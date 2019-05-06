Önce Güneş sonra Yıldırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları İlker YASİN YazılarıÖnce Güneş sonra Yıldırım
Geriİlker YASİN Önce Güneş sonra Yıldırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
06.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Önce Güneş sonra Yıldırım

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlker YASİN
İlker YASİN

Bülent Yıldırım, maçı G.Saray'ın kazanması gerektiğine karar vermiş.

AMA bu, bildiğimiz Şenol’u olan Güneş ve Bülent’i olan Yıldırım. Bu kadar göstere göstere olmaz. Bülent Yıldırım, maçı G.Saray’ın kazanması gerektiğine karar vermiş, hatta VAR odasında Cüneyt Çakır’ın da desteğini almış bir görüntüde ilk yarıyı yönetti. 28. dakikada Diagne’nin aktif alanda ağlara giden topa yaptığı müdahale öncesinde ofsaytta olduğuna, yan hakemin doğru kalkan bayrağına rağmen VAR’a giden, 2,5 dakika bekleyen Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır herkesi şaşırttı. Caner’e Vida’ya gösterdiği sarı kartlar yanlıştı. Luyindama’nın Atiba’nın yüzüne attığı dirseği göremeyecek, Beşiktaş lehine verilmesi gereken taç atışını Diagne’nin kurnazca hemen kullanıp, Atiba, Lens ve Gökhan’ı rakip alanda oyundan düşmesine yol açan ve G.Saray’ın golünün başlangıcı olan bir büyük hataya imza atacak Bülent Yıldırım, maçın adamı oldu. Oysa G.Saray’ın Yıldırım’a ihtiyacı yoktu. Necip ile oyuna başlayan ve Ljajic’i sol kenara atan Güneş, golü yememeyi, atmaya tercih eden bir felsefe içindeydi. Bu maçın korku ve tedbir üzerine kurulması olağandı. Bir şampiyonluk maçı gibiydi. Ama kimse Beşiktaş’ın iki taç atışından basit goller yiyeceğinin hesabını yapmamıştı. İlk gol maçın kırılma anıydı. 55’te skor 2-0’a geldikten sonra G.Saray, Onyekuru, Diagne ve Feghouli ile net pozisyonlar buldu. Bu, Beşiktaş defansının oyunu riske etmesinin bir sonucuydu. İkinci yarı, Yıldırım’ın skor 2-0 iken önce verdiği, sonra VAR kararıyla iptal ettiği penaltı kararı doğruydu ve 2. yarıdaki yönetimi, olması gereken Bülent Yıldırım yönetimiydi. G.Saray kazanmayı hak etti, Beşiktaş ilk golün psikolojik sıkıntısından sonra kaybetmeyi hak etti. Averajla liderliği alan G.Saray, Rize’yi geçerse Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak. Ama dünkü maçtan anladığım; G.Saray şampiyon gibi.

KAYBEDENLER

MAÇIN iki kaybedeni; Bülent Yıldırım ve Şenol Güneş’tir. Yıldırım’dır; hatadan ziyade yanlış yapmaya amede bir görüntü verdi ilk yarı. Güneş’tir; son 6 maçı Necip’siz kazanan ve kazanmaya alışan kadroyu bozup Ljajic’i ilk yarı sıfır performansa mahkum eden oyun anlaşıyla maça başladığı için. Necip’i artık açıklanan her Milli Takım kadrosunda görmek istiyoruz.

SEYiRCiYi ALKIŞLAMAK LAZIM

TERİM’in motivasyonunun ve oyuncu seçimlerinin Güneş’ten cesur olduğunu görmeliyiz. Diagne’nin hâlâ takıma uyum sağlayamadığını kabul etmek şart. Muslera ve Karius, başarılıydı. Ama Güneş korkusuna güvendi, Terim de cesaretine. G.Saray seyircisinin muhteşem desteğini alkışlamalıyız.

Maçın adamı: Bülent Yıldırım.

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Cimbom'a Nijeryalı stoper! Görüşmeler başladı...

Galatasaray 2-0 Beşiktaş

Galatasaray Beşiktaş maçı bugün saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta maç sonuçları