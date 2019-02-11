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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Belhanda'nın şahane gecesi

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr

İlk yarı sona ererken, Belhanda beliriverdi... Vurduğu top gol olurken stres yüklü bulutlar dağılıverdi. Aynı Belhanda ikinci yarıda nadir görülen bir gol attı.

Önde koşmakta olan Başakşehir’in tökezlemesi tadına tat katmıştı maçın. Sadece geçen hafta kaybedilen puanın telafisi olmaktan ibaret değildi bu maçın ödülü.

Kazanan tarafın diğerine “Sanırım bu sene o sene değil senin için dostum” diyebileceği bir maçtı. Galatasaray açısından ligin ilk yarısında Belhanda’nın sorumsuzluğuyla tetiklenen ağır yenilginin rövanşı gibi biz özelliği de vardı elbette. Sarı kırmızılar yeni transferlerin coşkusuyla stadı dolduran taraftarının önünde hızlı giriş yaptı maça. 2’nci dakikadan itibaren gol pozisyonlarına girdi, hızlı akan oyunu çoğunlukla rakip sahada tutmayı başardı, kadrosundaki eksikleri genç yetenekleriyle gidermeye çalışan rakibini yoran taraf oldu. Yeni golcü Diagne’nin penaltıdan bulduğu golün ardından, Trabzonspor ileri uçta ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermeye başladı. İlk pozisyonuna 17’inci dakikada girmiş olan Karadeniz ekibi hızlı ileri hattıyla Galatasaray’ın savunma hattını çok geçmeden yıktı. Rodallega’nın gol vuruşu öncesi Marcao’ya attığı çalım da gol vuruşu kadar güzeldi, es geçmeyelim. İlk yarı sona ererken, Belhanda beliriverdi en ‘olması gereken’ haliyle. İkili mücadelede ayakta kaldı, topu kendisi için hazırladı, vuruşunu yaptı. Savunmaya çarparak yön değiştiren top gol olurken, ufukta beliren stres yüklü bulutlar da biraz olsun dağılıverdi. Aynı Belhanda ikinci yarının hemen başında Feghouli üzerinden yürüdü kaleye ve sahalarda nadir görülen bir güzellik gerçekleşti, adamımız ikinci golünü buldu. Kalan sürede Trabzonspor baskı kurmaya çalıştı, Muslera’nın inanılmazı başararak savuşturduğu anda gole de yaklaştı ancak gücü yetmedi.

EVE DÖNÜŞ SEVİNCİ

Sakatlıklar, cezalar, Asya Kupası, transfer dönemi derken iyice izi yolu karışan Galatasaray nihayet toparlanıyor. Emre Akbaba’nın sahaya çıkacak hale gelmesi, Yuto Nagatomo’nun dönüşü, bunlar hep iyi haberler Galatasaraylı için. Bu ‘eve dönüş sevinci’, umutları da güçlendiriyor.

ARANAN FORVET BULUNMUŞ GİBİ

Senegalli forvet Diagne nihayet Galatasaray’ın evinde arz-ı endam eyledi. Peki ne yaptı, nasıl bir etki bıraktı bu ilk randevuda?.. 2’nci dakikada gol pozisyonuna girmişti, 5’inci dakikada golle sonuçlanabilecek bir pozisyon hazırlamıştı. Ligin hali hazırdaki golcüsü çok büyük bir talihsizlik yaşanmazsa hem gol bularak hem de oyunu rakip sahaya yığmak konusunda yardımcı olarak fayda sağlayacağa benziyor. Pasları iyi, topla buluşma hevesi yüksek, pres yapıyor, pozisyon sezgisi hiç fena değil, penaltıdan golünü de buldu. İlk maç için rapor parlak ancak ilk yarıda topu elle kaleye yollamaya çalışması karnesinde kırık not olarak yer alır. Neticede bir maçlık performansla karar verilmez fakat sinyaller olumlu; aranan forvet bulunmuş gibi duruyor.

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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