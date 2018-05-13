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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
13.05.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

Kusursuz fırtına

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

KUSURSUZ bir fırtına gibi başladı maça Galatasaray.Bu fırtınanın adını meşhur türküyü deforme ederek koymak gerekirse: “Bir hışmınan geldi geçti Rodrigues oğlu Garry Bey...”

Takımlar daha sahaya yerleşmeyi sürdürürken araya girip kaptığı topla  sağ kulvardan rakip ceza alanına yöneldiğinde henüz 38’inci saniyedeydik.

Yaptığı servisi gole çevirmek Belhanda’ya nasip oldu.

12’nci dakikada bir kez daha rakip defans hattının üstüne yürüdü Rodrigues ve bu kez de Gomis’e golü attırdı.

Son haftalarda istediği skorları elde edemese de ligin derli toplu takımlarından biri olan Evkur Yeni Malatya, iki seri darbe karşısında haliyle bildiğini de unuttu.

İlk yarı Galatasaray’ın istediği şekilde, istediği tempoda böylece akıp geçti.

İkinci 45 dakika ilk yarının tam tersi şekilde başladı.

Yüklenen, Galatasaray’ı zorlamaya ve erken bir golle umutlanmaya çalışan taraf rakip takımdı.

KURALLARI BELİRLEDİ

- Ancak Yeni Malatya’nın bu baskısından net bir pozisyon çıkmadı ve  Galatasaray 60’ıncı dakikadan sonra yine ipleri eline alan ve oyunun kurallarını belirleyen tarafa dönüştü.

Maçın kalan kısmında oyuncu değişiklik haklarını tüketmiş rakibin bir sakatlık pozisyonu neticesinde 10 kişi kalması sarı kırmızılıları tamamen rahatlattı. Ancak eksik rakibe karşı oynamanın getirdiği bu rahatlığı oyununa yansıtamadı, daha doğrusu skoru geliştirmeyi başaramadı.

Uzun ve zorlu sezonda oyuncular, teknik kadro, elbette tribünler, özetle tüm camia canını dişine takarak büyük bir mücadele verdi.

Fatih Terim ve ekibi takımı fiziksel olarak ama daha da önemlisi ruhsal olarak mükemmel şekilde hazırlamayı, yönetmeyi başardı.

Sezonun Ali Sami Yen’deki son karşılaşmasını da bir zaferle taçlandırdı.

Futbolcular Türk Telekom Stadı’nın çimlerine gelecek sefer ayak bastıklarında ellerinde bir kupa olup olmayacağını öğrenmek için biraz daha beklemek gerekecek.

Heyecan, heyecan, heyecan.

MAÇIN ADAMI: RODRIGUES

İLK 12 dakikada galibiyeti aldı, paketledi ve hediye etti. Mükemmel başlangıcı onu maçın kahraanı yapma-
ya yeter de
artar.

 

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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