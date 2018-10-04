Müsaade edersen atarlar!

G.Saray’a yazık oldu. Bu skor maçın hakkı değil. “Biz müsaade edersek rakip bize oyun ve skor üstünlüğü sağlar” dedi, Terim maç öncesinde. Aynen öyle oldu. İkinci yarı başında Porto öyle bir gol attı ve maçın skorunu belirledi ki, o gol ancak 11 Galatasaraylı oyuncunun müsaadesiyle atılabilirdi ve öyle oldu. Futbol hatalar oyunudur ama bu seviyede, öyle bir golü hem de deplasmanda yemek yenilmek ile eşdeğer. Bir Şampiyonlar Ligi maçında çift kale idmanında bulamayacağınız altı mutlak gol pozisyonu bulacak ve atamayacaksınız, sonra yediğiniz bir büyük hata golüyle mağlup olacaksınız. Ah Gomis, ah! Ah UEFA, ah!

Harika bir ilk yarı geçti. Oyunu kontrol eden, rakibin presini kıran, ani ataklarla defans arkasına sarkan Galatasaray yüzde 100 dört gol pozisyonunu ilk yarıda kaçırdı. Sinan iki kez, Nagatomo ve Onyekuru maçı Galatasaray’a getirecek golleri atamazken Porto iki pozisyon bulabildi. Galatasaray ilk yarıyı gol atarak kapatsa rakibin alacağı risklerle ikinci ve üçüncü golü de bulacaktı. Ama ikinci yarının hemen başında Telles’in köşe vuruşunda Galatasaray’ın başta Maicon olmak üzere tüm savunma sisteminin çökmesi Marega’ya “At bu golü” izninin verilmesine neden oldu.

Skor Porto’ya daha paslı ve özgüvenli oynama imkanı tanıdı. Ama Galatasaray oyunu bırakmadı. İkinci yarı beraberliğe Rodrigues ve Sinan’la Akhisar karşılaşmasında olmadığı kadar çok yaklaştı.

Hele Rodrigues’in 76. dakikada kaçırdığı gol saç baş yoldurdu.

REFAKATÇİ MAICON

Maça damga vuran isimler kaleciler Casillas ve Muslera’ydı. Eski Porto’dan eser yoktu sahada. Aboubakar sakat dediler ama yerine oynayan Corona, Galatasaray’ın sol tarafını felç etti.

49. dakikada da bir duran topta adam paylaşımıyla Maicon’un yerini kaybedişiyle Galatasaray da maçı kaybetti.

Sonuçta; Galatasaray’ın müsaadesiyle Maicon’un refakatiyle Belhanda’nın yokluğu ve Gomis’in hatıralarıyla Porto’da hak edilmemiş bir mağlubiyet var.

BİR GOMİS BİR DE BELHANDA

Gomis olsaydı: Galatasaray kimi aradı dün gece? Neydi Galatasaray’ın eksiği? Galatasaray’ın rakip ceza alanında gol vuruşu yapacak, vücudunu ayaklarına ve kafasına destek olacak bir santrforu olsaydı (Yani Gomis) dünkü maç başka türlü biterdi. Eren’i aradım diyemem. Ama Gomis’i çok aradım. Sinan Gümüş yetenekleri ve özellikleri olan bir oyuncu. İkinci plana itildi, küstürüldü. Psikolojik bir motivasyonla ayağa kaldırılabilir. Dün 3 mutlak gol pozisyonunun içerisindeydi. Hem de deplasmanda... Hem de bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında...

Geldiği gün dedim, bugün de yarın da aynı şeyi söylerim. Belhanda futbolu bırakmış bir veterandır. Bu arkadaş futbolu, Galatasaray’ı, takım arkadaşlarını değil sadece mukavelesini düşünüyor.

Bugün N’Diaye ve Akbaba’nın yokluğunda bir Şampiyonlar Ligi maçında sorumluluk almayacak, bir ekip dayanışmasına bu kadar uzak duracak... Ayıp, vallahi ayıp! Benim bildiğim Terim heyecanını ve inancını kaybeden Belhanda, Feghouli gibi isimlerle yola gitmenin neler getireceğini bilen bir isimdir.

MAÇIN ADAMI: CASİLLAS