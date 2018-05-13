Kusursuz fırtına
KUSURSUZ bir fırtına gibi başladı maça Galatasaray.Bu fırtınanın adını meşhur türküyü deforme ederek koymak gerekirse: “Bir hışmınan geldi geçti Rodrigues oğlu Garry Bey...”
Takımlar daha sahaya yerleşmeyi sürdürürken araya girip kaptığı topla sağ kulvardan rakip ceza alanına yöneldiğinde henüz 38’inci saniyedeydik.
Yaptığı servisi gole çevirmek Belhanda’ya nasip oldu.
12’nci dakikada bir kez daha rakip defans hattının üstüne yürüdü Rodrigues ve bu kez de Gomis’e golü attırdı.
Son haftalarda istediği skorları elde edemese de ligin derli toplu takımlarından biri olan Evkur Yeni Malatya, iki seri darbe karşısında haliyle bildiğini de unuttu.
İlk yarı Galatasaray’ın istediği şekilde, istediği tempoda böylece akıp geçti.
İkinci 45 dakika ilk yarının tam tersi şekilde başladı.
Yüklenen, Galatasaray’ı zorlamaya ve erken bir golle umutlanmaya çalışan taraf rakip takımdı.
KURALLARI BELİRLEDİ
- Ancak Yeni Malatya’nın bu baskısından net bir pozisyon çıkmadı ve Galatasaray 60’ıncı dakikadan sonra yine ipleri eline alan ve oyunun kurallarını belirleyen tarafa dönüştü.
Maçın kalan kısmında oyuncu değişiklik haklarını tüketmiş rakibin bir sakatlık pozisyonu neticesinde 10 kişi kalması sarı kırmızılıları tamamen rahatlattı. Ancak eksik rakibe karşı oynamanın getirdiği bu rahatlığı oyununa yansıtamadı, daha doğrusu skoru geliştirmeyi başaramadı.
Uzun ve zorlu sezonda oyuncular, teknik kadro, elbette tribünler, özetle tüm camia canını dişine takarak büyük bir mücadele verdi.
Fatih Terim ve ekibi takımı fiziksel olarak ama daha da önemlisi ruhsal olarak mükemmel şekilde hazırlamayı, yönetmeyi başardı.
Sezonun Ali Sami Yen’deki son karşılaşmasını da bir zaferle taçlandırdı.
Futbolcular Türk Telekom Stadı’nın çimlerine gelecek sefer ayak bastıklarında ellerinde bir kupa olup olmayacağını öğrenmek için biraz daha beklemek gerekecek.
Heyecan, heyecan, heyecan.
MAÇIN ADAMI: RODRIGUES
İLK 12 dakikada galibiyeti aldı, paketledi ve hediye etti. Mükemmel başlangıcı onu maçın kahraanı yapma-
ya yeter de
artar.
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