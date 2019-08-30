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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Yanlış rotasyon tura mâl oluyordu

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Ünal Karaman, ciddi stratejik hatalara imza attı...

Maçtan önce: deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında, “Avantajımıza rağmen disiplinden kopmayacağız” diyen teknik direktör Ünal Karaman’ın resmen ipten geri geldiğini söyleyebiliriz. Teknik direktör Cardoso’nun görevine son veren, eski hocası Gustavo Poyet ile yola devam edecek olan ve dün maça yardımcı hocası Kostenoglou ile sahaya çıkan AEK’nın, Trabzon kalesine saldıracağını bahis kuponları dolduranlar da biliyordu. Gruplara kalmak, Trabzon’a belki 7-8 milyon Euro para kazandıracak. İstanbul’da F.Bahçe’ye kaybetmek, 34 maçlık maratonda sadece 3 puan. Ünal Karaman şunu bilmeli ki: futbolda sadece ‘bugün’ vardır. Bir takım desteklerle göreve gelmek tamam da orada sürekli kalmak hep performansa bağlıdır. 

TUR, ŞANSA KALMIŞTI

Böyle rotasyon olmaz. Deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında özellikle ilk yarı bu kadar aciz, bu kadar kadro seçim hatası yapan Trabzonspor için turu geçmek tam bir şans işiydi. Ama rotasyon yapacağım diye en kreatif oyuncusu Abdülkadir Ömür’ü kaybetmek Ünal Karaman açısından bir vizyon darlığı işaretidir. İki stoper Hüseyinler’i ve santrfor Sörloth’u yedekler arasına koyarak maça başlamak ve canlı cenaze Mikel’i kaybedecek hiçbir şeyi olmayan AEK’yı karşılayacak ilk adam olarak düşünmek ne büyük hata... Bir liderin mesajı olmalıdır. Yönetmek bugüne, liderlik geleceğe aittir. Ama Ünal Karaman çok ciddi stratejik hatalara imza atmaktadır. Rotasyondan kadroya katılan iki oyuncu Ivanildo ve Mikel’in net hatalarıyla evinde 2-0 yenik duruma düşmek, hazmı zor bir şey. Ama sadece o değil, maçın genelinde rakibe teslim olmuş, inisiyatif kullanamayan Trabzon hocası, Atina’da AEK’nın hocası olsaydı, Cardoso gibi elendiğinde görevine son verilmişti.

KUTLAMADAN ÖNCE DERS

Trabzon, Avrupa futbol kültürü yüksek bir kenttir. Benim mesleğe başladığım 1975’li yıllarda Salih Erdem, Şamil Ekinci, Besim Kahraman ve isimlerini saymaya yerimin yetmeyeceği çok değerli başkanlar, Trabzon’da zaten olan futbol kültürünün yapılanmasında büyük çaba harcadılar. Trabzonspor, dün elenmemeliydi ve de elenmedi. Ama 3-1’den turu kaybetseydi, Trabzonspor kentindeki büyük dalganın nereleri vuracağını kimse kestiremezdi. Trabzon futbolu bilen bir şehirdir, heyecanı yüksektir. Her şeyin farkındadır. F.Bahçe maçı öncesinde tehlike sinyalleri verilmeye başlandı. Öyle veya böyle kutlamalıyız. Kutlamadan önce ders almamız lazım. UEFA Avrupa Ligi gruplarda çok zorlu maçlara sahne olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun dün geceki dramla bitebilecek ama buruk bir sevince vesile olan 2-0’lık dev yenilgi sonrasında duruma el koyması kaçınılmazdır.

KABUL EDiLEMEZ

AVNİ Aker’de mağlubiyetlere hiç alışmamış, Liverpool’u, Barcelona’yı Trabzon’dan ezik ve yenik göndermiş olan bir takımın, Yunan Ligi 3.’sü karşısında yenilgisi kabul edilemez. Leros’taki dostum Dimitri, maçtan sonra aradı ve “Biz kazanmadık, siz kaybettiniz” dedi. Trabzon’un bilmesi gerekir ki; inanmayanın, hedefe odaklanmayanın başarı şansı yok. 2-0’lık deplasman yenilgisi sonrasında sevinemiyorum. Abdülkadir Ömür’ün sakatlığından endişe duyuyorum. Ve Trabzon’un Mikel’den sonra bir Sturridge veteranının sıkıntısını yaşamasından korkuyorum.

İlker YASİN
İlker YASİN
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