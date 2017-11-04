Saldırınca çok güzelsin

İki haftada 5 puan kaybettikten sonra Gençlerbirliği önünde moral düzletme, taraftarın yüreğine su serpme maçına çıktı Galatasaray.
Gomis’in enfes bir dönüşle topu koşu yoluna bıraktığı Mariano golü attığında eminim çoğu Galatasaraylı “İki asist bir golle oynayan sağ bekimiz var şu anda biliyor musun?” diyerek hislenmiştir.
EL FRENİ ETKİSİ
Erken golün Galatasaray’ı coşturması bellenirken el freni etkisi yarattı. Klasik yan pas bulamacı, defanstan çıkarken kaptırılan top dramı derken Gençlerbirliği bir ara gol için umutlanacak şekilde dengeledi oyunu.
Ancak daha önce Belhanda’nın ortasında direğe takılmış olan Maicon, o pozisyonun kopyasında golü buldu, skoru, taraftarı, hocayı, arkadaşlarını rahatlattı.
İkinci yarı ise bambaşka şekilde gelişti olaylar. 46’da Gomis, 50’de Tolga’nın golleri Tudor’u Maicon ve Fernando’yu tedbir amaçlı oyundan alacak kadar rahatlattı.
Sonuçta...
“Acaba pili mi bitti” denilen takım her kademesiyle harika bir ikinci yarı oynadı.
Gomis iki golle dirildi, Tolga 6’ncı golünü buldu, Eren gayet iyiydi.
Cepte üç puan, moral deposu dolu, taraftar umutlu...
Saldırdığında güzelleşen, uysalken çekilmez bir takım Galatasaray; Tudor bunu aklından çıkartmamalı...
MAÇIN ADAMI: BELHANDA
- Belhanda Galatasaray’a geldiğinden beri en iyi oyununu koydu ortaya.
Çift santrforla oynamanın coşkusuyla iki asistin
ötesinde katkı sağladı.