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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
26.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Lige bekliyoruz artık!

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

İlk haftayı boş, hatta oyun kalitesini de düşününce bomboş geçiren Galatasaray evindeki ilk maçında taraftarına 3 puanın yanı sıra biraz da umut aşılamak üzere sahadaydı…

Rakip kırılması zor, ‘çetin ceviz’ tabir edilen, katman katman savunma hattıyla nam salmış Konyaspor’du. Aykut Kocaman imzalı rakip, maçın ilk dakikalarında üst üste kullandığı köşe vuruşlarını saymazsak oyunun hücum kısmında pek görülmedi beklendiği üzere.

5’inci dakikadan sonra oyunu tamamen rakip sahaya yığan Galatasaray bu sağlam duvarı yıkmak için didindi durdu ancak Diagne’nin layıkıyla tamamlayamadığı pozisyon dışında gol heyecanı yaratmayı başaramadı. Topu ev sahibine veren ve sadece pas trafiğini kesmeye çalışarak ayakta kalmaya çalışan Konya ilk yarı itibariyle amacına ulaştı. İlk yarıda 300 küsur ‘isabetli pas’ yapan (tahmin edebileceğiniz üzere bitmeyen hazırlık pasları) ve topa yüzde 75 oranında sahip olan Galatasaray’da Nagatomo’nun iş ahlakı dışında pek alkışlanacak bir yan yoktu. “Baskı kurdu ya, daha ne yapsın” diyen de çıkabilir fakat o baskıda tribün desteği ve rakibin oyun anlayışının payını da düşersek elde pek bir şey kalmıyor.

İkinci yarıya atmaya kalkıştığı çalımlarla kendisini rakipten çok yoran Emre Mor’un yerine Adem ile başlayan Galatasaray baskının dozunu artırırken daha kararlı bir görüntü çizdi. Uzun süre sallanan ama yıkılmayan Konya savunmasını aşmak Ryan Babel’e nasip oldu. Ali Turan’a çarparak kaleci Serkan Kırıntılı’yı düşüren şutun daha iyisini ilerleyen dakikalarda da denedi Babel ama Serkan bu kez düşmedi…

DEĞİŞEN ROLLER

Yediği golün ardından bir klasik olarak oyunun hücum yönünü de hatırlayıverdi Konyaspor elbette. Roller biraz değişti, Galatasaray biraz savunmaya çekildi. Ama maçın seyrini değiştiren hadise Seri’nin kontrolsüz müdahalesinin ardından gördüğü kırmızı kart oldu. Bir kez daha 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, geriye düşen rakibin hücuma çıkarken bozulacak dengesine bağladığı umutlara da veda etmiş oldu.

10 kişi kalmanın faturasını ağır ödedi Galatasaray… Sarsak bir şekilde de olsa kalesini bir süre korudu ancak yıkıcı darbe tıpkı geçen sene olduğu gibi son dakikada geldi…

Ligin başladığını, atı alanların yola çıktığını bir an önce hatırlamalı Galatasaray. Özetle lige bekleniyor şampiyon; hem de hasretle bekleniyor da bu oyunla işi çok zor…

Babel tamam ya diğerleri?

Ryan Babel tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu olarak yerini hemen benimsedi, attığı golün ötesinde hem fiziksel hem de moral katkı sundu takıma. Peki ya diğer yeniler?
Seri’nin gördüğü kart talihsizlikle açıklanabilir ama onun ötesinde de çok katkı sağlayabilecek gibi durmadı ilk iki maç itibariyle. Nzonzi ilk maçına çıkmasına rağmen o bölgede başarılı olacağına dair işaretler verdi. Emre Mor’a gelirsek… Ayrı bir top vermek mümkün olmayacağına göre pas yapmayı öğrenmesi gerekebilir…

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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