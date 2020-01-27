Sahada da masada da kriz yarıyor

Hastaneden sahneye... G.Saray zirveye gidecekse, götürecek isimlerin başında geliyor Emre Akbaba. Yönetimle Terim arasında esen küslük rüzgarı böyle devam ederse, Terim yeşil sahadan çıkıp masaya, yönetim stattaki dörtlü toplantıdan çıkıp medyaya dayanırsa G.Saray şampiyonluğu zor görür.

KOCAMAN'IN ANLAYIŞI SONA ERDİ

Gol yiyene kadar gol atmayı düşünmeyen Aykut Kocaman’ın savunma anlayışıyla artık Türkiye’de hiçbir kulüp oynamıyor. Marcao’nun yokluğunda Donk’un stoperdeki partneri Ahmet. G.Saray’ın acilen üst düzey stopere ihtiyacı var. Dün Seri’yi özellikle ikinci yarı stoperlerin önüne, hatta içine getirerek doğru iş yaptı G.Saray. Gol hunisinde sürekli hareket ederek defans dengesini bozma ve gol pası verme şansını Feghouli, Emre ve Falcao ile kolay buluyor G.Saray. Saracchi, sol kanada dinamizm kazandırırken, Ömer Bayram’ın devamlılığında bir düşüş gözleniyor. 25. dakikada Emre’nin milimetrik pasında ve Ömer Bayram’ın ortasında topa kendi gol yerinde Falcao güzel vurup golü buldu. Aykut Kocaman’ın “Üstüme gel, gol at” davetini iyi değerlendiren G.Saray, Konya’yı kendine getirdi. Ve yeşil beyazlı ekip futbol oynamak, rakip kaleye gitmek için hamleler yapmaya başladı. Skubic’in kaçırdığı net golün sonrasında 39’da Emre’nin nefis gollerinden birine tanık olduk. Saracchi’nin ortasında topla buluşması, görüş açısını kaleye çevirmesi ve dönüşü ve muhteşem vuruşuyla aslında maçın skoru da belirlenmiş oldu.

EMRE, BELHANDA'YI BİTİRDİ

Emre Akbaba, G.Saray’a Belhanda’nın biletini kestiren oyuncudur. G.Saray’a karşı 2-0’dan geri dönmek tabii ki zor. Kocaman ikinci yarı futbol oynamaya, takımı rakip kaleye taşımaya karar verdi. Ama artık çok geçti. İkinci yarı Falcao ve Saracchi’nin arka adaleleri nedeniyle oyundan çıkması, Konya’nın riskleri alarak oyunu G.Saray yarı sahasına yıkması, Muslera’nın kurtarışları ve G.Saray savunmasının hatadan uzak kalmasıyla netice vermedi. “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var” diyen Fatih Terim, artık futbolun bir bilgini, bir otoritesi olarak kendi yönetimiyle arasındaki buzları eritmeli. G.Saray yönetiminin de Arda Turan değil ama eksikliğini hissettiği bazı futbolcuları kadroya katması şart. Mesela stoper. Sonuçta krizlerin G.Saray’a yaradığı, Aykut Kocaman’ın pasif oyun anlayışı ve erken bulunan gol ile gelen 3 puanın yarışa büyük katkı yaptığı gerçek.

REHBERİMİZ 'VAR' İSE...

VAR sistemine karşı olduğumu yıllardır söylüyorum. Ceza alanı içerisindeki kol ile top ilişkisinin nerede VAR’a gideceği veya gitmeyeceğinin kararını hakemler veremiyor. Ve ofsayt uygulamasının bu ucube hali Türkiye’de büyük haksızlıklar yaratıyor. O zaman, VAR görüntüleri rehberimiz olacaksa ve değiştiremiyorsanız bari kuralları değiştirin.

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