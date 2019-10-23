Tarih, gerçek ve defolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kanat ATKAYA YazılarıTarih, gerçek ve defolar
GeriKanat ATKAYA Tarih, gerçek ve defolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
23.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Tarih, gerçek ve defolar

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Benzema iyi gününde olsa fark artabilirdi...

Galatasaray'ın defoları belli... Mesela bunlardan biri ve ‘aşikâr bütün sorunların anası’ diyebileceğimiz defo, atak sonlandırmakla ilgili… Meşhur ‘çıkarken yapılan basit top kayıpları’, yine beylik deyişle ‘kritik pas hataları’ defo, dev bir defo! Hem ritim tutmak güçleşiyor hem de zaten kırılgan savunma yapısı gardını tam olarak toparlayamıyor, hatalar zinciri boşalıyor... Hele karşınızda Real Madrid gibi (Eksik ve formsuz olsa bile) cezayı çabucak kesecek oyunculardan kurulu bir takip varsa, işiniz haliyle daha da zorlaşıyor. Sezonun üStünde oynadı ·

Galatasaray kötü bir maç mı çıkardı peki? Cevap elbette nereden baktığınıza göre değişebilir ama sezon ortalamasının üstünde performans gösterdiği kesindi. 10’uncu dakikada başlayan ve birkaç dakika içinde ikisi çok net olmak üzere 3 kez gole yaklaşılan pozisyonlar üreten süreç mesela... İlk yarıyı neticede topa daha fazla sahip olan, rakip kadar koşan, 5 pozisyon üreten bir takım var. Taraftara “Bu kadro böyle bir şey de oynayabiliyor” dedirten bu heyecanlı dakikalar maç boyunca arada kendisini gösterdi, Galatasaray gücü oranında tehlike yarattı, gole de yaklaştı.

Andone belki yakaladığı fırsatlardan gol üretemedi ancak doğru yerlerde olması, hareketliliği, takıma savunmada da katkı sağlaması takdiri hak ediyordu. Heyecan verdi... · BunLAR iyi yönleriydi Galatasaray’ın fakat resmin Real Madrid yüzüne bakarsak, Benzema, ‘Eğer gününde olsaydı’ fark kolaylıkla artabilirdi. Daha önce de bahsettiğimiz o meşhur pas hatalarının çok büyük bölümünü pozisyona çevirdi, ancak gol üretemedi İspanya ekibi. Real Madrid’in değeri 1,2 milyar dolar, Galatasaray ise 123 milyon dolar olduğu gerçeğini biliyoruz. Ama gerçeğin yanında tarihi de biliyoruz. Mesela 6 sene önce Sneijder’lı, Drogba’lı kadrosuyla yine kendisinden katbekat değerli Real Madrid’i, sahayı rakibe dar ettiği maçta 3-2 yenmişti. Galatasaray dün tarih yazamasa da, bazı bölümlerde oynadığı oyunla heyecan verdi, gole çok yaklaştığı anlar oldu ve sonuçta boynunu çok büktürmedi taraftarının. Teselli olur mu bilmem...

'YUH' MESELESİ

Belhanda kötü oynadı, fırsat değerlendiremedi, kritik top kayıpları yaptı; buna ben de katılırım. Görevini layığıyla yerine getiremedi; buna da katılırım. Hatta ileri gidip vurdumduymazlığından, bezginliğinden, maça asılmayışından bıktığımı ve bu şartlarda hayırlı bir kısmet çıkarsa tez elden verilmesi gerektiğini de söyleyebilirim. Ama oyundan çıkarken “yuhlamak” nedir? İlla tepki mi göstereceksin? Alkışlamazsın, olur biter. “Sahadaki arkadaşlarının psikolojisini de mi düşünmüyorsun?” sorusunu, o klişeyi mi hatırlatmak gerekiyor? Yakışmadı.

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda kaçıncı oldu? 22 Ekim UEFA A Grubu güncel puan durumu
Galatasaray - Real Madrid: 0-1
Türkiye İzlanda maçı biletleri ne zaman çıkacak ve nerede oynanacak?
Club Brugge - Paris SG: 0-5