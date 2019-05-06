Önce Güneş sonra Yıldırım
Bülent Yıldırım, maçı G.Saray'ın kazanması gerektiğine karar vermiş.
AMA bu, bildiğimiz Şenol’u olan Güneş ve Bülent’i olan Yıldırım. Bu kadar göstere göstere olmaz. Bülent Yıldırım, maçı G.Saray’ın kazanması gerektiğine karar vermiş, hatta VAR odasında Cüneyt Çakır’ın da desteğini almış bir görüntüde ilk yarıyı yönetti. 28. dakikada Diagne’nin aktif alanda ağlara giden topa yaptığı müdahale öncesinde ofsaytta olduğuna, yan hakemin doğru kalkan bayrağına rağmen VAR’a giden, 2,5 dakika bekleyen Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır herkesi şaşırttı. Caner’e Vida’ya gösterdiği sarı kartlar yanlıştı. Luyindama’nın Atiba’nın yüzüne attığı dirseği göremeyecek, Beşiktaş lehine verilmesi gereken taç atışını Diagne’nin kurnazca hemen kullanıp, Atiba, Lens ve Gökhan’ı rakip alanda oyundan düşmesine yol açan ve G.Saray’ın golünün başlangıcı olan bir büyük hataya imza atacak Bülent Yıldırım, maçın adamı oldu. Oysa G.Saray’ın Yıldırım’a ihtiyacı yoktu. Necip ile oyuna başlayan ve Ljajic’i sol kenara atan Güneş, golü yememeyi, atmaya tercih eden bir felsefe içindeydi. Bu maçın korku ve tedbir üzerine kurulması olağandı. Bir şampiyonluk maçı gibiydi. Ama kimse Beşiktaş’ın iki taç atışından basit goller yiyeceğinin hesabını yapmamıştı. İlk gol maçın kırılma anıydı. 55’te skor 2-0’a geldikten sonra G.Saray, Onyekuru, Diagne ve Feghouli ile net pozisyonlar buldu. Bu, Beşiktaş defansının oyunu riske etmesinin bir sonucuydu. İkinci yarı, Yıldırım’ın skor 2-0 iken önce verdiği, sonra VAR kararıyla iptal ettiği penaltı kararı doğruydu ve 2. yarıdaki yönetimi, olması gereken Bülent Yıldırım yönetimiydi. G.Saray kazanmayı hak etti, Beşiktaş ilk golün psikolojik sıkıntısından sonra kaybetmeyi hak etti. Averajla liderliği alan G.Saray, Rize’yi geçerse Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak. Ama dünkü maçtan anladığım; G.Saray şampiyon gibi.
KAYBEDENLER
MAÇIN iki kaybedeni; Bülent Yıldırım ve Şenol Güneş’tir. Yıldırım’dır; hatadan ziyade yanlış yapmaya amede bir görüntü verdi ilk yarı. Güneş’tir; son 6 maçı Necip’siz kazanan ve kazanmaya alışan kadroyu bozup Ljajic’i ilk yarı sıfır performansa mahkum eden oyun anlaşıyla maça başladığı için. Necip’i artık açıklanan her Milli Takım kadrosunda görmek istiyoruz.
SEYiRCiYi ALKIŞLAMAK LAZIM
TERİM’in motivasyonunun ve oyuncu seçimlerinin Güneş’ten cesur olduğunu görmeliyiz. Diagne’nin hâlâ takıma uyum sağlayamadığını kabul etmek şart. Muslera ve Karius, başarılıydı. Ama Güneş korkusuna güvendi, Terim de cesaretine. G.Saray seyircisinin muhteşem desteğini alkışlamalıyız.
Maçın adamı: Bülent Yıldırım.
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