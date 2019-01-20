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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Problem erteleme sanatı

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Galatasaray sakatlıklar, cezalar, eksiklerle mücadele ederek ilerlediği ilk yarının ardından taze başlangıç için sahadaydı.

Henüz ilk dakika dolmadan Sinan Gümüş’le golü bulan, yarım saat dolmadan 3 farkla öne geçen darı kırmızılılar devre kapanırken galibiyeti büyük ölçüde garantilemişti. Sağlı sollu ataklarla Ankaragücü savunmasını hallaç pamuğu gibi atarken, sezonlardır Galatasaray taraftarını çileden çıkartmış olan “isabetsiz ortaların” yerini yerden, hızlı ve isabetli bir trafiği almıştı.

Birbirinin kopyası değilse de türevi sayılabilecek bu kaliteli, rakip savunmayı düğümleyici ve göze hoş gelen akınlarda Belhanda, Mariano, Onyekuru, Ndiaye parlayan yıldızlar olurken Sinan Gümüş de tamamlayıcı şeklinde belirdi. 26 dakikaya sığan 3 golle oyundan büyük ölçüde düşen Ankara ekibi Galatasaray’ın atakları karşısında gücü oranınca dayanmaya çalışsa da dağılmayı önleyemedi. İkinci yarıda da durum değişmedi, hatta sarı kırmızılılar için daha da güzelleşti skor açısından. Onyekuru coştu, goller yağdı. Buraya kadar Galatasaray adına olumlu, pozitif bir manzara var. Harika, şahane, pek güzel, bravo. Ancak Galatasaraylı oyuncuların, teknik ekibin hakkını yemeden işin negatif tarafına bakmak da şart.

Sezon başında “2 golcü alacağız” derken, eldekini de (Gomis) kaybeden ve bunu teknik kadroya da taraftara da açıklamak konusunda pişkinlik sınırlarını zorlayan yönetim skandalının şoku hafızalarda taze. “Problemlerin” devre arasında çözüleceği yönündeki umutlarına sarılarak beklemiş olan Galatasaray taraftarı isyan bayrağı cebinde geziyor. Hal böyleyken belirsizlik, çoğalmayı beklerken eksilen kadronun çözülüşünü izlemek sinir bozucu bir noktaya ulaşmış durumda. Bu sebepten, elde edilen skor ne kadar görkemli olsa da taraftarın giderek bozulan sinirlerini ancak 90 dakikalığına sakinleştirebilir. Rakip Ankaragücü memleket futbolunun çınarlarından biri ancak çeşitli zorluklarla savaşıyor. Ligin ilk 10 haftasından sonra duraklayan ve düşüşe geçen başkent ekibini kalan haftalardaki rakiplerin gücü konusunda ölçü kabul etmek dev bir hata olacaktır.

TARAFTAR ŞARTLARIN FARKINDA

Galatasaraylı maddi şartların farkında, sabırla bekleyebildiğini de 17 hafta boyunca gösterdi ancak “kandırılma” hissini daha fazla sineye çekmeyecektir. Taraftar armaya, formaya, kulübe küsmez, aşkından vazgeçmez ama bu “ne yaptığı belli olmayan” bu yaklaşım devam ederse pekâlâ yönetimden vazgeçer. Tezahüratı vardır hatta, hatırlatmış olayım “Aşkımız renklere sizlere değil” Galatasaray yönetimi kapıda bekleyen kaosu engellemek için daha ciddi, daha tutarlı, daha net olmalı, “problem erteleme sanatından” örnekler sunacağına işini düzgün yapmaya odaklanmalı Yoksa bu galibiyet şahane, Onyekuru’nun “hat trick”i müthiş, Ndiaye’nin golü fevkalade de, sonrası çok sıkıntılı olur. Demedi demeyin...

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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