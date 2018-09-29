Ders çıkartılacak galibiyet!

GEÇEN haftaki deplasman faciası sonrası ortak görüş G.Saray’ın bu yenilgiden ders çıkartacağıydı. Terim uyarıları gereken ton ve şekilde yapacak, takım kendisine çeki düzen verecek, işin ciddiyetini kavrayacak vesaire vesaire...

Lige henüz tam uyum sağlayamamış bir görüntü çizen Erzurum’la iç sahada oynayacak olmak futbolcularda bir, “Çantada keklik” havası yaratmış herhâlde, yine o karakteri ve ciddiyeti göremedik ilk 45 dakikada... İlk yarı büyük ölçüde rakibin pas hatalarından kaynaklanan ve gol üretebileceği pozisyonlar buldu, gol de çıkartabilirdi ama ciddiyetsizliği ayağına dolaşıp durdu G.Ssaray’ın. Rodrigues’in aklı ve bedeni geçen hafta kaçırdığı penaltıda kalmış gibiydi mesela.

BASKI KURAMADI

Kestirmeden gidip G.Saray’da Donk ve Badou dışında maçın önemini kavramış pek kimse olmadığını söylesek de olur herhâlde... İkinci yarıda G.Saray kaçacak balığın büyüklüğünü biraz daha idrak etmiş gibi göründüyse de uzun süre sadece göründüğüyle kaldı. Dakikalar ilerledikçe maça daha sıkı tutunan, konsantrasyonunu diri tutan, oynaması gereken oyunu daha iyi uygulayan taraf cesaretlenen Erzurumspor oldu.

İçerideki meşhur baskısını kuramayan, sadece namına ve endamına güvenen G.Saray’ı kurtaran kişi Maicon oldu. Maicon sadece 3 puanı getiren golü atmadı, kalkacak kaşları, fokurdamaya başlayacak kazanları da engellemiş oldu bir bakıma. Sedece beraberliklerden, yenilgilerden, “istenmeyen sonuçlardan”, “yol kazalarından” ders çıkartmak yetmiyor futbolda; bazen alınan bir galibiyetten de ders çıkartmak gerek... Dün geceki galibiyet de, çok ciddi bir uyarıydı silkinmek için...

SARI KART VAKASI...

HAKEM üzerinden maç analizi yapmak pek sevdiğim bir hadise değil. Niyet okuması yapacak hâlim de yok. Ancak aklıma takılan bir pozisyona dikkat çekmek isterim. Yok, Rodrigues’in 41’de gözünün önünde, ceza sahasında formasından çekildiği pozisyon değil; o zaten akşamdan sabaha tartışılır.

36. dakikada, Erzurumsporlu Scuk, hakemin gözünün önünde, Donk’a arkadan tekmeyi bastı. Faulü vermese perde indi gözüne ve görmedi diyeceğim ama faulü verip sarı kartı nasıl çıkartmaz?

“Hakemin takdiri” diyerek geçilmeyecek türden net bir sarı kart. “O sarı kart maçın kaderini etkilemezdi” denilebilir, elbette etkilemez ama hiç kusura bakmasın Alper Ulusoy, niyetini değilse de ehliyetini sorgulatır. “VAR’ı bizzat sahaya sokup maç yönettirsen de olmayacak bu iş” dedirten türden bir saçmalık işte, ne yapacaksın?

ÖMER’E BÜYÜTEÇ TUTUNCA

G.SARAY yıllarca bir sol bek aradıktan sonra iki isim bulmuş olabilir! Taraftarın gözbebeklerinden Yuto’nun nihayet dinlenebildiği maçta Ömer Bayram oyunun hücum hattında da beliren, savunmada da yerinde müdahalelerde bulunan bir görüntüdeydi. Kornerden asist çıkarması performansını taçlandırdı. Takımı galibiyete defans hattının taşıdığı maçın iyileri arasındaydı.