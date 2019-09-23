İyi rotasyon / kötü rotasyon
Terim, rotasyonla ‘başka bir kadro mümkün mü’ dedi
Futbol klişelerine o kadar da itibar eden biri değilim ancak “Avrupa Kupası dönüşü lig maçı, hele ki deplasman dönüşü deplasman maçı felaket alametidir” sözünün defalarca kanıtlandığına da şahidim! Bu durumlarda ‘kadro oturtulmaya çalışılan’ dönemde de olsa kesinlikle kadro rotasyonundan yanayım.
NEDEN ANDONE’Yi SEÇTi
GaLaTasaray Ömer Bayram, Adem Büyük, Şener Özbayraklı gibi daha önce tanınan şansı iyi kullanmış yerlilerini, cezası biten seri’yi ve ilk kez forma şansı bulan Florin Andone’yi kullanarak “Başka bir kadro da mümkün mü?” sorusuna cevap aradı.
İlk 10 dakika bocaladıktan sonra hafif hafif yüklenmenin dozunu artıran Galatasaray golü erken sayılabilecek bir dakikada buldu.
Ömer Bayram’ın güzel ortası boşa gitmedi; 1.70’lik seri uçarak geldi ve kafayla sert vurup Galatasaray’ı öne geçirdi.
KADER 5 DAKİKA
GOLü takip eden 5 dakika bir yerde maçın da kaderini belirleyen 5 dakika oldu. Bu 5 dakika içinde Luyindama ve Babel’in kafa şutlarında Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle işini müthiş yaptı, bir kez de Marcao kendi kendine dolaşarak gol fırsatını tepti.
İşte o 5 dakikada ve kalan 1 saat içinde atılamayan ikinci golün faturası sonra geldi...
AĞIR FATURAYA 2 PUAN
Maç boyunca ikinci gol için doğru planı uygulayan ancak noktayı koyamayan Galatasaray 89’uncu dakikada yediği golle buz kesti ve ağır faturayı iki kıymetli puan bırakarak ödedi.
Kendimle çelişmeyi göze alacak olsam “Rotasyon şart ama Falcao da şart” derdim!...
YERLiLER YERLiLERiMiZ
Ömer Bayram, sezonun sürpriz ve sevindirici şekilde kadraja giren isimlerinden biri.
Kendisini geliştirmesi, skora katkısı, ‘aranan yerli görev adamı’ olmak konusunda umutları büyütüyor. İlk 11’i zorluyor...
Adem Büyük attığı son dakika golüyle sezonun kaderine etki etti neredeyse; kredisi fazla. Dün tanınan hakkı fena kullanmadı ama Ömer kadar iyi değerlendiremediği de gerçek.
Şener Özbayraklı iyiye evrileceği yönünde sinyaller çaktı, Mariano’ya alternatif aranan dönemde belli ki radara girdi.
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