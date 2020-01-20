Koş Galatasaray koş

Koşunun başlangıç çizgisi olan Denizlispor maçına yeni transfer Saracchi ve talihsiz sakatlığından nihayet kurtulan ve bir yerde “yeni transfer” sayılabilecek Emre Akbaba takviyeleriyle çıktı sahaya. Madem “yenilerden” konu açıldı, onları değerlendirerek başlayalım söyleyeceklerimize... Saracchi ilk lig maçında “aranan kan bulundu” dedirtecek bir performans sundu. Savunmada sezgisi kuvvetli, elini/ayağını taşın altına koyan bir görüntü verdi fakat belki daha önemlisi hücumcu yönü kuvvetli bir sol bek olduğunu kanıtladı. İlk golde Emre Akbaba’ya verdiği pasını “sıfıra inip isabetli top kesen sol bek” görmenin sevinciyle izledi Galatasaray taraftarı.

AKBABA’YA ŞAPKA ÇIKARIN

Emre Akbaba’ya ayrıca şapka çıkartmak gerekebilir. Ayağı kırıldıktan sonra futbola hiç ara vermemiş gibi dönmesi, kupanın ardından ligde de skora katkı sunması bir nevi mucizedir. Bu iki oyuncu dışında vaziyet nasıldı peki? Feghouli ve Ömer’in günlerinde olmadıkları kesindi; mükemmel oynayan Lemina’nın ve yer yer Seri’nin parladığı orta saha kurgusu yine de bu maçı kaldırmasını sağladı G.Saray’ın.

FALCAO’YA BRAVO

Falcao'nun da daha kat edeceği mesafe var form açısından. Ancak hep pozisyonların içinde olması şahane. Seri’nin pasını sağ ayağının dışıyla alışı ve sol ayağıyla yaptığı vuruş üst düzey golcülere özgüydü. 90 artı 2’de savunmaya kadar koşması ve atak kesmesini de ayrıca takdir etmek gerekiyor, bravo. 2-0’ı bulduktan sonra biraz frene basmaya çalışırken klasik sarsaklığı yaşayıp kalesinde golü gördü Galatasaray. 2-1, ‘nerelerden hangi puanların verildiğine’ bu sezon defalarca şahitlik etmiş taraftarda haliyle tedirginlik yarattıysa da bu sefer korkulan olmadı. Yola 3 puanla çıkmak önemli ancak bu koşuyu ısrarla, hırsla, kararlılıkla sürdürmek zorunda. Böyle yaparsa, yolun sonunda şampiyonluk kupası olmasa da kırdığı kalbini düzelttiği taraftarını bulacaktır. Yol belli, yapılacak iş belli; herkese kolay gelsin diyelim.





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