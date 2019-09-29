Yine korkularına itimat ettiler
İsmi büyük, futbol kalitesi küçük bir karşılaşma izledik.
Hem G.Saray hem F.Bahçe, hem Terim hem Yanal cesaretlerine değil korkularına itimat ettiler ve ismi büyük futbol kalitesi küçük bir maçı Türk seyircisine ikram ettiler. Riski az alarak, gole girecek hızlı adamlarla başlamayarak, rakip savunmaları hataya zorlamadılar çünkü iki takım da yenmeyi değil, yenilmemeyi planlamıştı. ersun Yanal’ın deplasmanda G.Saray’a yenilmemek için, 6 orta saha profilli oyuncuyla başlayıp 4-4-2 formatındaki G.Saray’ın kreatif oyuncularını etkisiz hale getirmesine Terim neden seyirci oldu? Evinde kazanmak isteyen bir takım neden emre mor, J.Durmaz gibi hızlı, çabuk adam eksilten oyuncularını sahaya atmaz, Belhanda, Lemina ve Feghouli gibi oynuyormuş gibi yapan oyuncularda ısrar eder. Anlaşılmaz.
FALCAO TOP ALAMADI
İlk 20 dakikada F.Bahçe korkusuna korkuyla cevap veren G.Saray karşısında daha güvenli daha havalıydı ve ev sahibi G.Saray’ın taraftarıyla futbolcusuna özgüven aşılamasına engel oldu.
G.Saray’ın oyunu dengelediği anlarda 29 ila 33. dakikalar arasında kaleci Altay üç kritik topu önleyerek ev sahibine gol şansı vermedi.
Terim ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlarken Yanal daha cesur ve kazanmaya yönelik bir hamleyle Deniz Türüç’ü oyuna aldı. Terim’in 60. dakikada Lemina’nın yerine Ömer Bayram’ı sahaya sürmesi aslında maç başında beklenen bir hamleydi. Feghouli, Lemina, Belhanda, Babel F.Bahçe ceza sahasında gol açlığı çeken Falcao’yu topla buluşturamadılar. F.Bahçeli emre 39 yaşının baharında duran toplar, kısa mesafeli paslar, sakin ve lider tavırlarla maçın başarılı isimlerinden biriydi.
G.Saray geçen yıldan farklı... N’Zonzi, Lemina ve Babel gibi yeni transferlerle maça başladı. Takımın en iyisi sezon başından bu yana Babel. Diğer gelenler arasında bir uyum ve takımdaşlık ruhu yok. Belhanda ve Feghouli’nin zaten maç seçerek oynayan veteranlar olduğunu hep söyledim. mariano ve Nagatomo geçen yılın gerisindeler. Stoperler zaten ayrı bir film.
Fatih Terim’in çok işi var. Dün kulübede olsaydı farklı bir şey olmazdı. Seri neden yok, Lemina neden var, emre mor’dan yeni bir Onyekuru yaratmak çok mu zor?
F.Bahçe ise yeni transferleri, kalecisinden başlayarak iki stoperi, iki orta sahası ve iki hücumcusuyla yepyeni bir takım ve daha iyi bir şablon oluşturmuş.
KRUSE MİLLİ MARŞIMIZI NEREDE ÖĞRENDİ?
F.Bahçe bu sezon şampiyon olacaksa, Vedat muriqi olmazsa olmaz. Son yıllarda hem gol hem asist özelliğini ve yardımlaşma duygusunu bu kadar önde tutan bir oyuncu hatırlamıyorum. Bir de F:Bahçe’nin Alman yıldızı max Kruse milli marşımızı Türkiye’de mi öğrendi yoksa Almanya’da biliyor muydu? Bunu bilmek lazım. Bu kısa zamanda bu adaptasyon müthiş.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle