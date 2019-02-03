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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Heba olan 45 dakika

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

Ara transfer dönemini taraftarın gönlüne su serpecek, hatta baraj kapaklarını açıp su bastıracak şekilde bir atakla tamamladı Galatasaray yönetimi. Kâğıt üzerinde hepsi de “tam isabet" olan transferlerin uyum sürecini tamamlamaları için elbette zaman gerekiyor ancak kervan yola çıktı bile.

Dün Marcao dışında takıma yeni katılan isimlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama da sahadaydı. Ancak mesela Mitroglou’yu kabaca bile tartmaya imkân sağlayacak bir oyun anlayışı yoktu.

Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir yürüyüşe geçen, özellikle de sahasında yenilmez bir takıma doğru evrilen Alanyaspor deyimin tam karşılığı olarak sahayı dar etti sarı kırmızılara.

Efecan Karaca ve Fernandes gibi isimlerle zorlayıcı ataklar geliştiren ev sahibi takım sert, sağlam, hızlı oyunuyla rakibini kalesine neredeyse yaklaştırmadı ve sürekli gol pozisyonları yarattı.

Bu sırada Galatasaray ne yaptı peki? Açıkçası kazan- dığı topları rakibe çabuk tarafından devretmekle yetindi. Son haftalarda takımın taşıyıcı kolonları olarak göze çarpan Feghouli, Belhanda ve Onyekuru etkisiz elemanlara dönüştü ve rakip savunma duvarına çarpıp çarpı düştü.

Çaresiz kalan, orta sahanın anahtarını teslim eden Galatasaray ilk devre sona ererken Djalma’nın müthiş golüyle geriye düştü nihayetinde. İkinci yarı, maçın ilk 45 dakikasında etkisiz eleman olan Belhanda-Feghouli’nin anlık parlamasıyla beraberlik golünü getirdi; futbolun cilvesi işte. Belhanda hazırladı, Feghouli şahane vurdu ve maç yeniden başladı. Skorun 1-1’egelmesinin ardından Alanya ekibi toparlanıp ilk yarıdaki oyununa dönmeye çalıştı ancak bu kez maçın hücum yönünü de oynamaya başlayan bir rakiple mücadele etmek durumunda kaldı.

Kalan kısımda Galatasaray zorlu deplasmandan galibiyeti kopartmak için daha ciddi asıldı maça, herkes işini daha iyi yapar hale geldi ama olmadı. Hakkı beraberlik olan maçtı, öyle de bitti.

EN İYİ TRANSFER

Kimin nasıl katkı sağlayacağı meçhul, bilmek için müneccim olmak gerek. Ancak Marcao’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gelir gelmez uyum sağlayan, müthiş oynayan Marcao şimdilik “en iyi transfer” sayılır. Birinci sınıf bu oyuncuyu bulan ve burun kıvıranlara rağmen transfer edenleri kutlarım.

KENETLENMEYE HAZIRLANIN

Göztepe maçının ardından Fatih Terim transferler konusunda topu Galatasaray yönetimine atmış, daha doğru ifadeyle sert bir şekilde fırlatmıştı. Neyse ki transfer kapısı kapanmadan forvet beklemekten sıtkı sıyrılmış taraftarın ve teknik kadronun istediği şekilde, belki de beklentileri de aşacak şekilde gelişti olaylar. Ligin gol kralı konumundaki Mbaye Diagne, tecrübeli Mitroglou, sert kaya görünümlü Luyindama, evlat Semih Kaya. Yani yönetim Fatih Terim’in attığı topu yumuşattı ve hoca başta olmak üzere tüm camiayı mutlu edecek büyükçe bir hediye paketi olarak geri verdi. Artık bahane kalmadığına göre şimdi Galatasaray camiası çok iyi başardığı bir işe yeniden, canla, heyecanla yeniden başlamalı; Kenetlenmeli.

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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