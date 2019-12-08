Oyun Alanya'ya maç ve 3 puan Muslera'ya

Dün Alanya’yı durduran daha doğru G.Saray’ı tek başına galibiyete taşıyan Muslera’ydı.

TERiM AŞILAYAMADI

Hafta arası kupada yenilgiyle biten şok Tuzla maçına ilk 11’de başlayan Nagatomo, Seri ve ikinci yarı oyuna giren Donk, Belhanda, Adem vardı dün sahada. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden, kupada Tuzla’ya yenilen, Luyindama, Feghouli, Babel, Andone gibi sakat oyuncularıyla sıkıntılı günler geçiren G.Saray, bugünleri ancak Terim’in tecrübesi, oyuncularını hep kazanmaya motive etmesi ve özgüvenlerini yükseltmesi ile aşabilir. Ne var ki bunların çoğunu futbolcularına aşılayamadı bilge hoca. BEKLER AÇIK GiBi OYNADI · Ligin en az gol yiyen ama en az gol atan 5 takımından biri olan G.Saray 3-5-2 sisteminde dünkü maça rakip kaleye gidebilmek için önce iki beki sonuna kadar kullanarak başladı. Donk, N’Zonzi ve Marcao’nun önünde sağda Mariano, solda Nagatomo birer açık oynadılar. Ve özellikle ilk yarı G.Saray’ın ceza sahası aksiyonlarının hepsi iki bekinin getirdiği toplar ve yaptığı ortalarla gerçekleşti. G.SARAY SÜRKLASE OLDU · Dün akşam karşılaşmanın 20. dakikasında Mariano ile başlayan ve ceza sahasına gönderilen topta N’Sakala’nın kolu ile müdahalesi doğru bir penaltı kararını getirdi. Belhanda da bu penaltıyı gole çevirdi. Terim’in Trabzonspor ikinci yarısında tüm riskleri alarak stoperi, bekleri rakip kaleye gönderdiği maçta G.Saray 1-0 yenikti. Dün ikinci yarıda yorulan G.Saraylı futbolcularla bu sistem yürümedi. Ve Alanya 60’tan sonra G.Saray’ı sürklase etti. G.Saray kalesine 21 şut atabilmek ve deplasmanda 13 korner kullanabilmek G.Saray’ın ikinci yarıdaki ezik halini herhalde anlatılır düşüncesindeyim.

BU KADRO İLE 2021 OCAK DA ZOR!

Ligin en az gol yiyen kalecisi Fernando Muslara, Şampiyonlar Ligi’ni Galatasaray’ı hezimetten koruyan isim, dün 64 ve 81. dakikalar arasında Anastasios Bakasetas’ın, Steven Caulker’in ve Yacine Bammou’nun dört yüzde 100’lük gol pozisyonunda kalesini kapatarak dün gecenin adamı ve G.Saray’ın kahramanı oldu. Fatih Terim, bu oyun anlayışı ve bu ruhsuz kadro ile bu ocağa değil önümüzdeki 2021 ocağına da yanaştıramaz.