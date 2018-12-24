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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
24.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Kritik, anlamlı ve çok önemli

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Galatasaray yaralarını sarmaya çalışarak kapağı devre arasına atıp toparlanmaya odaklanmışken ligin ilk yarısının son maçı büyük bir fırsata dönüşüverdi.

Ligde son sekiz maçında sadece 1 (yazıyla bir!) galibiyet alabilmiş olan sarı kırmızıların umudu bahar aylarına taşıyabilmesi için oynaması ve kazanması gerekiyordu sadece! Böyle söylemesi, yazması kolay tabii. Rakip istim üstünde ve Robinho, Torje, Muhammed gibi formu üst seviyede hücum oyuncularıyla zehir gibi bir takıma dönüşen Sivasspor.

Bir de “İstanbul’da oynamayı bildiklerini” kanıtlamışlar, aldıkları iki deplasman galibiyeti var ve onlarda da Başakşehir’i ve Beşiktaş’ı yenmişler. Özetle pabuç pahalı!

Taraftar desteğiyle birlikte rakibine baskı kurarak oyuna başlamayı amaçladı ancak yumruğu yiyen taraf oldu. Savunma hattının derin uykusundan faydalanan Robinho elini kolunu sallatarak attı golü.

Galatasaray’ın yılmaması, önce penaltıdan Eren’le beraberliği yakalaması, ardından sahanın en iyilerinden Feghouli ile öne geçmesi “işin rengi değişiyor” dedirtse de yine Robinho’dan, yine aynı golü yemeyi başardılar. Böyle uykucu defans düşman başına, daha ne diyeyim!

İkinci yarı orta sahada direncini biraz olsun artıran, ne yaptığı biraz daha anlaşılan bir Galatasaray ve Onyekuru’nun resitali çıktı ortaya.

Nijeryalı iki gol birden bularak hem anlamı 3 puandan çok daha fazla olan galibiyeti getirdi hem de Galatasaray taraftarının Mayıs ayı için kurduğu tatlı düşleri ayakta tuttu. Çok kritik, çok önemli, çok kıymetli.

YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN

Galatasaray buhranlarla sarmalanmış ilk yarıyı iyi sayılabilecek bir noktada tamamladı sayılablir. Ancak vaziyet ortada; bu kadro ve bu ruh halinin sarı kırmızıları kalan hedeflere taşıma ihtimali hayli düşük. Santrfor takviyesi şart. Ancak transferler kadar hatta belki de daha önemli olan ruhsal tedavi ve iyileşme olmalı.

MAÇIN ADAMI: FEGHOULI

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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