Nefes nefese...
GALATASARAY düğüm düğüm ilerleyen sezonun belki de en büyük düğümünü çözmek üzere Akhisar’daydı.
Ligin ikinci perdesinde birinci dereceden rakiplerini kendi sahasında hem de çok üstün oynayarak geçen ancak deplasmanlarda elini ayağını nereye koyacağını bilemeyen bir ekibe dönüşen sarı kırmızılıların işi kâğıt üzerinde görünenden daha zordu.
Deplasman fobisini belirttik zaten. Üstüne rakibin sıralamadaki pozisyonundan dolayı yaşadığı tedirginliği ekleyin. Bir de tabii Akhisar’a kupadan elenmiş olmanın psikolojik etkisini...
Haliyle fiziksel mücadele kadar zihinsel bir yükü de kaldırmak gerekiyordu istediğini alabilmek için...
Fatih Terim’in hafta içinde sosyal medyadan yaptığı “konsantrasyon” uyarısının “takım üzerindeki” etkisini ölçmek için ilk 18 dakikayı ölçü alırsak “mesaj yerine ulaşmış” diyebilirdik.
Rodrigues, önce Linnes-Feghouli hattından gelen topla, daha sonra ekmeğini kendi oynadığı taraftan çıkartarak skoru 3 dakika içinde 0-2’ye getirdi.
Sonra ilk yarıda durumu nispeten idare etse de ikinci yarıda hızla kaosa yenik düşen bir Galatasaray seyrettik.
YOK ARTIK GOMIS!
Beşiktaş gibi çok sağlam bir rakip karşısında öndeyken bile adeta topu ısıran, daha fazlasını isteyen Galatasaray’ın Akhisar karşısında koca bir devreyi sahasına kapanarak, hem de bunu beceriksizce yaparak oynamaya çalışmasını akılla, mantıkla, futbol klişeleriyle açıklamak mümkün değil.
Daha önce bahsi geçen zihinsel mücadelede sınıfta kalmaya başlayan, kalesini korumakta güçlük çeken Galatasaray giderek artan stres karşısında, “panik atak” yerine, “panik savunma” pozisyonuna geçti...
Maçın sonu ufukta belirmişken, üstüne kontrolsüzce gelen rakibi eksik yakalamaya başlamışken kazanılan penaltının Gomis tarafından değerlendirilememesi en uçuk gerilim filmi senaryoları için bile “Yok artık!” dedirtecek bir hadiseydi!
Bu kadar rahat başlayan bir maçın bu kadar büyük stresle bitmesi üzerine başka zamanlarda çok konuşulabilir ancak şartlar belli, hedef belli, yol kısa...
Nefes nefese koşmaya devam.
MAÇIN ADAMI: RODRIGUES-MUSLERA
İKİ gol atan Garry Rodrigues maçın adamı gecenin kahramanıdır elbette ama Fernando Muslera’yı ne yapacağız?
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