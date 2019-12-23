Takıma değil yenilgiye karşı oynamak

Oyun karakterleri birbirine çok benzeyen Gustavo ve Emre’nin birlikte oynaması, önlerindeki Kruse’nin defans hamlelerine katılmaması Sivas maçında Yanal’ın gözünü açtı. Ve Yanal Gustavo’nun yanına Ozan’ı, kenarlara Deniz ve Tolga’yı yerleştirerek rakip sahada pres yaptı, topu kazandı, yüksek mücadele arzusuyla Beşiktaş’a kendi futbolunu kabul ettirdi. Emre’nin artık istisna maçlar dışında Yanal’ın yardımcısı gibi olması F.Bahçe’nin selameti açısından daha doğru olacak.

MOURINHO’VARI MOTİVASYON

Maç öncesindeki kaybetme ihtimali, aldığı riskle kazancı çok daha değerli hale getirdi. Yanal Emre’yi oynatmama riskini aldı ve kazandı. Renkli, mücadeleli, hareketli, zevk veren bir maçtı. Sivas’ta orta sahada kaybeden F.Bahçe dün orta sahada kazandı. Başta Ozan, çarpışan Tolga ve enerjisi bitmeyen Gustavo olmak üzere F.Bahçeliler maçı kazanmak için gerekli her şeyi yaptı. Mourinho, “Ben futbolcuları kendi motivasyonumla motive ederim” derken dün de Yanal aynısını yaptı: Emre’siz 11, fizik gücü yüksek bir ekip ve inanmış bir kadro.

YANAL’IN YERİNDE OLSAM...

Beşiktaş orta sahada kaybetti. Ljajic’in yerine Diaby ile başlamak, fizik gücü yetersiz oyuncuların çokluğu ve en önemlisi maçın başından itibaren F.Bahçe’nin müthiş baskısıyla dağılan takım konsantrasyonu... Yanal’ın yerinde olsaydım Ferdi’yi oyuna alırken Deniz’i çıkarmam, son bölümde Kruse-Tolgay değişikliğini daha erken yapardım. Deniz’i ve Tolga’yı lig maratonunda F.Bahçe’nin demirbaşları arasında tutardım.

BEŞİKTAŞ İNANMAMIŞTI

Abdullah Avcı’nın dün sahaya çıkan ve sonradan giren hiçbir oyuncusu kazanmaya inanmamıştı. Ünlü Fransız futbolcu Eric Cantona, “Ben bir takıma karşı değil, daima yenilgiye karşı oynarım” demişti. Dün Beşiktaş’ta Atiba hariç yenilgiye karşı oynayan hiç kimse yoktu. Ve kazanmaya odaklanmış komple bir Fenerbahçe vardı.

MARATON SÜRÜYOR

Hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği, vermediği veya VAR uyarısıyla verdiği kararlarında dün akşam mutlak bir adaletten söz edemeyiz. maçı yönetmektense idare etmeşi tercih etti. Dün sahanın en iyi isimleri Ozan, Gustavo ve Tolga’ydı. Muriç’in gol attığı maçta F.Bahçe yine kazandı. Ve Kadıköy’de F.Bahçe’nin büyüklere karşı yenilmezlik maratonu devam veriyor.

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