16 dakika süren düş

Oysa Beşiktaş, maça kafa kafaya başladı. Ne yazık ki cüretkârlığı Vida’nın atılmasıyla ister istemez sekteye uğradı. Çünkü artık ne tempoya ayar vermek, ne topa hükmetmek ne de önde basmak mümkün olacaktı. Vida’nın atılmasındaki trajedi topun Beşiktaş’ın elindeyken pozisyonun doğmasıydı. Çağdaş futbolun temel ilkesini unuttu Beşiktaş. Nedir o? Şudur: Rakibin en tehlikeli olduğu an, sizin hücuma çıktığınız andır!

Güneş, derhal Tosic’i oyuna almak istedi ancak sahadaki 10 kişi, öyle bir takım savunması yaptı ki , kararını ötelemek zorunda kaldı. Yine de aldığımız duygu şuydu: Bu sıcağa kar dayanmaz!

LOVE, ONU ATMALIYDI

Beşiktaş daha öncesinde golü yese gam yemezdim. Ancak Müller’in attığı gol ağrıma gitti çünkü ‘pis, ucuz bir gol’dü. Çok öncesinde; 19’da Love’ın kaçırdığı pozisyon Beşiktaş namına bir kırılma anıydı. Bunu yazmalıydı Brezilyalı, bunu yazmalıydı... İkinci gol, üç pasta yenilen bir ‘bypass’ golüydü. Söz konusu üç pasta da Beşiktaş savunması hiçbir müdahalede bulunamadı. Bu aynı zamanda iki takımın arasındaki kalite farkının tescillendiği andı. Bu gol duygusal kırılma da yaşattı.

Güneş, Love’ı çıkarıp Talisca’yı öne attı. Konya’daki gibi. Belli ki artık atmaktan ziyade yememeyi düşündü. Lakin bunun için çok öncesinde Caner’i oyundan almalıydı. Konya’da en çok top kaybı yapan, dün de pozisyon almakta zorlanan Caner ile başlanmasını da anlamakta zorlandım.

1. gole bakın. Robben hiçbir mukavemetle karşılaşmadan topu taşıdı. Beşiktaş alan kapatmak yerine kale önünde sabit kalmayı yeğledi. Orta yapılırken de müdahelede gecikildi. Aynı gecikme Müller’in vuruş anında da sürdü. Sonrasının konuşmanın da bir manası yok zaten... Rövanş artık bir prestij maçına döndü. Artık seneye de burada olmak için lige yüklenmekten başka seçenek kalmadı.

MAÇIN ADAMI:ROBBEN

- Elbet Beşiktaş’ın 10 kişi kalması büyük handikaptı zaten. Hollandalı yıldız da oyuna girdikten sonra siyah beyazlıların tüm savunma hattının dengesini bozan adam oldu.