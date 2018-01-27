Talisca ve Oğuzhan’ı çıkarırsan... Yaşlı!

Negredo daha şahsiyetli bir top oynasa skor ilk yarıda daha da farklı olabilirdi. 1970’lerdeDon Howe, ‘Super Mac’ Malcolm Macdonald’ı defansı kenarlara götürüp yanıltacak koşular yapmaya ikna etti. Super Mac sordu, “Böyle nasıl gol atacağım?” Bunu Cenk yaptı, Aboubakar yaptı ama Negredo özgüvenini kaybetmiş. Kenarlara gitmeyerek, geri gelmeyerek Oğuzhan’a, Babel’e, Atiba’ya pozisyon yaratamadığı gibi ceza sahasında korkak. Love, formayı Negredo’ya vermez.

DAĞINIK BEŞiKTAŞ

- Beşiktaş ilk 11’inin yaş ortalaması 31... 34 yaşında 3, 33’lük yine 3 oyuncu var. Talisca ve Oğuzhan dışında bütün oyuncular 30’un üstünde. Geniş alanda oynayan Beşiktaş’ın topa sahip olması, atak sonlandırması, kolay top kaybetmemesi ve kontra yememesi şart. Dün 40. dakikadan sonra başlayan Beşiktaş dağınıklığının ilk sebebi yaşlı kadro. Talisca ve Negredo’nun oyundan çıkmasıyla kontratak takımına dönen takımda pas hataları Trezeguet ile Kasımpaşa golünü getirdi. 2. yarı Kasımpaşa kora kor mücadele etti.

BiRKAÇ NOT:

- Babel bir profesyonel. Bu kadar kolay sarı kart görmemeli.

- Vagner Love çok acil hazır olmalı.

- Onca yeteneğine rağmen Oğuzhan’ın neden üstüne koyamadığına yönetim el oymalı.

- Şenol Güneş, Lens’e futbolu unutturmamalı. Maç kondisyonunu diri tutmalı.

- Bereket şampiyonluk hesapları yapan takımların kadroları hep yaşlı. Veteranlar ülkesi Türkiye’de en az yorulan, nefesini tutan şampiyon olacak.

- Hakem Göçek’in tecrübesi arttıkça hatalar da artıyor.

MAÇIN ADAMI: TALİSCA

- Ligin ilk yarısında 3 gol 3 asistle oynayan Talisca geçen haftadan sonra dün de attığı gollerle hem maçın adamı oldu hem de Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışını devam ettirdi.