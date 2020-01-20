Tek değişim Akbaba'nın dönüşü

Emre Akbaba’nın dönüşü dışında G.Saray’da fazla değişen bir şey yok. Mariano ve Nagatomo’nun yerine sahaya sürülen Linnes ve Saracchi, seleflerinin çok önünde değil. Saracchi atletik, çabuk, ofans oyununda iyi ama defansta kuvvetli değil. Evet, Emre 8 ay süren sakatlık sonrasında özellikle ilk yarıdaki futbolla, Falcao’nun arkasındaki hareketli oyunuyla, ince derin pasları ve gol noktalarındaki vuruşlarıyla G.Saray’ın zirve yarışına katkı yapacak görüntü verdi.

SERI VE LEMINA ZAYIF HALKA

DEVRE arası için değişimden söz eden Terim’in söz ettiği değişim dünkü futbol ve iki üç oyuncu olmamalı. Hızlı, çabuk oynayan bir takım yaratmak isteyen Terim’in en zayıf noktası Seri ve Lemina’nın olduğu bölge. Bu iki isim G.Saray’ı hızlandıramaz. Solda Ömer, sağda sürekli gol hunisine giren Feghouli, öndeki Falcao ve arkasındaki Emre, G.Saray’ı gole daha çok yaklaştıracak. Maça öncesi 23 golle ligin en az gol atan 6 takımından biri olan G.Saray, 2 gol ve sayısız şut denemesiyle ilk 65 dakika çok iştahlıydı. Ama ligin ilk yarısında çokça görülen skoru koruma içgüsünü 2-0’dan sonra yine yaşadı G.Saray. Muhammet’in golüyle skor 2-1’e gelince Denizli, Sedat ile iki kez beraberliğe yaklaştı. Ligde yediği 16 golün 13’ünü ilk bir saatten sonra yiyen G.Saray, oyunu 90 dakikaya yaymak ve gol sayısını çoğaltmak zorunda.

ARDA DEĞİL, STOPER LAZIM

Donk stoper değil. Yanındaki Marcao her an patlayacak bir bomba. G.Saray’a Luyindama’nın yokluğunda Arda değil, iyi bir stoper lazım. Maç ritmini yakalayacak Falcao, G.Saray’a çok katkı verecek. Fizik olarak hazır değil. Dün goldeki hünerini ve vuruş tekniğini daha fazla göstermeli. Emre, Feghouli, Falcao üçgeninin göbekte yaratacağı gol pozisyonlarına Onyekuru ile gelecek kontralar, Saracchi, Linnes ve Ömer’den gelecek kenar ortaları da eklenirse, G.Saray’ın gol performansı artacak. Ama oyun daha çabuk olmalı. Orta saha dikine hızlı geçilmeli, Seri çıkışlarda top kaybetmemeli, ‘skoru bulduk, koruyalım’ düşüncesiyle oyundan düşmemeli. Bence dün G.Saray’da en büyük değişimi, Emre’nin dönüşü oldu.





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