Muslera ve değişen maç hikâyesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kanat ATKAYA YazılarıMuslera ve değişen maç hikâyesi
GeriKanat ATKAYA Muslera ve değişen maç hikâyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
19.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Muslera ve değişen maç hikâyesi

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Eğer ilk 20 dakikada Muslera ayakta kalmasaydı başka bir hikâyesi olabilirdi maçın… Galatasaray, biraz mecburiyetten (sakatlar, milli maç yorgunları vb), biraz da önceki haftalarda Terim’in güvendiği dağlara kar yağdıranların kızağa çekilmesiyle ‘değişik’ bir kadro çıktı Sivasspor karşısına.

Maça çıkarken ligde ikinci sırada bulunan, Galatasaray’ın iki katı (12) gol atmış olan rakip hiç yabana atılacak türden değildi. Amacım Rıza Çalımbay ve öğrencilerinin başarısına gölge düşürmek değil elbette ama… Düne kadar sadece 6 gol üretebilmiş olan ve bu 6 golün yarısını da zaten bir maçta atmış olan Galatasaray’dan fazla skor üretmiş olmak pek de büyük bir meziyet sayılmayabilir! 21. dakikada ‘ani gelişen atakta’ Andone’nin birinci sınıf vuruşuyla gelen gole kadar net pozisyonlar yakalayan ve ne yaptığı belli olan, planını doğru uygulayan taraf da Sivasspor’du. Hızlı çıkışlarla hantal Galatasaray savunmasını perişan eden Fernando Andrade ve bu yılın parlayan isimlerinden Mert Hakan Yandaş ile golü kokladıysa da Muslera’yı aşamadı Sivas.

OYUN ŞAHANE Mi, HAYIR

Ve o klasik kural devreye girdi: Atamayana atarlar!

Florin Andone önce 21. dakikada şahane bir şut ile biriken stresi dağıttı, ardından kendisine yapılan faulle kazanılan penaltıyla farkı 2’ye çıkardı. İkinci perde açılırken Isaac Cofie’nin ikinci kez sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakması, Galatasaray’ı elbette daha da rahatlattı. Ancak malumunuz, 10 kişilik rakip önünde 2 farkla öne geçmek bile Galatasaray taraftarının rahat maç seyretmesini sağlamaya yetmiyor bu sezon. Sivasspor’un skoru 2-1’e getiren golü “Yine diken üstünde seyredeceğiz maçı” endişesini tetiklerken Babel’in golü geldi neyse ki.

Bu arada Babel’e birileri tribüne ‘trip atmanın’ pek de iyi bir fikir olmadığını bugüne kadar öğretemediyse bir an önce kendi öğrensin derim! Neticede Galatasaray kritik maçlar öncesinde önemli ve ‘şart olmuş’ 3 puanı cebine koydu.

Oyun şahane mi? Hayır. Ama bu galibiyete çok ihtiyaç vardı ve maksat hâsıl oldu…

3 PUANIN ÖRTEMEDİĞİ GERÇEKLER

MUSLERA büyük bir karakter, iyi bir kaleci… Nzonzi önemli bir kazanım, bir serinkanlılık abidesi… Andone 2 gol atarak işini yapmış olmanın rahatlığını yaşaması gereken bir golcü…

Peki ya diğerleri? Fırsat formasını sırtına geçirip sahaya çıkanlar?

Peki bu tedirgin savunma, bu ciddiyetsiz futbol? 3 puan bazı gerçekleri örtmeye yetecek gibi durmuyor açıkçası. 3-1 kazanmak üzere olduğu bir maçtan daha beraberlikle ayrılması işten değildi Galatasaray’ın. 8 hafta geçmiş, koca Galatasaray’ın averajı ancak “+1” olmuş… Terim ve ekibi kendi formları sorgulanmaya başlamadan bir çözüm bulmalı problemlere. Yoksa kaos kapıyı çalıyor; benden söylemesi…

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Beşiktaş'ın başkanlık seçimi ne zaman?
MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico ertelendi
2019 Japonya MotoGP ne zaman?