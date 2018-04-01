Korku tünelinde
ÇOK zor bir maç oldu.
Beşiktaş, zorlanarak devam ediyor yoluna. Bu futbol, bu arzu, hırs ve heyecan hedefe götürmez siyah beyazlı ekibi. Son iki yılda Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Cenk gibi golcülerin yerinde şimdi yeller esiyor. Negredo, Vagner Love sıradan, daha doğrusu veteran oyuncular. Devamlılıkları yok. Bir de Talisca sahne almasaydı çoktan lige havlu atmıştı Beşiktaş.
‘Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün rüyalar gerçek olur’ özdeyişi, bütün Beşiktaşlılara Başakşehir maçından sonra hüsran yaşattı. Teknik ekipten, yedekten oyuna giren isime kadar tüm futbolcular şampiyon olma hedefini ve cesaretini kaybetmiş gibiydiler. Dün de Güneş’in deyimiyle hata yapma lüksü yoktu Beşiktaş’ın, yani kazanmalıydı.
TALISCA DEMEK GOL DEMEK
Quaresma, Medel, Adriano’nun yokluğunda Güneş, Lens’i de yedekler arasına koydu. Orta sahada Tolgay, Atiba, Oğuzhan gibi pas oyununu seven isimleri sahaya sürüp, kenarları iki bek Gökhan Gönül ve Caner’e bırakmak, istediği futbolu getirmedi Beşiktaş’a. Özellikle ikinci yarı riskleri alıp Beşiktaş’ın üstüne gelen Alanya defansının arkasında bıraktığı boşluklara Babel, Tolgay, Oğuzhan ve Atiba ile sarkamadı Beşiktaş. Aynı Başakşehir maçında olduğu gibi, arkaya dizilip rakibi üstüne çekmesi ve skor 1-0 iken rakibe direnç vermesi ‘şampiyonluk hesapları yapan bir takım felsefesine’ uygun değildi.
Negredo’nun yerine Lens’in oyuna girişi, Güneş’in skoru koruma düşüncesinin ürünüydü.
Şu bir gerçek; Talisca, gol demektir. Kopuk oynar, oyun içinde zaman zaman dalar, ama gerektiği yerde golünü de atar. Beşiktaş’ın kontrataktan gelen golünde Gökhan Gönül’ün ceza sahasına topsuz attığı depar defansı yanıltırken, Oğuzhan’ın muhteşem pasında Messivari bir vuruşla Talisca maçın kaderini tayin eden adam oldu.
Beşiktaş’ın, açıldığı günden beri Arena’da gol atmadığı lig maçı yok gibi. Şimdi Tolgay, Atiba, Oğuzhan ve Quaresma haftaya Göztepe maçında yok. Bunlar zor günler. Yaşam insana emeksiz hiçbir şey vermez. Üst üste iki şampiyonluğa ulaşırken Beşiktaş’ın verdiği harcadığı emek gerçek şu ki, bu yıl geçen yıllardan daha çok değil. Beşiktaş, korku tünelinde.
MAÇIN ADAMI: TALISCA
YİNE o... Attığı harika golle Beşiktaş’ı yarışın içinde tutan ve ‘gol’ deyince hatırlanan isim, dünkü maçın da adamıydı. Talisca yoksa, Beşiktaş’ta gol zor.
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