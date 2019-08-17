Stephanie Frappart’ın iradesi

VAR uygulaması Türk futboluna adalet getirmez. Başından beri karşıyım. Türkiye, ucuz hesaplar yapan insanların ülkesi. Özü unutup, detaya takılan, iradesini kullanamayan, hatasına ortak arayan ve aradan sıyrılmak isteyenlerin ülkesi. Bu hakem kalitesiyle VAR, bu ülkede yok hükmündedir. 27. dakikada Denizli ceza sahasında VAR’a giden hakem, penaltı kararıyla dönerken, 57. dakikada G.Saray ceza alanında Luyindama’nın omuz hizasında kolla temasında VAR’ı es geçmesi bu yılın ligimizde yine VAR yılı olacağının göstergesi. Birkaç gün önce İstanbul’da Süper Kupa finalini yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın gösterdiği yönetim iradesinin yarısını Abdülkadir Bitigen gösteremedi. Net görerek, kendi iradesiyle penaltı kararı vermezken doğruydu ama iradesini VAR’a teslim edererek ağır bir penaltı kararıyla büyük yanlış yaptı. Hazindir ama üst düzey Türk hakemleri arasında Frappart’ın kalitesinde hakem yok.

DIAGNE’DEN NE BEKLENİR?

Geçen yılın şampiyonluk koltuğuna Başakşehir’in büyük ikramıyla oturan ve iki Akhisar maçıyla iki kupa daha kazanan G.Saray’ın dünkü kadrosunda maça başlarken 3 yeni oyuncu vardı. Falcao’ya alternatif yaratamayan ve bu yüzden Monaco’nun para talebini tavana çıkaran transfer politikasıyla Falcao ısrarını sürdüren G.Saray’ın dünkü santrforu geçen yıl 30 golle rekor kıran ama satılacaklar listesine konup, müşteri bulunamayan Diagne’ydi. Nasıl bir konsantrasyon beklenir Diagne’den? Taraftar, medya, kulüp yönetimi hatta teknik direktör, Falcao ile yatıp, kalkarken, Diagne’nin dünkü performansına saygı duymak lazım. İlk yarıya Selçuk’ın kaçırdığı penaltı, Recep Niyaz’ın direkten dönen topu ve Marcao’nun kırmızı kartı damga vurdu. Hızlı gelişen rakip kontralarında güven vermeyen, ağır kalan Luyindama-Marcao tandemi ve oyuna damga vuramayan, yaratıcı olamayan yeni transfer Seri, keyfi istediği zaman oynayan Belhanda’nın devam eden yaz tatili ve Babel’in sonuç almaya odaklı futbolu izlendi ilk yarı. Barajda topa elle müdahale eden Babel’e ikinci sarıdan kırmızı kartı Fransız bayan Frappart yüzde 100 gösterirdi.

BERABERLİĞE RAZIYDI

Sıfır performanslı Seri’nin yerine ikinci yarı Donk’un stopere alınması 10 kişi kalan G.Saray’a yetmedi. Zaten etkisiz Jimmy Durmaz ve Selçuk da sahadayken, Dominant Denizli ataklarına bu G.Saray’ın dayanması zordu. 65’te Jimmy’nin yerine Emre’yi düşünüp, gol için oyuna alan G.Saray, 7 dakika sonra Diagne’yi çıkarıp, Ahmet Çalık’ı stopere alması “Ben beraberliğe razıyım” anlamına geliyordu. Ama Recep Niyaz, 75. dakika nefis bir gol attı. Uzatma dakikalarında da Rodallega, G.Saray’ın hem ipliğini pazara çıkardı hem de ipini çekti. Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçlarındaki performansından farklı değildi. Bu takım lige hazır değil. Bir ekip ruhu oluşmamış. Görünen resmi, Nzonzi de eğer gelirse Falcao da zor değiştirir. Yücel İldiz, “Onlar şampiyonsa, biz de şampiyonuz. Kazanacağız” demişti ve dediğini yaptı. Recep Niyaz maçın yıldızıydı. Oğuz, Zeki, Lopes geceye damga vuran isimler oldu.

FALCAO KONUSU YARIN SONLANMALI

Terim kulübede olsaydı maçın sonucu farklı olmazdı. Gelen oyuncular, gidenlerden daha kaliteli değil G.Saray’da. Falcao hikayesi yarın sonlandırılmalı. Artık takıma zarar vermeye başladı. Bu oyun anlayışı ve takımdaşlık ruhuyla Şampiyonlar Ligi’ne başlamak G.Saray için hüsran olur.



·