur da Güneş kalsa bile, kendisine yeni sözleşme önerilmeyecektir. Ancak gözden çıkarıldığında aldığı duruştan ötürü teşekkürü hak eden biri...

Larin: Güneş, devre arasında çok iyi çalıştığını söyledi ve ikinci devre maçlarında şans da verdi. Evet, daha çok çabalıyor fakat bir türlü son hamlede doğru zamanlamayı tutturamıyor. Kalan haftalarda kendini ispatlayamazsa, Atiba ile aynı uçağa binmesinde fayda var...

Lens: Quaresma ve Babel’siz dönem, onun için de yeni bir test olacak. Larin gibi o da son şansını kullanacak. Olmayacaksa, yazın satış listesine konulmalı. Zira taraftarın artık ‘lens’in başarılı olma ihtimalini sevme’ye tahammül edeceğini sanmıyorum.

Gökhan Töre: O da Tolga zengin gibi yeniden TFF listesine alındı. Güneş, “Satılmazsa kadroda değerlendiririz” demişti. Kronik bir sakatlığı yoksa, bu çocuğun beynine girilip yeniden kazanılmalı. Zira kendini bulmuş bir Töre’nin yerini dolduracak bir isim mevcut kadroda yok.

Ne anladınız Mansız işinden?

Geçen sezon Beşiktaş ligi 4. bitirince Şenol Güneş’in Tamer Tuna’nın yerine yardımcı almamasını eleştirmiştik. Bu sezon iki yardımcı alındı. Guti ve İlhan mansız... Transferlerden bile daha yıldız iki isim... Ve lakin Beşiktaş, geçen sezondan kötü oldu. mansız’ın‘sağlık sorunları’ndan ötürü ayrıldığı söyleniyor ama maddi gerekçeler de etken. Bence mansız zaten hiç gelmedi! Spor Arena Plus dergisinin Şubat sayısında Hüseyin Özkök’ün güzel bir Erol Bulut röportajı var. Bulut, Başakşehir’deyken idmanların yüzde 90’ınını kendisinin yaptırdığını söylüyor. Avcı, inisiyatifi vermiş... Güneş halen görevde olan Guti ile mansız’a ne kadar alan açtı?

Oğuzhan Aydoğan ve Muhayyer Oktay

Beşiktaş, muhayer Oktay isimli bir genç gurbetçi aldı. 17 Ocak’ta imza attı ve 25 Ocak’taki Erzurum maçının kadrosuna alındı. Keza Antalyaspor maçında da kadrodaydı. Oğuzhan Aydoğan, 2016’da ‘yeni Oğuzhan’ denilerek, altyapıya transfer edildi. 2017’de Karlsruher’ye kiralandı. Sonra döndü. A takım formasını sadece bir kupa maçında giydi, o kadar. 21 yaşına bastı ve 3 yıldır U21’de yer alıyor! Altyapı yönetimine göre Oğuzhan çok değerli bir futbolcu ki satılmıyor. Ama öyleyse bu çocuğa A takımda niye şans verilmiyor? 19 yaşındaki muhayer, ayağının tozuyla kadroya girerken Oğuzhan niye görmezden geliniyor? Kötüyse satılsın, iyiyse bir açıklama yapılsın...