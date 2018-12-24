Kritik, anlamlı ve çok önemli
Galatasaray yaralarını sarmaya çalışarak kapağı devre arasına atıp toparlanmaya odaklanmışken ligin ilk yarısının son maçı büyük bir fırsata dönüşüverdi.
Ligde son sekiz maçında sadece 1 (yazıyla bir!) galibiyet alabilmiş olan sarı kırmızıların umudu bahar aylarına taşıyabilmesi için oynaması ve kazanması gerekiyordu sadece! Böyle söylemesi, yazması kolay tabii. Rakip istim üstünde ve Robinho, Torje, Muhammed gibi formu üst seviyede hücum oyuncularıyla zehir gibi bir takıma dönüşen Sivasspor.
Bir de “İstanbul’da oynamayı bildiklerini” kanıtlamışlar, aldıkları iki deplasman galibiyeti var ve onlarda da Başakşehir’i ve Beşiktaş’ı yenmişler. Özetle pabuç pahalı!
Taraftar desteğiyle birlikte rakibine baskı kurarak oyuna başlamayı amaçladı ancak yumruğu yiyen taraf oldu. Savunma hattının derin uykusundan faydalanan Robinho elini kolunu sallatarak attı golü.
Galatasaray’ın yılmaması, önce penaltıdan Eren’le beraberliği yakalaması, ardından sahanın en iyilerinden Feghouli ile öne geçmesi “işin rengi değişiyor” dedirtse de yine Robinho’dan, yine aynı golü yemeyi başardılar. Böyle uykucu defans düşman başına, daha ne diyeyim!
İkinci yarı orta sahada direncini biraz olsun artıran, ne yaptığı biraz daha anlaşılan bir Galatasaray ve Onyekuru’nun resitali çıktı ortaya.
Nijeryalı iki gol birden bularak hem anlamı 3 puandan çok daha fazla olan galibiyeti getirdi hem de Galatasaray taraftarının Mayıs ayı için kurduğu tatlı düşleri ayakta tuttu. Çok kritik, çok önemli, çok kıymetli.
YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN
Galatasaray buhranlarla sarmalanmış ilk yarıyı iyi sayılabilecek bir noktada tamamladı sayılablir. Ancak vaziyet ortada; bu kadro ve bu ruh halinin sarı kırmızıları kalan hedeflere taşıma ihtimali hayli düşük. Santrfor takviyesi şart. Ancak transferler kadar hatta belki de daha önemli olan ruhsal tedavi ve iyileşme olmalı.
MAÇIN ADAMI: FEGHOULI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle