Yürüyedur!
G.SARAY, ligin bitiş çizgisi netleşmişken koşuyu önde sürdürmek, şampiyonluk hayalini yaşatabilmek için tek ihtimalin zafer olduğu bir maça çıktı. Peki Beşiktaş? Koşuda rakibinin gerisinde olmasının haricinde aynı durum onun için de geçerliydi. Her derbi önemlidir ama bazı derbiler ölüm/kalım savaşıdır ya; işte bu derbi de öyleydi.
Maç 20’nci saniyede Garry Rodrigues’in girdiği pozisyonla başladıktan sonra bir süre orta sahada trafik sıkışıklığı ve seri taç atışlarıyla devam etti. Topa hâkim olan taraf Galatasaray’dı ama topa hâkim olmak bu sıkı düğümü, bu çatır çatır süren mücadeleyi lehine çevirmeye yetmiyordu.
22’nci dakikada, o ana kadar zerre esnemeyen siyah-beyaz savunma hattı umulmadık şekilde kolayca deliniverdi. Muslera’nın rakip alana şavulladığı topu Gomis, Rodrigues’e indirdi, o da ekürisi Yuto Nagatomo’nun önüne yuvarladı. Rakip savunmayı kilitleyen gol pasını sürpriz isim Fernando noktaladı.
BAYRAM HAVASI
- Büyük ölçüde dengeli ilerleyen maçta topa hâkim olma sırası Beşiktaş’a geldi. Ancak Beşiktaş pozisyonları koklasa da gol üretemedi. Bu süreçte G.Saray da Gomis’le yakaladığı türden pozisyonlar üretti fakat yalnızca bir gol çıktı işte.
İkinci yarı Beşiktaş toplanmaya çalıştıysa da açık konuşmak gerekirse rakibini yıpratacak aşamaya taşıyamadı oyunu. 66’ncı dakikada Gomis, Tosic tarafından yaka paça indirilince hem penaltı kazanıldı hem de rakip 10 kişi kaldı. Ancak sezonun kahramanı topu direğe nişanlayarak hem golü kaçırdı hem de kendisini oyundan düşürdü.
Moral üstünlüğü için beliren bu ışığı kovalamaya başlayan Beşiktaş’ı yıkan Rodrigues oldu. Maç boyunca aradığı ama bir türlü bulamadığı fırsatı yakaladı ve sarı kırmızlı camiaya, “Size bayram havası getirdim” diyerek golünü attı.
Ligin ilk yarısında rakibine boyun eğen, belki de tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren G.Saray bu galibiyetle birkaç kuş birden vurdu. Kalan haftalarda önde koşmak için Başakşehir ve Beşiktaş maçlarındaki ciddiyet ve hırsını koruması yeter. Esas bayram o zaman kutlanır. G.Saray’ı can-ı gönülden kutlarım. Yürüyedur!..
MAÇIN ADAMI: NAGATOMO
-SAĞLAM karakterli, kapasitesini üst seviyede kullanan harika bir futbolcu. Dün golleri atmadı ama hem asistini yaptı hem her yere yetişti. Bravo!
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