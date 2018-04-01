Korku tünelinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları İlker YASİN YazılarıKorku tünelinde
Geriİlker YASİN Korku tünelinde
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
01.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Korku tünelinde

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlker YASİN
İlker YASİN

ÇOK zor bir maç oldu.

Beşiktaş, zorlanarak devam ediyor yoluna. Bu futbol, bu arzu, hırs ve heyecan hedefe götürmez siyah beyazlı ekibi. Son iki yılda Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Cenk gibi golcülerin yerinde şimdi yeller esiyor. Negredo, Vagner Love sıradan, daha doğrusu veteran oyuncular. Devamlılıkları yok. Bir de Talisca sahne almasaydı çoktan lige havlu atmıştı Beşiktaş.

‘Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün rüyalar gerçek olur’ özdeyişi, bütün Beşiktaşlılara Başakşehir maçından sonra hüsran yaşattı. Teknik ekipten, yedekten oyuna giren isime kadar tüm futbolcular şampiyon olma hedefini ve cesaretini kaybetmiş gibiydiler. Dün de Güneş’in deyimiyle hata yapma lüksü yoktu Beşiktaş’ın, yani kazanmalıydı.

TALISCA DEMEK GOL DEMEK

Quaresma, Medel, Adriano’nun yokluğunda Güneş, Lens’i de yedekler arasına koydu. Orta sahada Tolgay, Atiba, Oğuzhan gibi pas oyununu seven isimleri sahaya sürüp, kenarları iki bek Gökhan Gönül ve Caner’e bırakmak, istediği futbolu getirmedi Beşiktaş’a. Özellikle ikinci yarı riskleri alıp Beşiktaş’ın üstüne gelen Alanya defansının arkasında bıraktığı boşluklara Babel, Tolgay, Oğuzhan ve Atiba ile sarkamadı Beşiktaş. Aynı Başakşehir maçında olduğu gibi, arkaya dizilip rakibi üstüne çekmesi ve skor 1-0 iken rakibe direnç vermesi ‘şampiyonluk hesapları yapan bir takım felsefesine’ uygun değildi.

Negredo’nun yerine Lens’in oyuna girişi, Güneş’in skoru koruma düşüncesinin ürünüydü.

Şu bir gerçek; Talisca, gol demektir. Kopuk oynar, oyun içinde zaman zaman dalar, ama gerektiği yerde golünü de atar. Beşiktaş’ın kontrataktan gelen golünde Gökhan Gönül’ün ceza sahasına topsuz attığı depar defansı yanıltırken, Oğuzhan’ın muhteşem pasında Messivari bir vuruşla Talisca maçın kaderini tayin eden adam oldu.

Beşiktaş’ın, açıldığı günden beri Arena’da gol atmadığı lig maçı yok gibi. Şimdi Tolgay, Atiba, Oğuzhan ve Quaresma haftaya Göztepe maçında yok. Bunlar zor günler. Yaşam insana emeksiz hiçbir şey vermez. Üst üste iki şampiyonluğa ulaşırken Beşiktaş’ın verdiği harcadığı emek gerçek şu ki, bu yıl geçen yıllardan daha çok değil. Beşiktaş, korku tünelinde.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

YİNE o... Attığı harika golle Beşiktaş’ı yarışın içinde tutan ve ‘gol’ deyince hatırlanan isim, dünkü maçın da adamıydı. Talisca yoksa, Beşiktaş’ta gol zor.

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

PSG Monaco maçı hangi kanalda saat kaçta?

Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fotoğraftaki eksiği bulun!

Anthony Joshua Joseph Parker boks maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?