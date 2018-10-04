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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

Müsaade edersen atarlar!

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Galatasaray’ın müsaadesiyle Maicon’un refakatiyle Belhanda’nın yokluğu ve Gomis’in hatıralarıyla Porto’da hak edilmemiş bir mağlubiyet var.

G.Saray’a yazık oldu. Bu skor maçın hakkı değil. “Biz müsaade edersek rakip bize oyun ve skor üstünlüğü sağlar” dedi, Terim maç öncesinde. Aynen öyle oldu. İkinci yarı başında Porto öyle bir gol attı ve maçın skorunu belirledi ki, o gol ancak 11 Galatasaraylı oyuncunun müsaadesiyle atılabilirdi ve öyle oldu. Futbol hatalar oyunudur ama bu seviyede, öyle bir golü hem de deplasmanda yemek yenilmek ile eşdeğer. Bir Şampiyonlar Ligi maçında çift kale idmanında bulamayacağınız altı mutlak gol pozisyonu bulacak ve atamayacaksınız, sonra yediğiniz bir büyük hata golüyle mağlup olacaksınız. Ah Gomis, ah! Ah UEFA, ah!

Harika bir ilk yarı geçti. Oyunu kontrol eden, rakibin presini kıran, ani ataklarla defans arkasına sarkan Galatasaray yüzde 100 dört gol pozisyonunu ilk yarıda kaçırdı. Sinan iki kez, Nagatomo ve Onyekuru maçı Galatasaray’a getirecek golleri atamazken Porto iki pozisyon bulabildi. Galatasaray ilk yarıyı gol atarak kapatsa rakibin alacağı risklerle ikinci ve üçüncü golü de bulacaktı. Ama ikinci yarının hemen başında Telles’in köşe vuruşunda Galatasaray’ın başta Maicon olmak üzere tüm savunma sisteminin çökmesi Marega’ya “At bu golü” izninin verilmesine neden oldu.

Skor Porto’ya daha paslı ve özgüvenli oynama imkanı tanıdı. Ama Galatasaray oyunu bırakmadı. İkinci yarı beraberliğe Rodrigues ve Sinan’la Akhisar karşılaşmasında olmadığı kadar çok yaklaştı.

Hele Rodrigues’in 76. dakikada kaçırdığı gol saç baş yoldurdu.

REFAKATÇİ MAICON

Maça damga vuran isimler kaleciler Casillas ve Muslera’ydı. Eski Porto’dan eser yoktu sahada. Aboubakar sakat dediler ama yerine oynayan Corona, Galatasaray’ın sol tarafını felç etti.

49. dakikada da bir duran topta adam paylaşımıyla Maicon’un yerini kaybedişiyle Galatasaray da maçı kaybetti.

Sonuçta; Galatasaray’ın müsaadesiyle Maicon’un refakatiyle Belhanda’nın yokluğu ve Gomis’in hatıralarıyla Porto’da hak edilmemiş bir mağlubiyet var.

BİR GOMİS BİR DE BELHANDA

Gomis olsaydı: Galatasaray kimi aradı dün gece? Neydi Galatasaray’ın eksiği? Galatasaray’ın rakip ceza alanında gol vuruşu yapacak, vücudunu ayaklarına ve kafasına destek olacak bir santrforu olsaydı (Yani Gomis) dünkü maç başka türlü biterdi. Eren’i aradım diyemem. Ama Gomis’i çok aradım. Sinan Gümüş yetenekleri ve özellikleri olan bir oyuncu. İkinci plana itildi, küstürüldü. Psikolojik bir motivasyonla ayağa kaldırılabilir. Dün 3 mutlak gol pozisyonunun içerisindeydi. Hem de deplasmanda... Hem de bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında...

Geldiği gün dedim, bugün de yarın da aynı şeyi söylerim. Belhanda futbolu bırakmış bir veterandır. Bu arkadaş futbolu, Galatasaray’ı, takım arkadaşlarını değil sadece mukavelesini düşünüyor.

Bugün N’Diaye ve Akbaba’nın yokluğunda bir Şampiyonlar Ligi maçında sorumluluk almayacak, bir ekip dayanışmasına bu kadar uzak duracak... Ayıp, vallahi ayıp! Benim bildiğim Terim heyecanını ve inancını kaybeden Belhanda, Feghouli gibi isimlerle yola gitmenin neler getireceğini bilen bir isimdir.

MAÇIN ADAMI: CASİLLAS

İlker YASİN
İlker YASİN
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