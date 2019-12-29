Son 5 haftada Galatasaray 1 galibiyet görmüş, Antalyaspor ise onu bile görememiş. Kapağı devre arasına atmak ve kötü gidişe biraz olsun çare üretmek amacındaki taraflardan Galatasaray, yağmurla birlikte rakip kaleye yüklenen takım oldu. İlk dakika dolmadan pozisyon yakalayan Antalyaspor, bunun dışında büyük ölçüde Galatasaray’ın üstüne yürümesine çare üretmeye çalıştıysa da direnç gösteremedi. Önce penaltıdan, ardından da Feghouli’nin Mariano’yu, onun da Falcao’yu beslediği pozisyonla gelen iki gol Antalyaspor’un gardını düşürmesine yol açtı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Taylan Antalyalı’nın Celustka’ya çarparak gole dönüşen vuruşu da gelince düğüm ilk yarıda çözülmüş oldu büyük ölçüde.

GÖRÜLMÜŞ HADİSE DEĞİLDİ!

Bu sezon ligde sadece 2 kez 3 gol atarak galip gelebilmişti Galatasaray (iki maç da 3-2 bitti bu arada) ve bir devrede 3 gol atması, 5-0 maç kazanması ise görülmüş hadise değildi! Rakip Antalyaspor’un kendi krizleriyle baş etmeye çalıştığı ve gücünün yerinde olmadığı gerçek, ancak yine de Galatasaray’ın bu farkı yakalamasında başka faktörler de vardı. Mesela Lemina ve ön tarafındaki Taylan-Feghouli-Ömer üçlüsü çok hareketliydi ve oyunu hep ileriye taşımak için çaba gösterdi. Mesela Mariano belki de bu sezon ilk kez kendi çizgisinde hatırladığımız iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ve mesela rakibin kafasını ve ceza sahasını karıştıran, yıpratıcı bir golcü, Radamel Falcao vardı sahada. Özellikle Ömer ve Taylan’ın uzun süre bir değil iki kişilik performans gösterdiklerini vurgulamak, ayrıca haklarını vermek gerekiyor.

DEVRE TATİLİ BİR FIRSAT

İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi kalmayan, oyuna bir şekilde ortak olmaya çalışan Antalyaspor’un çabasını ve yağmurla ağırlaşan zeminde yorgunluk belirtileri gösteren Galatasaray’ı izledik. Devre tatili güç, umut devşirmek, yeni başlangıç heyecanı yakalamak için bir fırsat. Kötü, çok kötü, hezeyan ve hezimet dolu bir süreci geride bırakıp ileri bakmak zamanı şimdi... Haydi hayırlısı demek ve beklemek zamanı..

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