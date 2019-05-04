Yine aynı senaryo

Abdullah Avcı, kariyerinin sorgulanmasına neden oluyor.
Toplumda siyasi destekleri, futbol kişiliklerinin ve taraftar bütünleşmesinin önünde gündeme gelen kulüplerin şampiyon olması zordur. 2. ve 3.provada görüleceği gibi aynen Başakşehir gibi...
Son 6 maçta 18 puanın 12’sini kaybeden bir takım nasıl şampiyon olacak? Son iki yıldır son haftalarda psikolojik, siyasi, sosyal etkilenmelerle ellerinden kaçırdıkları şampiyonluğu artık 1. Lig’de yaşamaları bile gündeme gelebilir. Evinde 1 Aralık 2018’de Muhammet’in golüyle ilk yarıyı Sivas önünde 1-0 yenik kapayan Başakşehir, 2. yarı müthiş baskısına rağmen skoru çeviremedi. Dün akşam Sivas’ta olduğu gibi...
Başakşehir’in Sivas’a İstanbul’da kaybettiği maçtan sonra bu sütunlarda şöyle demiştim: Başakşehir, Anadolu takımlarına kaybettiği puanların azlığıyla ve psikolojik dirençleriyle şampiyon olabilir. Son 5 maçta 10 puan yitiren, 1 maç kazanan Başakşehir’i motivasyon olarak toplayacak kişi; Abdullah Avcı idi. 20. haftada G.Saray’ın 8, Beşiktaş’ın 11 puan önündeki Başakşehir’in bugün geldiği noktanın sorumlusu tabii ki hem yönetim hem de Avcı olacak.
PAS OYUNUNDA ISRAR
Gelişim ve değişim işi bir niyet değil bir davranış ve disiplin işidir. Ve başarının temelidir. Ama Başakşehir; kuruluşu, ivmesi ve şampiyonluğa yürümesiyle hep bize ip üzerindeki cambazı hatırlattı. Futbola dönersek, Sivas da kazanabilirdi Başakşehir de. Avcı’nın Barcelona modeli 4-6-0 taktiği pas aksiyonu içerisinde her adamına ceza sahasına sokma düşüncesine saygı duyarım ama Visca dışında kimse yok. Bu takımın Messi’si, Suarez’i, Rakitic’i kim? Dün Adebayor’u ve Ba’yı kadroya almayacak, yükü taşıyanlardan Mossoro’yu kulübede tutacaksın ve pas oyununda ısrar edeceksin...
İstanbul’daki maçta 1-0’dan sonra uzun toplarla gol arayan Başakşehir, dün bunu bile yapmadı. İlk yarı bir net pozisyonu Visca ile buldu, 2 net pozisyon verdi. 2. yarı Başakşehir pasif Elia ve Robinho yerine Bajic ve Napoleoni ile başlayıp, agresif bir hücum anlayışına döndü ama Sivas, 53’te Diabate ve 77’de Rybalka ile pozisyonlara girdi. Avcı, pahalı ve tecrübeli isimlerden oluşan kadroyu son 5-6 maça hazırlayamamakla hocalık kariyeriyle ilgili şüpheleri doğuruyor. 11 puan gerideyken 6 maçtır kazanan ve potasıya girmesine müsaade eden ve 8 puan gerideyken evinde Başakşehir’le oynama avantajını tutan G.Saray’ı da şampiyonluk potasının 1. aktörü durumuna sokan Avcı ve Başakşehir takımıdır. Bu kadar yakın oldukları şampiyonluğu bu kadar kolay bırakabilecek noktaya gelen az takım vardır dünyada.
Yine aynı senaryo
Abdullah Avcı, kariyerinin sorgulanmasına neden oluyor.
Toplumda siyasi destekleri, futbol kişiliklerinin ve taraftar bütünleşmesinin önünde gündeme gelen kulüplerin şampiyon olması zordur. 2. ve 3.provada görüleceği gibi aynen Başakşehir gibi...
Son 6 maçta 18 puanın 12’sini kaybeden bir takım nasıl şampiyon olacak? Son iki yıldır son haftalarda psikolojik, siyasi, sosyal etkilenmelerle ellerinden kaçırdıkları şampiyonluğu artık 1. Lig’de yaşamaları bile gündeme gelebilir. Evinde 1 Aralık 2018’de Muhammet’in golüyle ilk yarıyı Sivas önünde 1-0 yenik kapayan Başakşehir, 2. yarı müthiş baskısına rağmen skoru çeviremedi. Dün akşam Sivas’ta olduğu gibi...
Başakşehir’in Sivas’a İstanbul’da kaybettiği maçtan sonra bu sütunlarda şöyle demiştim: Başakşehir, Anadolu takımlarına kaybettiği puanların azlığıyla ve psikolojik dirençleriyle şampiyon olabilir. Son 5 maçta 10 puan yitiren, 1 maç kazanan Başakşehir’i motivasyon olarak toplayacak kişi; Abdullah Avcı idi. 20. haftada G.Saray’ın 8, Beşiktaş’ın 11 puan önündeki Başakşehir’in bugün geldiği noktanın sorumlusu tabii ki hem yönetim hem de Avcı olacak.
PAS OYUNUNDA ISRAR
Gelişim ve değişim işi bir niyet değil bir davranış ve disiplin işidir. Ve başarının temelidir. Ama Başakşehir; kuruluşu, ivmesi ve şampiyonluğa yürümesiyle hep bize ip üzerindeki cambazı hatırlattı. Futbola dönersek, Sivas da kazanabilirdi Başakşehir de. Avcı’nın Barcelona modeli 4-6-0 taktiği pas aksiyonu içerisinde her adamına ceza sahasına sokma düşüncesine saygı duyarım ama Visca dışında kimse yok. Bu takımın Messi’si, Suarez’i, Rakitic’i kim? Dün Adebayor’u ve Ba’yı kadroya almayacak, yükü taşıyanlardan Mossoro’yu kulübede tutacaksın ve pas oyununda ısrar edeceksin...
İstanbul’daki maçta 1-0’dan sonra uzun toplarla gol arayan Başakşehir, dün bunu bile yapmadı. İlk yarı bir net pozisyonu Visca ile buldu, 2 net pozisyon verdi. 2. yarı Başakşehir pasif Elia ve Robinho yerine Bajic ve Napoleoni ile başlayıp, agresif bir hücum anlayışına döndü ama Sivas, 53’te Diabate ve 77’de Rybalka ile pozisyonlara girdi. Avcı, pahalı ve tecrübeli isimlerden oluşan kadroyu son 5-6 maça hazırlayamamakla hocalık kariyeriyle ilgili şüpheleri doğuruyor. 11 puan gerideyken 6 maçtır kazanan ve potasıya girmesine müsaade eden ve 8 puan gerideyken evinde Başakşehir’le oynama avantajını tutan G.Saray’ı da şampiyonluk potasının 1. aktörü durumuna sokan Avcı ve Başakşehir takımıdır. Bu kadar yakın oldukları şampiyonluğu bu kadar kolay bırakabilecek noktaya gelen az takım vardır dünyada.