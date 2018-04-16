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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Tuttu, pişirdi, yedi!

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

GALATASARAY açısından her yönüyle meşhur deyişi tam olarak karşılayacak şekilde “ya devam ya ta tamam” maçıydı.

Birbirine benzer özelliklere sahip iki takımın ilk yarıdaki mücadelesi hakemin sertlik filtresini biraz geniş tutmasıyla gerilim filminden hallice geçti.

Topa sahip olan, oyunu yönlendiren, baskılı oynayan taraf harikulade taraftar desteğiyle birlikte Galatasaray’dı; ancak bu plan rakibin önlemleri sayesinde net gol pozisyonu üretmeye yetmedi.

FRENİ MARIANO BOŞALTTI!
İkinci yarı başladığında da manzara büyük ölçüde aynıydı. Galatasaray, Başakşehir surlarında gedik açmak için sürekli el yükseltti, rakibin gardını düşürmek için fırsat kolladı. Başakşehir’in çektiği el frenini boşaltmak Mariano Ferreira’ya nasip oldu. Kelimenin tam anlamıyla ekmeğini taştan çıkartan Mariano pozisyonu tuttu, pişirdi ve sürpriz şekilde sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruşla da afiyetle yedi.

Gol sonrasında Abdullah Avcı’nın kart sahibi oyuncularını sahneden çekmesine, hücum hattını dengelemesine şahitlik ettik. Fatih Terim de ‘unvanına yaraşır’ doğru hamlelerle karşılık verdi. Geriye düşünce birden açılıveren rakibi zorlayan Galatasaray galibiyeti perçinleyen golü perde kapanırken buldu.

G.Saray’ın oyunun savunma yönünde pek gösteremediği başarıyı ve yüksek konsantrasyonu bu maçta göstermiş olması kalan maçlar için de umut vericiydi.

Bundan sonra ipler yeniden sarı kırmızıların elinde. Kayıpsız yürürse adı “Hedef 21” olarak koyulmuş zafere ulaşacaktır.

Fatih Terim’in geçen haftaki yıkıcı mağlubiyetin ardından yaptığı yorumu “modifiye” ederek tekrarlayalım: Bir maç kazanıldı, şampiyonluk değil...

MAÇIN ADAMI: MARIANO
Elbette Mariano... Durmadan çalıştı. Savunmada ikili mücadelelerde zaman zaman zorlansa da sezonun en güzel gollerinden biriyle şahane oyununu taçlandırdı.

Şapka!

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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