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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
23.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

İyi rotasyon / kötü rotasyon  

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Terim, rotasyonla ‘başka bir kadro mümkün mü’ dedi

 

Futbol klişelerine o kadar da itibar eden biri değilim ancak “Avrupa Kupası dönüşü lig maçı, hele ki deplasman dönüşü deplasman maçı felaket alametidir” sözünün defalarca kanıtlandığına da şahidim! Bu durumlarda ‘kadro oturtulmaya çalışılan’ dönemde de olsa kesinlikle kadro rotasyonundan yanayım.

NEDEN ANDONE’Yi SEÇTi

GaLaTasaray Ömer Bayram, Adem Büyük, Şener Özbayraklı gibi daha önce tanınan şansı iyi kullanmış yerlilerini, cezası biten seri’yi ve ilk kez forma şansı bulan Florin Andone’yi kullanarak “Başka bir kadro da mümkün mü?” sorusuna cevap aradı.

İlk 10 dakika bocaladıktan sonra hafif hafif yüklenmenin dozunu artıran Galatasaray golü erken sayılabilecek bir dakikada buldu.

Ömer Bayram’ın güzel ortası boşa gitmedi; 1.70’lik seri uçarak geldi ve kafayla sert vurup Galatasaray’ı öne geçirdi.

KADER 5 DAKİKA

GOLü takip eden 5 dakika bir yerde maçın da kaderini belirleyen 5 dakika oldu. Bu 5 dakika içinde Luyindama ve Babel’in kafa şutlarında Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle işini müthiş yaptı, bir kez de Marcao kendi kendine dolaşarak gol fırsatını tepti.

İşte o 5 dakikada ve kalan 1 saat içinde atılamayan ikinci golün faturası sonra geldi...

AĞIR FATURAYA 2 PUAN

Maç boyunca ikinci gol için doğru planı uygulayan ancak noktayı koyamayan Galatasaray 89’uncu dakikada yediği golle buz kesti ve ağır faturayı iki kıymetli puan bırakarak ödedi.

Kendimle çelişmeyi göze alacak olsam “Rotasyon şart ama Falcao da şart” derdim!...

YERLiLER YERLiLERiMiZ

Ömer Bayram, sezonun sürpriz ve sevindirici şekilde kadraja giren isimlerinden biri.

Kendisini geliştirmesi, skora katkısı, ‘aranan yerli görev adamı’ olmak konusunda umutları büyütüyor. İlk 11’i zorluyor...

Adem Büyük attığı son dakika golüyle sezonun kaderine etki etti neredeyse; kredisi fazla. Dün tanınan hakkı fena kullanmadı ama Ömer kadar iyi değerlendiremediği de gerçek.

Şener Özbayraklı iyiye evrileceği yönünde sinyaller çaktı, Mariano’ya alternatif aranan dönemde belli ki radara girdi.

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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