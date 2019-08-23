Trabzon sanki evinde

· MAÇTAN SONRA: Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştığı bir Yunan takımı karşısında tarihi farkı kaçırdı. 6-7 olması işten bile değildi. Bordo mavili ekibe tebrikler. Önce rövanş maçında, sonra Avrupa Ligi grup maçlarında başarılar. Hat-trick yapan Ekuban, penaltı kaçıran Sosa, Abdülkadirler ve kısaca Trabzonspor kendi kalitesinin çok altındaki AEK’yı dağıttı.

· MAÇTAN ÖNCE Leros’ta Alinda Koyu’nda fanatik Fenerbahçeli ve fanatik AEK’lı dostum Dimitri ile konuştum. AEK’nın geçen yılki gücünde olmadığını, yeni gelen Portekizli teknik direktör Cardoso’nun takıma kattığı 5 yeni Portekizli oyuncu ile eski Yunan oyuncular arasında bir kopukluk olduğunu, takımın Trabzon’a dayanamayacağını ve Trabzon’un turu kolay geçeceğini söyledi.

· MAÇTAN ÖNCE: Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sturridge transferini Trabzonspor takımı için değil, Trabzon ve Türkiye imajına katkı yapmak için Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, bu vesileyle Avrupa’ya kanıtlamak için yaptıklarını söyledi. Tıp, insanın 30 yaşından sonra boyunun kısalmaya başladığını söyler. Sadece boy mu? Veteran Obi mikel, ardından sakatlığı nedeniyle ciddi teklifler alamayan ve sonunda kuvvetli sözleşmeyle Karadeniz’e gelen Sturridge de 30’un üzerinde enerjileri azalmış, karar verme yetileri eksik, güçsüz, darbelere açık ve artık yolun sonundalar. Kadro mühendisliği konusunda geçen yıl yaptıklarıyla bu yıl çelişiyor gibi Trabzonspor.

3 GÖMLEK YUKARIDA

SPARTA Prag, AEK’dan daha dirençli bir takım. Dostum Dimitri’nin dediği gibi; Trabzon, AEK’dan 3 gömlek daha yukarıda. Novak’ın rakip müdahalesi olmadan aldığı penaltıyı Sosa direğe nişanlarken, Sörloth ve Ömür iki mutlak gol şansını değerlendiremezken, iki korner atışında Ekuban iki gol bularak maçı bir anda Trabzon lehine çevirdi. İkinci yarı kontrolden çıkmış, dağılmış AEK karşısında Trabzon çok daha farklı bir skor alabilirdi. Oldum olası seyircisiz maç cezalarını sevmem. 70 bin kişilik stattaki o büyük boşluk, Prag’dan sonra Atina’da da beni rahatsız etti. Avrupa Ligi’nde gruplara giden yolda iki deplasman maçında da rakibin seyircisiz oynamasının, Trabzon’a bir avantaj olduğuna emin değilim.

SÖRLOTH İYİ İŞ YAPACAK

Abdülkadir Ömür futbolu, sürati, çabukluğu ve risk alma kabiliyetiyle oynuyor. İnisiyatif kullanıyor. Dün de sahanın iyilerinden biriydi. Sörloth gol kokusunu iyi alan ama yavaş ile ağır arasında patlaması az olan bir oyuncu. Yine de Trabzon’da iyi iş yapacak. Ekuban-Nwakaeme ikilisi Trabzon’a uyum sağladı. Onazi’nin yokluğunda Trabzon’u taşıyan isimler. Değerli taşlar, genelde renksizdir. Onlara renklerini veren içlerine karışmış değersiz taşlardır.

Trabzon’da kimler değerli, kimler değersiz? Renk verenler kim, renk alanlar kim? Sturridge, Obi mikel, Sosa, Abdülkadirler, Nwakaeme, Hüseyin, Uğurcan... Göreceğiz. Trabzon, Avrupa Ligi’nde artık gruplarda. Dün gece dostum Dimitri’ye maç öncesinde onun tum umutsuzluğunu bildiğim halde üzüldüm. Alinda’da To Steki (Sizin yeriniz) Dimitri’nin Türkler ile dolan taşan yeri. Dün Atina da aynen bir To Steki gibi Türkler’in yeri oldu.