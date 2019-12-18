Turu bulunca veteranlar yorulunca

Türkiye Kupası’nı 18 defa kazanmış G.Saray’ın böyle iki ayaklı maçlarda Tuzla’ya eleneceğini bekleyenler resme tersten bakanlardı.

Dün maçta Feghouli ve Belhanda G.Saray’ın en etkili isimleriydi ama Feghouli, Belhanda, Mariano ile yolları ayırmayı düşünenler bu oyuncuların dünkü performanslarına pek kanmamalı. Tuzlaspor karşısında ne dünkü skor ne de oynanan futbol ölçü kabul edilmemeli. Sorgulanması gereken G.Saray ilk maçı neden 2-0 kaybetti. Ve dünkü maça neden ilk maçtan 8 farklı isimle başladı?

İKİNCİ YARI FARKLI BİR TAKIM

Dün ilk yarının son dakikasında 3-0’ı bulunca G.Saray iyice rahatladı ve ilk yarının basan takımı gitti, yerine ikinci yarıda hedefi bulan ve yorulan veteranların durduğu, yani bizim bildiğimiz G.Saray oyun anlayışı geldi. Dün, maç ritmini kazanamamış Falcao’nun bir rövaşatasının çizgiden çıkarılması ve bir kafa vuruşunun direkten dönmesi, tam hazır olduğunda bu futbolcunun neler yapabileceğinin habercisi. Dünkü maçtaki G.Saray’ın oyununu ve futbolcuların performansını kimseye çok ciddiye almasın. Göztepe maçında biraz daha iyi göreceğiz.

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