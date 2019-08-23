Trabzon sanki evinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları İlker YASİN YazılarıTrabzon sanki evinde
Geriİlker YASİN Trabzon sanki evinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
23.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Trabzon sanki evinde

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlker YASİN
İlker YASİN

Kontrolden çıkan AEK karşısında daha farklı kazanabilirdi.

· MAÇTAN SONRA: Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştığı bir Yunan takımı karşısında tarihi farkı kaçırdı. 6-7 olması işten bile değildi. Bordo mavili ekibe tebrikler. Önce rövanş maçında, sonra Avrupa Ligi grup maçlarında başarılar. Hat-trick yapan Ekuban, penaltı kaçıran Sosa, Abdülkadirler ve kısaca Trabzonspor kendi kalitesinin çok altındaki AEK’yı dağıttı.

· MAÇTAN ÖNCE Leros’ta Alinda Koyu’nda fanatik Fenerbahçeli ve fanatik AEK’lı dostum Dimitri ile konuştum. AEK’nın geçen yılki gücünde olmadığını, yeni gelen Portekizli teknik direktör Cardoso’nun takıma kattığı 5 yeni Portekizli oyuncu ile eski Yunan oyuncular arasında bir kopukluk olduğunu, takımın Trabzon’a dayanamayacağını ve Trabzon’un turu kolay geçeceğini söyledi.

· MAÇTAN ÖNCE: Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sturridge transferini Trabzonspor takımı için değil, Trabzon ve Türkiye imajına katkı yapmak için Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, bu vesileyle Avrupa’ya kanıtlamak için yaptıklarını söyledi. Tıp, insanın 30 yaşından sonra boyunun kısalmaya başladığını söyler. Sadece boy mu? Veteran Obi mikel, ardından sakatlığı nedeniyle ciddi teklifler alamayan ve sonunda kuvvetli sözleşmeyle Karadeniz’e gelen Sturridge de 30’un üzerinde enerjileri azalmış, karar verme yetileri eksik, güçsüz, darbelere açık ve artık yolun sonundalar. Kadro mühendisliği konusunda geçen yıl yaptıklarıyla bu yıl çelişiyor gibi Trabzonspor.

3 GÖMLEK YUKARIDA

SPARTA Prag, AEK’dan daha dirençli bir takım. Dostum Dimitri’nin dediği gibi; Trabzon, AEK’dan 3 gömlek daha yukarıda. Novak’ın rakip müdahalesi olmadan aldığı penaltıyı Sosa direğe nişanlarken, Sörloth ve Ömür iki mutlak gol şansını değerlendiremezken, iki korner atışında Ekuban iki gol bularak maçı bir anda Trabzon lehine çevirdi. İkinci yarı kontrolden çıkmış, dağılmış AEK karşısında Trabzon çok daha farklı bir skor alabilirdi. Oldum olası seyircisiz maç cezalarını sevmem. 70 bin kişilik stattaki o büyük boşluk, Prag’dan sonra Atina’da da beni rahatsız etti. Avrupa Ligi’nde gruplara giden yolda iki deplasman maçında da rakibin seyircisiz oynamasının, Trabzon’a bir avantaj olduğuna emin değilim. 

SÖRLOTH İYİ İŞ YAPACAK

Abdülkadir Ömür futbolu, sürati, çabukluğu ve risk alma kabiliyetiyle oynuyor. İnisiyatif kullanıyor. Dün de sahanın iyilerinden biriydi. Sörloth gol kokusunu iyi alan ama yavaş ile ağır arasında patlaması az olan bir oyuncu. Yine de Trabzon’da iyi iş yapacak. Ekuban-Nwakaeme ikilisi Trabzon’a uyum sağladı. Onazi’nin yokluğunda Trabzon’u taşıyan isimler. Değerli taşlar, genelde renksizdir. Onlara renklerini veren içlerine karışmış değersiz taşlardır.

Trabzon’da kimler değerli, kimler değersiz? Renk verenler kim, renk alanlar kim? Sturridge, Obi mikel, Sosa, Abdülkadirler, Nwakaeme, Hüseyin, Uğurcan... Göreceğiz. Trabzon, Avrupa Ligi’nde artık gruplarda. Dün gece dostum Dimitri’ye maç öncesinde onun tum umutsuzluğunu bildiğim halde üzüldüm. Alinda’da To Steki (Sizin yeriniz) Dimitri’nin Türkler ile dolan taşan yeri. Dün Atina da aynen bir To Steki gibi Türkler’in yeri oldu.

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Georges-Kevin N'Koudou kimdir?
Orhan Ak olayı nedir? Orhan Ak neden istifa etti?
AEK 1-3 Trabzonspor (Maç özeti)
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Torbalar nasıl olacak?