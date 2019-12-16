Rıza'nın fendi Yanal'ı yendi

Adil Rami ve Zanka gibi F.Bahçe formasını rüyasında göremeyecek iki ağır stoper transfer etmek, Gustavo’nun yanına orta sahaya iki güçlü isim daha koyamamak bir yana ama, Ersun Yanal’ın da eldeki futbolcu grubundan daha Fenerbahçeli gibi oynayan, ekip ruhuna sadık, çarpışan bir kadro çıkaramaması da sorgulanması gereken bir konu.

KAZANMA ARZUSU

Reklamı az ama çalışkan, futbol oynadığı günlerdeki kendi oyun kişiliği ve kazanma arzusunu ekibine aşılamış Rıza Çalımbay’a da buradan şapka çıkarmak durumundayız. 0 bonservis bedeli ödenerek yaratılan bu ekip, takım kaptanı Hakan Arslan’ın yokluğuna rağmen dün F.Bahçe’yi önce orta sahada, sonra da sahanın tümünde kontrol altına aldı. Gustavo’yu stoperler arasına daha çok sokup, oyun kurma ve rakip sahaya geçme görevini tamamen Emre’ye bırakan F.Bahçe’de, sağda Ozan, solda Rodrigues ve santrfor arkası oynamasına rağmen Vedat’ın da önünde oynayan kruse, futbolun bir takım oyunu olduğunu, yardımlaşmanın şart olduğunu bilmezmiş gibi defans hamlelerine hiç katılmadılar.

FENERBAHÇELİ DURUŞU

Fenerbahçe'de, savunmadan orta sahaya bırakın hızlı geçmeyi, set oyunuyla geçecek kadro yapısı ve taktik anlayışı da yoktu. Sadık’ın sakatlanmasının ardından Zanka’yla F.Bahçe tandemi daha da ağırlaştı ve kolay geçilir oldu. Fenerbahçe, Sivas’ı iyi analiz edemediği için maçı, orta sahada galibiyeti düşünen Ersun Yanal’ın yanlış oyuncu seçimleriyle kaybetti. Uzatmalarda Rodrigues’in Beşiktaş maçı öncesinde kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe’de futbol takımının bir şampiyonluk yarışına hazır olmadığının en güzel örneği. Bu takım teknik direktöründen kulübede oturan futbolcusuna, Başkan Ali koç’un heyecanını ve Fenerbahçeli duruşunu gösterse asla bu futbolu oynamazdı.

OYUNCU KALİBRESİ DÜŞÜK

Ersun Yanal mutlaka tecrübeli bir teknik direktör. Dün 500. maçına çıkan Rıza Çalımbay da öyle. Ama maç öncesi Sivas’ın oyun planını okuyamamak, Ferdi ve Deniz gibi hızlı, rakip eksilten isimlerle oyuna başlamamak, orta alanın defans fonksiyonunu düşünememek Yanal’ın zaafıydı. Rıza Çalımbay da elindeki orta sahalar Mert Hakan, Fatih, hücumda Emre Kılınç, Fernando, Yatabare gibi isimlerle ve oynattığı futbolla işini doğru yapan, kazanan taraf oldu. Çalımbay’ı 7 maçtır kazandığı ve devrenin bitimine iki hafta kala zirvedeki pozisyonu için yürekten kutluyorum. F.Bahçe’nin ise sorununun oyuncu kalibresinden kaynaklandığını kabul ediyor ama bu ekibin genç ve heyecanı yüksek isimlerle desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.

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