Biraz sarsılmak istiyor sanki!
Kanat Atkaya yazdı.
Sona bırakmaya hiç gerek yok, baştan söyleyeyim; Galatasaray çok sıkıcı futbol oynayan bir takıma dönüştü.Sezonun ilk birkaç haftası için “Daha ısınamadılar, kadro oturmadı, yenilerin uyum sorunu var” gibi klişe bahanelere sığınmak mümkündü ancak böyle böyle Ekim ayını gördük işte. Bu sıkıcı oyun “Ama hakemler ve federasyon...” çuvalına da sığmaz, “PSG maçından yorgun çıktık, eksiklerimiz, sakatlarımız var” çuvalına da. 6 maç sonunda 9 puan toplamış, averajı da ‘0’ (yazıyla sıfır) vaziyette çıktı Ankara seferine Galatasaray. Rakip henüz galibiyet yüzü görmemiş, ligin son sırasından çıkış için yol arayan Gençlerbirliği. Sahaya iyimserlerin ‘tecrübe şov’, kötümserlerin ‘yaşlı bu takım yahu’ diyeceği bir ekiple çıkıyor.
SADECE BİR İSABETLİ ŞUT
23 yaşındaki Marcao ve 26 yaşındaki Andone dışındaki oyuncular 29-36 yaş aralığında ki; çoğu da 33 yaşının ‘futbol olgunluğunu’ yaşıyor. O zaman mesela taraftar soruyor işte “Neden aldık Taylan’ı biz mesela? Selçuk tecrübe abidesi eyvallah ama kadro zaten Ustalara Saygı şeklinde oluşturulmuş; niye oynatılmaz daha genç isimler?” Tamam bahsettiğimiz yaşlar mesele değil diyelim, 33 yaş ortalamalı takım da şahane oynayabilir ama oynayamıyor işte. Koca maçı ‘1’ (yazıyla bir) isabetli şutla tamamlıyor, baskı kuramıyor, “Ha yedik golü ha yiyoruz” huzursuzluğuyla maç tamamlayıp duruyor. ‘Birinci dereceden rakibinin’ sahasında mağlup olduğu haftayı değerlendirecek iradeyi gösteremiyor. Olmuyor, oynayamıyor, sıkıcı bir takım olarak düşe kalka ilerlemeye çalışıyor. Milli maç arasını nasıl değerlendirirler bilemiyorum ama teknik müdahalenin ötesinde omuzlarından tutup sarsılmaya ihtiyacı var sanki Galatasaray’ın...
Topu değil galibiyeti istemek
Fenerbahçe Antalyaspor’a yenildiği maçta topa yüzde 75 oranında sahipti. Dün akşam da ilk yarıda perde kapanırken istatistikçiler Galatasaray’ın topla oynama oranını yüzde 74 olarak işaret ediyordu. Eee?.. Sonuç?.. Ligde 3 haftadır beraberlikle idare ediyor Galatasaray. “Sonra telafi ederiz kafası” ile bu kadar oluyor işte. Topa sahip ola; iyi, güzel de, 3 puan da fena olmaz sanki!
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