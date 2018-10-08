2 PUAN BIRAKTI AMA TAKIM RUHUNU KAZANDI

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Futbol Yazıları2 PUAN BIRAKTI AMA TAKIM RUHUNU KAZANDI
GeriFutbol 2 PUAN BIRAKTI AMA TAKIM RUHUNU KAZANDI
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
08.10.2018 - 08:19, Son Güncelleme:

2 PUAN BIRAKTI AMA TAKIM RUHUNU KAZANDI

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

ÖNCELİKLE, Konya’da Beşiktaş U21 takımına yapılan saldırıyı konuşmalıyız.

Son yıllarda Konya’daki Beşiktaş nefretini anlayamıyorum. Gencecik futbolcular, Konyalı teknik adam ve taraftarından dayak yiyiyor. Konyalılar, açıp Konyaspor’un resmi sitesinden tarihlerini okusunlar ve görsünler neden ilk renklerinin siyah beyaz olduğunu.
Aslında bu vandalistlere en güzel yanıtı dünkü maçın seremonisinde Konya formalarını Quaresma’ya imzalatan çocuklar verdi.
Yakın dönemde Aykut Kocaman, Josef-Topal ikilisinden ötürü yerden yere vurulurken Güneş, Oğuzhan-Atiba ikilisiyle daha ofansif tercih yaptığı için övüldü.
Beşiktaş’ın bir çok ezberi kayboldu ama en önemlisi bence Güneş’in savunma önündeki istikrarlı ikiliyi bozması ve yerine yenisini koyamaması oldu. Misal dün 11’e 11’kenden Atiba-Medel düşünüldüğü gibi rakip için pranga oldu mu? Hayır!
İlk devrenin özeti:
1-) Vida sarı kart
2-) Vida penaltı ve kırmızı kart.
3-) Hakemin Volkan’ı atmaması.
4-) Quaresma’nın atılma arzusu.
5-) Love, kayıp toplar merkezi.
Duvar olsa yine bir topu tutardı ama Love, çileden çıkartacak kadar top harcadı. Vida değil, Love atılsaydı Beşiktaş hiç zarar görmezdi zira onunla zaten eksikti.
Rıza Çalımbay, galip ve rakip 10 kişi (Love yüzünden aslında 9 kişiydi) olsa da dengesizce hücuma yeltenmedi ve bu da Beşiktaş’ın daha az hırpalanmasını sağladı.


KEŞKE ROCO’YU ALMASAYDI

GÜNEŞ, Quaresma’yı 2. yarıya çıkartmadı haklı olarak. Hakem ise, VAR’a baktığı halde, Medel’in penaltı yaptığına hükmetti. Oysa önce ona faul vardı. Cumartesi Muslera, birinde tekme attı, diğerinde rakibi yere çaldı. VAR’a rağmen çifte standart sürüyor!
İlk yarı sırtı dönük oynayıp çok top kaybeden Love’a, 2. devre toplar önüne atıldı ve o daha verimli oldu. Eşitliği sağladığı gibi, çok da mücadele edip, maçın adamı oldu bence.
Çalımbay’ın tek planı vardı: Hızlı Fofana... Ama Beşiktaş, eksik olsa da ona çok geniş alan vermedi. Buna karşın sabırla ve cesaretle hücum edip 2 dakikada 2 gol buldu.
Konya’nın yüklenmesi ve Güneş’in de Roco’yu alarak “Skoru koruyun” psikolojisini açıkça dışa vurması beraberliği kaçınılmaz kıldı. Beşiktaş, 2 puan bıraksa da 10 kişi 60 dakika verdiği mücadeleyle kaybettiği takım ruhunu kazandı.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Göksel Gümüşdağ: "Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum"

Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!

Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında kavga çıktı!

Konya'da çılgın maç! 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...