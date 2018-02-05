Terim’in ikramı

Kazanmak için daha doğru karar veren ve oyuncularını iyi motive eden Aybaba ve Sivas’ın hakkıydı bu maç. Ama 89’da Sinan Gümüş’ün kaleciyi geçip ağlara gitmekte olan topunu gol çizgisinden çıkaran Medjani 3 puanı Sivas’a getiren isimdi. Orta sahanın başlangıç noktasında, defans önündeki iki liberoyu Tolga ve Donk’tan seçmek, ligde rakip ceza sahasına en çok giden takım olan G.Saray için el freni demekti. Bu iki isim, bozan oyuncular. Temel amaç topa sahip olmak, pasla yorup sonra vurmak ama Donk ve Tolga ile oynamak, önündeki Rodrigues, Yasin ve Feghouli’nin etkisini en aşağı indirmek demekti. Ve de öyle oldu. Terim gibi bir usta ne der bu hususta bilemem ama oyunu özellikle ilk yarıda iyi okuyan ve istediğini alan Aybaba idi.

KiLiT iSiM HAKAN

Hakan Arslan, Sivas’ın kilit ismiydi. Savunmada Medjani ve hücum noktasında Rybalka ve Bifouma ile kurduğu pas trafiği Galatasaray’a zor anlar yaşattı. Galatasaray’ın kreatif hamlelerinin tümünü Feghouli’nin sırtına bindirmek, Selçuk İnan ve Belhanda’yı ikinci yarıya başlarken bile düşünmemek doğrusu biraz garipti. Ve Galatasaray ikinci golü yedikten sonra Tolga’yı çıkarıp Eren’i oyuna almak artık köprüleri atmak demekti. Ya fark yeriz, ya eşitleriz veya yeneriz...

70-80 arası bulduğu net pozisyonları 2-0 önde olmanın güveni ve laçkalığı içinde değerlendiremeyen Sivas, 78’de Derdiyok’un golünden sonra şoka girdi. Bütün riskleri alan G.Saray, Belhanda ve Sinan ile birlikte net pozisyonlar buldu, kazanması işten bile değildi.

G.Saray, Nagatomo’nun gelişinin artısını pek fark etmeyecek ama Ndiaye’nin gidişinin sancısını, özellikle Fernando’nun yokluğunda çok hissedecek. Dün maçı Terim kaybetti. Terim’in ikramını geri çevirmeyen Aybaba, Başakşehir ve Beşiktaş’tan sonra Galatasaray’ı da eli boş gönderdi.

MAÇIN ADAMI: HAKAN ARSLAN

ORTA alanda defans ile hücum arasındaki pas trafiğini organize ederek ve takımın oyun içerisindeki hamlelerine ve motivasyonuna destek vererek maçın adamı olmayı hak etti.