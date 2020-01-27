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Haber Giriş: 27.01.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

İnanmak ve kenetlenmek zamanı

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

İçeride problemli bir takım ile dışarıda problemli bir takım problemlerini aşmak için karşılaşacak.” Aykut Kocaman (dünü saymazsak) geçen 18 haftada içeride 1 maç kazanabilen Konyaspor ve dışarıda 2 maç kazanabilen Galatasaray’ın durumlarını böyle özetliyordu.

“Aşağıdan tırmanmak” ve “yukarıyı yakalamak” hesabı içindeki iki takımın mücadelesinde belirleyici öge Konyaspor’un dayanıksızlığı oldu. Sol tarafta kendince bir maden bulan Galatasaray, Emre’nin Saracchi’yi çok şık bir şekilde “gördüğü” pozisyonda Falcao ile golü buldu. Saracchi’nin ikinci lig maçında ikinci asistini yapması umut verici.

'BANA BU KADARI YETER'

Asist demişken... 39’uncu dakikada bu kez takımın asist lideri konumundaki Ömer Bayram sol taraftan inerek Emre Akbaba’yı buldu ve Galatasaray zorlu deplasmanda 0-2’yi yakaladı. İkinci yarıda az da olsa kendine gelen, rakibi zorlamaya çalışan, ancak gücü yetmeyen bir Konyaspor ve “Bana bu kadarı yeter” havasında bir Galatasaray izledik uzun süre. Saracchi ve Falcao’nun tedirginlik yaratan sakatlıklarıyla eksilen Galatasaray stres yaşaması muhtemel süreçte bir gol daha bulmayı başardı. Skoru 3 farka çıkartan golde son vuruşu yapan Adem Büyük kadar, atağın gelişim sürecinde serinkanlılığını koruyarak doğru pas haritasını çizen tüm futbolcuların katkısı vardı.

'HEM SAHADA HEM YOK!'

Seri ve Feghouli gibi isimlerin “hem sahada hem yok” pozisyonunda oynadıkları ve zorlu geçeceği öngörülen bir maçta böylesi rahat bir galibiyet çıkartmak pek çok açıdan önemli. Bir Kadıköy deplasmanı dahil olmak üzere önümüzdeki 5 haftayı İstanbul’da geçirecek Galatasaray. “İçeride ve dışarıda” yaşadığı sorunları dondurmayı başarırsa, hedefine odaklanırsa, kenetlenebilirse ve koşusunu kararlılıkla sürdürürse “yukarıyı” rahatsız edebilecek konuma da yaklaştı. “Canı olana” bu puan farkı nedir ki! İnanmak, kenetlenmek ve konsantrasyon zamanı. Muhtaç olduğu kuvvet genetik kodlarında ziyadesiyle mevcuttur!

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İnanmak ve kenetlenmek zamanı

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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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