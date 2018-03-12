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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:25 dakika büyük oynadılar

Yazarlar
12.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Kan, ter, göz yaşı

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
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TAM bir “kasap et derdinde, koyun can derdinde” maçı olacağı belliydi.

Galatasaray iki yakın takipçisi ve ezeli rakibinin kazandığı haftada, tam da derbi öncesinde, tamamen galibiyete odaklanacaktı.

Peki Konya ekibi?

Kurtarıcı teknin direktör olarak takımı yeni devralan Sergen Yalçın, maç öncesinde “Vallahi ne oynayacaklar ben de merak ediyorum” diyordu.

Galatasaray defansı efsanevi duran top zaafından bir örnekle başladı maça. Kalesinde golü görmesi için bir dakika geçmesi yetti.

Peki sonra?

Galatasaray yüklendi, kaçırdı, direğe takıldı, müthiş kurtarışlarına bir de penaltı kurtarışı ekleyen kaleci Serkan’ı geçemedi. Ha, bir de maçın karakteristik özelliği olarak Volkan Şen yattı, kalktı, yattı kalktı...

Fatih Terim ikinci yarıya derbide cezalı duruma düşen Mariano’yu Linnes’le, aksayan Donk’un yerine de Sinan Gümüş’ü sürdü sahaya.

İkinci yarının ilk bölümünde rakibini esnetmeyi bile başaramadı Galatasaray ancak 60’ıncı dakikadan sonra baskıyı artırdı ve 69’uncu dakikada da Gomis’ile golü buldu.

GERİLİM FİLMİ GİBİ

Golde Gomis’in tahrip gücü yüksek kafa vuruşu kadar, mükemmel topu kesen Sinan Gümüş’e şapka çıkartmak gerektiğini belirteyim.

Maç gerilim filmi şeklinde gelişirken, galibiyeti getirecek gol ve belki de şampiyonluk umudu hızla akan zamana kapılmak üzereyken.

“Güzel insan” Yuto Nagatomo harika ortaladı, Sinan Gümüş sezonun en güzel vuruşlarından biriyle ortalığı Galatasaraylılar için bayram yerine çevirdi.

Son iki haftada konsantrasyon kaybı yaşayan iki rakibine toplam 12 gol attıktan sonra böyle gerilimli bir maç yaşaması iyi oldu bence Galatasaray’ın.

Derbi öncesi stres idmanıdır, gerçeklere dönme zamanıdır. Her puan için kan, ter, gözyaşı dökeceksin; kolayı, bedavası yok bu işin.

MAÇIN ADAMI: SİNAN GÜMÜŞ

SİNAN bir asist yaptı takımı ayağa kaldırdı, bir de gol attı ki herkes ayağa kalktı. Daha fazla forma hak ediyor, hakkını da alacak gibi duruyor.

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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