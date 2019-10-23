Tarih, gerçek ve defolar

Galatasaray'ın defoları belli... Mesela bunlardan biri ve ‘aşikâr bütün sorunların anası’ diyebileceğimiz defo, atak sonlandırmakla ilgili… Meşhur ‘çıkarken yapılan basit top kayıpları’, yine beylik deyişle ‘kritik pas hataları’ defo, dev bir defo! Hem ritim tutmak güçleşiyor hem de zaten kırılgan savunma yapısı gardını tam olarak toparlayamıyor, hatalar zinciri boşalıyor... Hele karşınızda Real Madrid gibi (Eksik ve formsuz olsa bile) cezayı çabucak kesecek oyunculardan kurulu bir takip varsa, işiniz haliyle daha da zorlaşıyor. Sezonun üStünde oynadı ·

Galatasaray kötü bir maç mı çıkardı peki? Cevap elbette nereden baktığınıza göre değişebilir ama sezon ortalamasının üstünde performans gösterdiği kesindi. 10’uncu dakikada başlayan ve birkaç dakika içinde ikisi çok net olmak üzere 3 kez gole yaklaşılan pozisyonlar üreten süreç mesela... İlk yarıyı neticede topa daha fazla sahip olan, rakip kadar koşan, 5 pozisyon üreten bir takım var. Taraftara “Bu kadro böyle bir şey de oynayabiliyor” dedirten bu heyecanlı dakikalar maç boyunca arada kendisini gösterdi, Galatasaray gücü oranında tehlike yarattı, gole de yaklaştı.

Andone belki yakaladığı fırsatlardan gol üretemedi ancak doğru yerlerde olması, hareketliliği, takıma savunmada da katkı sağlaması takdiri hak ediyordu. Heyecan verdi... · BunLAR iyi yönleriydi Galatasaray’ın fakat resmin Real Madrid yüzüne bakarsak, Benzema, ‘Eğer gününde olsaydı’ fark kolaylıkla artabilirdi. Daha önce de bahsettiğimiz o meşhur pas hatalarının çok büyük bölümünü pozisyona çevirdi, ancak gol üretemedi İspanya ekibi. Real Madrid’in değeri 1,2 milyar dolar, Galatasaray ise 123 milyon dolar olduğu gerçeğini biliyoruz. Ama gerçeğin yanında tarihi de biliyoruz. Mesela 6 sene önce Sneijder’lı, Drogba’lı kadrosuyla yine kendisinden katbekat değerli Real Madrid’i, sahayı rakibe dar ettiği maçta 3-2 yenmişti. Galatasaray dün tarih yazamasa da, bazı bölümlerde oynadığı oyunla heyecan verdi, gole çok yaklaştığı anlar oldu ve sonuçta boynunu çok büktürmedi taraftarının. Teselli olur mu bilmem...

'YUH' MESELESİ

Belhanda kötü oynadı, fırsat değerlendiremedi, kritik top kayıpları yaptı; buna ben de katılırım. Görevini layığıyla yerine getiremedi; buna da katılırım. Hatta ileri gidip vurdumduymazlığından, bezginliğinden, maça asılmayışından bıktığımı ve bu şartlarda hayırlı bir kısmet çıkarsa tez elden verilmesi gerektiğini de söyleyebilirim. Ama oyundan çıkarken “yuhlamak” nedir? İlla tepki mi göstereceksin? Alkışlamazsın, olur biter. “Sahadaki arkadaşlarının psikolojisini de mi düşünmüyorsun?” sorusunu, o klişeyi mi hatırlatmak gerekiyor? Yakışmadı.