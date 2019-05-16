Hikâye bol futbol kısır

HİKÂYESİ bol, fakat futbolu kısır bir kupa finali. Bir tarafta hem fiziksel hem zihinsel açıdan tüm gücünü, konsantrasyonunu lige yöneltmiş Galatasaray, diğer yanda 25 yıllık yükseliş döneminin ardından ilk kez küme düşen Akhisarspor. Geçen sezonun Süper Kupa finalinde penaltı atışlarıyla Galatasaray’ı yenen, ligin ilk yarısında kendi sahasında sahadan silen ve ligin rövanşı niteliğindeki maçı da son anda kaybeden Ege temsilcisi “bu işi” nasıl yapacağını bilen bir takım. “Kalan maçı kazanıp bir kupayı daha müzeye götürmek” fikri elbette cazip; camiayı mutlu etmek, Avrupa biletini “elemesiz” cebe koymak” da güzel ama bunun için aklını, fikrini, kendini toplayıp sahaya çıkmak şart. İlk 45 dakikada bir kupa final maçından çok sezon öncesi hazırlık maçı havasında geçen, hani biraz daha ileri gidip söylemek gerekirse “çok da umursamadıkları” karşılaşmayı izlemek için çaba ve sabır gerekiyordu. Galatasaray topa yüzde 65 oranında sahip ancak sahip olduğu topla ne yapacağını bilemeyen bir görüntü çizerken, Akhisar ise bu şuursuz yüklenmeyi göğüsleyip sürpriz atak bulmak için bekledi de bekledi. İkinci yarıda biraz daha hareketlenen, nihayet “Kaybedecek neyim var ki?” diyen Akhisar göze çarparken Galatasaray bildiğini okumaya (bu durumda okumamaya!) devam etti.

Maçı ve dolayısıyla Galatasaray’ı diriltmek için bir klasik olarak gol gerekiyordu; bu golü de Manu ile buldu Akhisarspor. Galatasaray ikinci yarının başlarında yediği golün ardından ataklarını yoğunlaştırdı ve Akhisarspor’u dengesiz yakaladığı iki girişimden iki penaltı çıktı.

İlkinde Diagne kaçırdı, ikincide ise bir önceki maçta Diagne’yle girdiği penaltı polemiğini kaybeden Sinan golü buldu. İkinci penaltı pozisyonuna şiddetini ayarlayamadıkları şekilde itiraz eden Akhisar oyuncuları hem bir kişi eksilerek hem de skor henüz 1-1 olmamışken kendi sinirlerini tamamen bozarak cezalarını daha da ağırlaştırmış oldu.

Feghouli ve Diagne’nin golleri maçın uzatmaya gitmesini engelledi ve “Kupa Beyi” az futbolla soslanmış finalden bir kupayla daha evine dönmüş oldu.

DIAGNE KUŞ MU BALIK MI?

DIAGNE görkemli istatistiklerine güvenilerek transfer edildiğinde taraftarın gönlünden geçen “Gomis’i de aşacacak süper golcüyü bulduk” diyebilmekti. Gollerine G.Saray’da da devam ediyor Diagne ancak tarif etmekte güçlük çektiğim bir doku uyuşmazlığı var sanki. Dün final maçında kaçırdığı penaltıya bakarsak kuş, attığı kafa golüne bakarsak balık. Ne olduğunu tam anlayamadan sezon kapanıyor, bir şekilde attığı sürece problem yok ama o “tarif edemediğim uyumsuzluk” var ya; işte o kafamı karıştırıyor.

Maçın adamı: Feghouli.