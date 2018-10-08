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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.10.2018 - 08:18, Son Güncelleme:

KORKMA ŞENOL HOCAM

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

BEŞİKTAŞ’ın 10 kişiyle almış olduğu bu beraberlik sonrası siyah beyazlı ekibi göklere çıkaracak değilim ve net söylüyorum:

Beşiktaş yanlış yolda. Yönetimi mi teknik direktörü mü formsuz. Malmö gibi sıradan bir takımdan iki gol yiyen Beşiktaş rotasyon için geride kalan yıllarda lig ve kupa maçlarını düşünürdü. Şimdi Avrupa platformunda yapıyor bu işi. Ne oldu ki? Malmö’de varlar, Konya’da yoklar. Konya’da varlar, Malmö’de yoklar. Güneş bir takım istikrarını oluşturmak zorunda. Hiçbir şeyi riske atmamak aslında her şeyi riske atmaktır. Ben Atiba ve Medel ikilisinin önünde Ljajic’i görünce Oğuzhan ve Tolgay gibi iki yaratıcı ismi sahada göremeyince Şenol Güneş’in Konya’dan korktuğunu gördüm. Atiba veya Medel’in yanında mutlaka öteki oyuncu Oğuzhan veya Tolgay olmalı. Beşiktaş böyle oynayamaz. Rıza Çalımbay da Güneş’in bu korkusunu sezdi ve oyunu kendi istediği gibi koordine etti.
İlk yarı, her hattı değil her oyuncusu ile dökülen nasıl bu hale gelir? Bu 11’i Şenol Güneş nasıl bir araya getirir anlamak zor. 90 dakikada sadece 3 isabetli şut atabilen bir takımın hocasının Q7, Atiba, Babel, Love gibi yaşlılarla gelecek araması hocanın mı sorunudur yoksa Fikret Orman’ın mı sorunudur bilemedim.
Maça korkak başladı Beşiktaş. Rıza Hoca bunu sezdi ve Beşiktaş defansındaki büyük boşlukları gördü. Caner’in ne kadar oyundan kopuk olduğunu, Medel-Atiba ikilisinin ileriye top çıkaramadığını çok iyi okudu. Aslında maçın skorunun Konya’nın lehine olması lazımdı. Güneş Oğuzhan ve Lens’i oyuna alarak korkusunun üstüne biraz cesaret koymak istedi. Koydu da ve skoru 2-1’e getirdi. Ama savunma halen hastaydı ve Hurtado’ya mükemmel bir şans verdi. Beşiktaş 70 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 1 puanla bitirdi.
Beşiktaş yönetimiyle teknik ekip arasında bir sorun var mı? Bir araya gelip açıklamaları lazım. Ve bu takıma ne ölçüde yansıyor? Benim gördüğü Beşiktaş takımındaki futbolcular teknik adam-yönetim sıkıntısından rahatsızlar.

İlker YASİN
İlker YASİN
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