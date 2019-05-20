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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Şampiyon ikramı geri çevirmedi

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Fatih Terim ve ekibini yürekten kutluyorum, hak ettiler.

HAYATINDA topa dokunmamış bazı güçlerin şampiyonu belirleyecek algısına hiç inanmadım. VAR odalarında hangi skandal kararlar çıkarsa çıksın, zirvedeki yarışın bıçak sırtında sürdüğünü bilmeyen yok. “Birileri şampiyon yapılacaksa bilelim” diyen Abdurrahim Albayrak şunu bilmeli: şampiyonu birileri yapmadı, hak eden kazandı. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de şampiyonluklara ve kupalara doymayan Pep Guardiola’nın başarısı 1971’de Nou Camp’a ayak basan Rinus Michels’in getirdiği 40 yıllık felsefenin sonucudur. Piontek ile çıktığı yolculukta Terim, hep üstüne koyarak mesafe aldı. Sevin veya sevmeyin Fatih Terim’in bu Galatasaray’a kazandırdığı 19’uncu kupa. Otoritesini, öfkesini kullanma yeteneğinin ötesinde bir motivasyon ustası aynı zamanda.

BAŞTAN KAYBETMiŞLERDi

Atatürk’ün doğduğu yıl ölen Benjamin Disraeli, “Toplumda hiçbir şey asla tartışılmamalıdır. Yalnızca sonuçları gösterin” der. Bugün Galatasaray bu şampiyonluğu sonrasında “İşte sonuç” diyecek yerdedir. Bu şampiyonluk Galatasaray’a Başakşehir’in ikramıdır. 20’nci haftada 8 puan öndeyken, 13 hafta içinde şampiyonluğu kaybetmenin gerekçesini şöyle açıklayabiliriz:

1-) Kaybetmeyi düşünüyorsanız, çoktan kaybetmişsinizdir.

2-) Yenilgiyi düşünüyorsanız yenilmişsinizdir.

Dün geceki kişiliksiz, kendi sahasına mahkum kalan ve skoru korumaya çalışan Başakşehir mental anlamda bitmiş, şampiyonluğa inanmamış bir takımdı. Üç yıldır sapını tuttuğu ama kaldıramadığı lig kupasına bundan sonra yaklaşması hayaldir Başakşehir’in.

TEKNiK DiREKTÖR KÜLTÜRÜ

BU şampiyonluk maçı, sahanın kenarından içine tam bir kör dövüşü idi. Kalite yok ama kavga, heyecan ve pozisyon çoktu. Emre Belözoğlu’nun, sakatlandığı ana kadar sahanın yıldızı olduğu, onun oyundan çıkışıyla Başakşehir’in kendi sahasına mahkum olduğu bir maçtı. Evinde 50 bine yakın seyircisiyle agresif, sert bir gerilim futbolu oynayan Galatasaray bir şekilde kazanacağını biliyordu çünkü bu kültür teknik direktörlerinin geliştirdiği bir kültürdü.

BAŞAKŞEHİR HiÇ iNANMAMIŞTI

G.SARAY’ın 2 golünün VAR ile iptali doğruydu. Ligin ilk yarısında ‘emekli’ gibi oynayan ama 2. yarısında şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Feghouli, maçı çevirendi. Transfer fiyaskosu Diagne’nin sahada neden kaldığını anlamadım. Terim’in Donk’un yerine Selçuk’u alması, şampiyonluğa giden yolda en realist hamlelerdendi. Çakır’ın Terim ve Şaş’ı tribüne göndermesi de doğruydu. Başakşehir şampiyonluğu, dün oynadığı korkak futbolla de hediye etti. Terim ve ekibini yürekten kutluyorum. F.Bahçe’nin yokluğunda, Beşiktaş’ın dalgınlığında ve Başakşehir’in şampiyonluğu sanki arzu etmeyen futbol ortamında G.Saray hedefine ulaştı.

Maçın adamı: Feghouli.

İlker YASİN
İlker YASİN
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