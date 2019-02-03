Heba olan 45 dakika
Ara transfer dönemini taraftarın gönlüne su serpecek, hatta baraj kapaklarını açıp su bastıracak şekilde bir atakla tamamladı Galatasaray yönetimi. Kâğıt üzerinde hepsi de “tam isabet" olan transferlerin uyum sürecini tamamlamaları için elbette zaman gerekiyor ancak kervan yola çıktı bile.
Dün Marcao dışında takıma yeni katılan isimlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama da sahadaydı. Ancak mesela Mitroglou’yu kabaca bile tartmaya imkân sağlayacak bir oyun anlayışı yoktu.
Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir yürüyüşe geçen, özellikle de sahasında yenilmez bir takıma doğru evrilen Alanyaspor deyimin tam karşılığı olarak sahayı dar etti sarı kırmızılara.
Efecan Karaca ve Fernandes gibi isimlerle zorlayıcı ataklar geliştiren ev sahibi takım sert, sağlam, hızlı oyunuyla rakibini kalesine neredeyse yaklaştırmadı ve sürekli gol pozisyonları yarattı.
Bu sırada Galatasaray ne yaptı peki? Açıkçası kazan- dığı topları rakibe çabuk tarafından devretmekle yetindi. Son haftalarda takımın taşıyıcı kolonları olarak göze çarpan Feghouli, Belhanda ve Onyekuru etkisiz elemanlara dönüştü ve rakip savunma duvarına çarpıp çarpı düştü.
Çaresiz kalan, orta sahanın anahtarını teslim eden Galatasaray ilk devre sona ererken Djalma’nın müthiş golüyle geriye düştü nihayetinde. İkinci yarı, maçın ilk 45 dakikasında etkisiz eleman olan Belhanda-Feghouli’nin anlık parlamasıyla beraberlik golünü getirdi; futbolun cilvesi işte. Belhanda hazırladı, Feghouli şahane vurdu ve maç yeniden başladı. Skorun 1-1’egelmesinin ardından Alanya ekibi toparlanıp ilk yarıdaki oyununa dönmeye çalıştı ancak bu kez maçın hücum yönünü de oynamaya başlayan bir rakiple mücadele etmek durumunda kaldı.
Kalan kısımda Galatasaray zorlu deplasmandan galibiyeti kopartmak için daha ciddi asıldı maça, herkes işini daha iyi yapar hale geldi ama olmadı. Hakkı beraberlik olan maçtı, öyle de bitti.
EN İYİ TRANSFER
Kimin nasıl katkı sağlayacağı meçhul, bilmek için müneccim olmak gerek. Ancak Marcao’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gelir gelmez uyum sağlayan, müthiş oynayan Marcao şimdilik “en iyi transfer” sayılır. Birinci sınıf bu oyuncuyu bulan ve burun kıvıranlara rağmen transfer edenleri kutlarım.
KENETLENMEYE HAZIRLANIN
Göztepe maçının ardından Fatih Terim transferler konusunda topu Galatasaray yönetimine atmış, daha doğru ifadeyle sert bir şekilde fırlatmıştı. Neyse ki transfer kapısı kapanmadan forvet beklemekten sıtkı sıyrılmış taraftarın ve teknik kadronun istediği şekilde, belki de beklentileri de aşacak şekilde gelişti olaylar. Ligin gol kralı konumundaki Mbaye Diagne, tecrübeli Mitroglou, sert kaya görünümlü Luyindama, evlat Semih Kaya. Yani yönetim Fatih Terim’in attığı topu yumuşattı ve hoca başta olmak üzere tüm camiayı mutlu edecek büyükçe bir hediye paketi olarak geri verdi. Artık bahane kalmadığına göre şimdi Galatasaray camiası çok iyi başardığı bir işe yeniden, canla, heyecanla yeniden başlamalı; Kenetlenmeli.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle