2 PUAN BIRAKTI AMA TAKIM RUHUNU KAZANDI
ÖNCELİKLE, Konya’da Beşiktaş U21 takımına yapılan saldırıyı konuşmalıyız.
Son yıllarda Konya’daki Beşiktaş nefretini anlayamıyorum. Gencecik futbolcular, Konyalı teknik adam ve taraftarından dayak yiyiyor. Konyalılar, açıp Konyaspor’un resmi sitesinden tarihlerini okusunlar ve görsünler neden ilk renklerinin siyah beyaz olduğunu.
Aslında bu vandalistlere en güzel yanıtı dünkü maçın seremonisinde Konya formalarını Quaresma’ya imzalatan çocuklar verdi.
Yakın dönemde Aykut Kocaman, Josef-Topal ikilisinden ötürü yerden yere vurulurken Güneş, Oğuzhan-Atiba ikilisiyle daha ofansif tercih yaptığı için övüldü.
Beşiktaş’ın bir çok ezberi kayboldu ama en önemlisi bence Güneş’in savunma önündeki istikrarlı ikiliyi bozması ve yerine yenisini koyamaması oldu. Misal dün 11’e 11’kenden Atiba-Medel düşünüldüğü gibi rakip için pranga oldu mu? Hayır!
İlk devrenin özeti:
1-) Vida sarı kart
2-) Vida penaltı ve kırmızı kart.
3-) Hakemin Volkan’ı atmaması.
4-) Quaresma’nın atılma arzusu.
5-) Love, kayıp toplar merkezi.
Duvar olsa yine bir topu tutardı ama Love, çileden çıkartacak kadar top harcadı. Vida değil, Love atılsaydı Beşiktaş hiç zarar görmezdi zira onunla zaten eksikti.
Rıza Çalımbay, galip ve rakip 10 kişi (Love yüzünden aslında 9 kişiydi) olsa da dengesizce hücuma yeltenmedi ve bu da Beşiktaş’ın daha az hırpalanmasını sağladı.
KEŞKE ROCO’YU ALMASAYDI
GÜNEŞ, Quaresma’yı 2. yarıya çıkartmadı haklı olarak. Hakem ise, VAR’a baktığı halde, Medel’in penaltı yaptığına hükmetti. Oysa önce ona faul vardı. Cumartesi Muslera, birinde tekme attı, diğerinde rakibi yere çaldı. VAR’a rağmen çifte standart sürüyor!
İlk yarı sırtı dönük oynayıp çok top kaybeden Love’a, 2. devre toplar önüne atıldı ve o daha verimli oldu. Eşitliği sağladığı gibi, çok da mücadele edip, maçın adamı oldu bence.
Çalımbay’ın tek planı vardı: Hızlı Fofana... Ama Beşiktaş, eksik olsa da ona çok geniş alan vermedi. Buna karşın sabırla ve cesaretle hücum edip 2 dakikada 2 gol buldu.
Konya’nın yüklenmesi ve Güneş’in de Roco’yu alarak “Skoru koruyun” psikolojisini açıkça dışa vurması beraberliği kaçınılmaz kıldı. Beşiktaş, 2 puan bıraksa da 10 kişi 60 dakika verdiği mücadeleyle kaybettiği takım ruhunu kazandı.
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