Kan, ter, göz yaşı
TAM bir “kasap et derdinde, koyun can derdinde” maçı olacağı belliydi.
Galatasaray iki yakın takipçisi ve ezeli rakibinin kazandığı haftada, tam da derbi öncesinde, tamamen galibiyete odaklanacaktı.
Peki Konya ekibi?
Kurtarıcı teknin direktör olarak takımı yeni devralan Sergen Yalçın, maç öncesinde “Vallahi ne oynayacaklar ben de merak ediyorum” diyordu.
Galatasaray defansı efsanevi duran top zaafından bir örnekle başladı maça. Kalesinde golü görmesi için bir dakika geçmesi yetti.
Peki sonra?
Galatasaray yüklendi, kaçırdı, direğe takıldı, müthiş kurtarışlarına bir de penaltı kurtarışı ekleyen kaleci Serkan’ı geçemedi. Ha, bir de maçın karakteristik özelliği olarak Volkan Şen yattı, kalktı, yattı kalktı...
Fatih Terim ikinci yarıya derbide cezalı duruma düşen Mariano’yu Linnes’le, aksayan Donk’un yerine de Sinan Gümüş’ü sürdü sahaya.
İkinci yarının ilk bölümünde rakibini esnetmeyi bile başaramadı Galatasaray ancak 60’ıncı dakikadan sonra baskıyı artırdı ve 69’uncu dakikada da Gomis’ile golü buldu.
GERİLİM FİLMİ GİBİ
Golde Gomis’in tahrip gücü yüksek kafa vuruşu kadar, mükemmel topu kesen Sinan Gümüş’e şapka çıkartmak gerektiğini belirteyim.
Maç gerilim filmi şeklinde gelişirken, galibiyeti getirecek gol ve belki de şampiyonluk umudu hızla akan zamana kapılmak üzereyken.
“Güzel insan” Yuto Nagatomo harika ortaladı, Sinan Gümüş sezonun en güzel vuruşlarından biriyle ortalığı Galatasaraylılar için bayram yerine çevirdi.
Son iki haftada konsantrasyon kaybı yaşayan iki rakibine toplam 12 gol attıktan sonra böyle gerilimli bir maç yaşaması iyi oldu bence Galatasaray’ın.
Derbi öncesi stres idmanıdır, gerçeklere dönme zamanıdır. Her puan için kan, ter, gözyaşı dökeceksin; kolayı, bedavası yok bu işin.
MAÇIN ADAMI: SİNAN GÜMÜŞ
SİNAN bir asist yaptı takımı ayağa kaldırdı, bir de gol attı ki herkes ayağa kalktı. Daha fazla forma hak ediyor, hakkını da alacak gibi duruyor.
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