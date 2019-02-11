Ne hakeme ne de VAR'a ihtiyacı vardı
Maçı daha çok isteyen taraf Galatasaray’dı. Fişi çeken isim Belhanda oldu. Trabzonspor ise öz kaynaktan gelen isimlerle doğru yolda ilerliyor.
Ligin ofans gücü yüksek iki takımı maça başlarken Trabzon’da kaleci Uğurcan, bekler Pereira-Novak, orta sahada Sosa ve Onazi gibi as oyuncular yoktu.
Galatasaray maça fırtına gibi başladı. Trabzon rakibi kendi alanında karşılamayı düşündü ama ofans ağırlıklı beş oyuncusunu da rakip sahada bıraktığını unuttu. Trabzonspor bu karşılama anında ciddi yerleşim hataları yaptı. Terim grafiği yükselen Selçuk’a değil, savunma güvenliği için Donk’a yer verirken Belhanda ve Feghouli’nin bitirici oyunlarından umudunu kaybetmemişti. Ve maçı da Belhanda bitirdi. Klası inkar edilmez ama veteran görüntüsünden vazgeçmesi ve futbola dönmesi sürekli olur mu bilinmez. Ndiaye gecenin yıldızıydı. Galatasaray’ı driplinglerle rakip alana taşıyan, hızlı düşünüp çabuk hamle yapan ve pas trafiğindeki başarılı bir Ndiaye için dün Trabzonspor tedbir alamazdı. Zira onlar da “ne yersek bir fazla atalım” mantığıyla Galatasaray kalesine gidiyor, pozisyon buluyor defansı büyük ölçüde riske ediyordu. Her iki kalede 30’a yakın gol pozisyonu yaşandı. Hücum aksiyonları iyi ancak savunma kurguları ürküten iki takım riskli oyunlarla seyircilere heyecanlı, tempolu, hareketli bir maç sundu.
GALİPTİR BU YOLDA MAĞLUP
Galatasaray daha çok istedi ve hakkıyla kazandı. Ligi domine eden Başakşehir’le aradaki puan 6’ya indi. Başakşehir eğer Sivas ve Erzurum maçlarında olduğu gibi puan kaybetmeye devam ederse Galatasaray’ın şampiyonluk şansı artar. Trabzon öz çocuklarıyla şampiyonluk serisine başlamıştı. Dün sahaya 11 yabancıyla çıkan Galatasaray karşısında Trabzon’un yedekler sırasında 16-19 yaşları arasında 5 futbolcu vardı. 18 yaşındaki ilk lig maçına çıkan kaleci Arda genç stoper Hüseyin kaptan Yusuf ve Abdülkadir’ler ile Trabzonspor doğru yoldadır.
YAZIK PARALARA
Diagne’ye verilen 10 milyon Euro, bu futbolcunun hakkı değil. Gol kralı Gomis’i 6 milyon Euro’ya satacaksınız ve iki katı parayla Kasımpaşa’nın havalısı Diagne’yi alacaksınız! Diagne özellikleri olan bir oyuncu ancak disiplin sorunu olan, çok kart gören ve geniş alan bulamadığı maçlarda pek etkili olamayacak bir futbolcu. Bir başka yanlış transfer Luyindama... Ligin ilk yarısında oynayan üç stoperini yollayacaksınız, yerine Marcao ile Luyindama’yı alacaksınız... Marcao neyse de Luyindama tam bir bomba! Dönüş yok, ağır, patlama yapamıyor ve Galatasaray savunması için ciddi bir zaaf olarak görünüyor.
EYYAM
İlk yarı Galatasaray lehine verilen penaltı kararında Diagne ve kaleci hamlelerinin iyi değerlendirilememesi, · BİRİNCİ devre ikinci sarı kartı görmesi gereken pozisyonda Diagne’nin oyunda tutulması, 53. dakikada ceza sahasında gol vuruşu yapmaya hazırlanan Ekuban’ın ayağına basan Marcao’ya seyirci kalınması, ·
Soldado’nun ‘F**k off’una kırmızı çıkartan VAR’ın Nagatomo’nun dün akşamki ‘f**k off’una başka anlam yüklemesi, Ümit Öztürk’e de VAR’a da ciddi tepkiler getirecektir. Galatasaray’ın ne VAR’a ne de hakeme ihtiyacı vardı.
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