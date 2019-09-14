Olması gerektiği gibi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kanat ATKAYA YazılarıOlması gerektiği gibi
GeriKanat ATKAYA Olması gerektiği gibi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
14.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Olması gerektiği gibi

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Galatasaray güçlü kaldı, bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı...

Galatasaray’ın aklılara zarar kararlar karşısında zıvanadan çıkmak yerine kenetlenmesi gereken bir günde, kazanılması gereken bir maçtı.
Maçı ‘istatistik’ marifetiyle değerlendirmek gerekse ilk yarının başa baş bir mücadele şeklinde geliştiğini söyleyebilirdik.

Galatasaray’ın baskılı maçlarına gör düşük sayılabilecek bir topla oynama oranı (yüzde 55) ve gol girişiminde (7’ye 5), isabetli şutta (3’e 2) gibi bariz sayılamayacak türden bir üstünlük.

Ama başka türlü bir üstünlük daha söz konusuydu; golcü üstünlüğü. 'Delice’ beklenen, istenen Radamel Falcao, rakibe çarparak bulduğu golün ötesinde bir fark yarattı Galatasaray için.

Hakkını yemek istemem ama performansı da ortadaydı Diagne’nin. Falcao, onun yapması gerekip de yapmadığı herşeyi ve fazlasını yaptı diyeyim, siz anlayın.
İlk maçında pozisyon kurnazlığını gösterdi, ne kadar heyecan vereceğine dair işaretler çaktı, çabuk uyum sağladığını gösterdi, topu tuttu, gerektiğinde genel savunma hattına yardımcı oldu ve ‘golcü şansı’ ile golünü de attı.

LEMINA UMUT VERDi

Diğer yeni Lemina umut verici başladı ama sakatlanıp çıkması tanımamıza imkân vermedi. Ömer Bayram hazır olduğunu gösterebileceği fırsatı iyi değerlendirdi; bir de asist yaptı...

Nzonzi mükemmel oynadı, dağılma potansiyeli yüksek Luyindama-Marcao ikilisinin yükünü de aldı, hücuma da katkı sundu. Avrupa Kupası’nda oynama ihtimalinin konsantrasyonuna olumlu yansıdığı kesin.

Muslera, Nagatomo ve Babel gibi isimler de üstlerine düşeni yapanlar olarak birer adım öne çıktılar. Marcao-Luyindama ikilisinin performansı “Acaba Donk mu alışsa bir yandan?” dedirtecek türdendi.

İkinci yarıda ikinci golü bulamamanın rahatsızlığıyla oynayan Galatasaray dönem dönem Kasımpaşaspor’un zorlayıcı hale gelebilecek baskısını bir şekilde savuşturmayı bildi.

Ayakta kaldı, güçlü kaldı, bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı.

Tam olması gerektiği gibi!

Teşekkürler TFF(!)

Galatasaray  sezon başında biraz dikkati bozuk mu dersiniz, konsantrasyonu düşük mü dersiniz, zil sesini duymamış gibi mi dersiniz. Biraz dağınıktı, biraz uyumsuzdu.

Silkelenmesi için hem yenilenen kadronun oturmasını beklemek hem de akıl dışı uygulamalara karşı aklını korumak gerekiyordu.

Gereken motivasyon ‘19:05’te ceza açıklama’ zavallılığına kadar giden, Galatasaray camiasının asla unutmayacağı tavırlara karşı oluştu.

Galatasaray gereken kuvvetin kendinde olduğunu gördü bu sayede. Teşekkürler TFF(!)

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
13 Eylül Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 4. hafta maçları ve fikstürü
Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler
Gazişehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray - Kasımpaşa: 1-0