Muslera'ya dua et

Sezon başından itibaren ‘kötüden daha kötüye’ gitme eğilimi gösterdi Galatasaray. Form tutamadı, kadrosundan verim sağlayamadı, ruh yakalayamadı, taraftarını ne oyun ne de puan olarak tatmin etti, hüsran üstüne hüsran ve bir de meşhur “Kapağı devreye atsak” hissi oluşturdu.

Rakipleri toparlanma işaretlerini çakıp dururken, önde koşanlara tutunmak giderek güç hale gelirken Alanya ekibi maçı dev bir fırsat kuponu olarak belirdi fikstürde. Devreye az hasarla ulaşmak için, hâlâ ‘yaşadığını’ göstermek için kazanmak gerekiyordu. Rakip, futbol dünyasında yıldızı parlayan Erol Bulut’un iyi, cesur ve tehditkâr takımı.

İki takımın da eksikleri var. Ligin bol skor üreten, portföyünde tecrübeli ve tehlikeli isimler barındıran Alanyaspor’unüstüne baskı kurmaya çalışarak başladı oyuna Galatasaray. 5’inci dakikada incesinden bir ofsayta takıldı, daha sonra Belhanda’nın kullandığı penaltıyla öne geçti, baskısını sürdürdü, Alanyaspor kalecisi Marafona’nın müthiş kurtarışlarına takılan Seri ve Belhanda imzalı iki net pozisyon buldu ancak zayıf yönlerini gösterdiği ve gardını düşürdüğü anlar da yaşadı öndeyken. Geriye hızlı koşamayan Galatasaray’ı Bammou ile, Efecan ile, Junior Fernandes ile, Fabrice Nskala ile zorladıkça zorladı Alanya ekibi.

MUCİZEVİ KURTARIŞLAR

İşte bu süreçte de Muslera çıktı sahneye. Özellikle Caulker ile girdiği iki düellodan da galip çıktığı kısa bir süreç var ki; bunalan ve yıkıldı yıkılacak bir görüntü sunan Galatasaray’ı mucizevi kurtarışlarla ayakta tutuşunun özetidir. Bammou’nun şutunu çıkardığı 80’inci dakikayı da unutmamak gerekir.

Galatasaray’daki efsanevi maçlarından birine daha imza atmış oldu. 74’te Ömer’i Jimmy Durmaz’la değiştirerek, hemen ardından da Adem Büyük’ün yerine ‘sürpriz’ kontenjanından kadroya giren Falcao’yu alarak takımını oyunun hücum tarafında da tutma niyetini gösterdi Fatih Terim.

Bu hamlenin hücum hattında beklenen etkiyi yaratmadığı, kalan sürenin klasik Galatasaray gerilim filmi tadında geçtiği maç çok kıymetli üç puanla neticelendi. Bu kez elinden düşürmediği, kaybetmediği 3 puan geldi ancak oyun da, takım da, vaziyet de ortada. Yat kalk Muslera’ya dua et denir bu durumda, başka ne diyeceksin?